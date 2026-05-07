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[Bloomberg] Une augmentation de 50 à 100 euros pour la Switch 2?
a Switch 2 pourrait coûter plus cher avant même d’avoir soufflé sa première bougie. En interne, la question n’est plus seulement commerciale : elle touche directement à la marge d’une machine qui se vend pourtant très vite.

Bloomberg rapporte que Nintendo aurait évoqué une hausse tarifaire en amont de sa publication financière hebdomadaire, sous la pression d’investisseurs préoccupés par la rentabilité de la console. En France, la Switch 2 est affichée à 419 euros en ce moment.

Switch 2 : une hausse de prix de 50 à 100 dollars sur la table

Le scénario jugé le plus probable par Bloomberg serait une augmentation comprise entre 50 et 100 euros. La console passerait donc potentiellement franchir la barre des 500 €.

Nintendo avait maintenu le prix de lancement lorsque les précommandes américaines ont ouvert l’an dernier, malgré les inquiétudes liées aux droits de douane et une hausse du prix des accessoires. Le sujet revient aujourd’hui avec une acuité différente : plusieurs investisseurs estimeraient que la machine est vendue à perte.

Bloomberg cite aussi le modèle japonais réservé au marché local, proposé autour de 50 000 yens, comme autre candidat crédible à une révision. Nintendo commercialise également au Japon une version multilingue plus chère.

Mémoire, transport et matières premières sous pression

La mémoire fait partie des principaux points de tension. De grands groupes technologiques américains absorbent une part importante de l’offre mondiale, dans un contexte où la demande liée à l’IA pèse sur la disponibilité des composants.

Le transport maritime et le coût de matériaux de base, dont les plastiques, seraient également affectés par les perturbations commerciales liées à la guerre au Moyen-Orient. D’après Bloomberg, l’action Nintendo a reculé pendant cinq mois consécutifs, sa plus longue série baissière depuis 2016.

Sony, Capcom et Koei Tecmo confrontés au même mur de coûts

Nintendo n’est pas isolé. Bloomberg indique que Capcom, Koei Tecmo et Sony subissent eux aussi des tensions comparables sur leurs coûts matériels.

Sony a déjà relevé les prix de la PlayStation 5, de la PS5 Pro et du PlayStation Portal en mars. La PS5 Pro est ainsi montée à 899,99 euros, avec une application des nouveaux tarifs début avril.

Le point le plus délicat pour Nintendo reste le timing. Après seulement sept mois de présence sur le marché, la Switch 2 est déjà devenue la console de salon la plus rapidement vendue de l’histoire aux États-Unis ; relever son prix maintenant améliorerait la marge, mais testerait aussi la solidité de cette dynamique commerciale alors que le public n’a pas encore intégré la machine comme une base installée durable.
https://pausehardware.com/switch-2-hausse-prix-nintendo/
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    posted the 05/07/2026 at 07:59 AM by ouroboros4
    comments (10)
    kikoo31 posted the 05/07/2026 at 08:00 AM
    Dans 6 mois ,c'est la PS4 et la Switch 1 qui vont augmenter
    ouroboros4 posted the 05/07/2026 at 08:01 AM
    kikoo31 La Switch 1 à déjà pris 50 euros l'année dernière aux USA
    jeanouillz posted the 05/07/2026 at 08:20 AM
    Je pensais que cette hausse de prix souhaité par les actionnaires ne concernait que la Switch 2 exclusive au Japon qui est effectivement moins cher mais limité à ce marché.
    thejoke posted the 05/07/2026 at 08:22 AM
    Quels sont les coûts matériels que capcom et koei tecmo subissent ?
    riddler posted the 05/07/2026 at 09:14 AM
    Pas avant d’avoir annoncer Zelda
    ouroboros4 posted the 05/07/2026 at 09:15 AM
    riddler Je pense à une augmentation de prix avec un pack Zelda, histoire de faire passer la pilule
    cyr posted the 05/07/2026 at 09:30 AM
    ouroboros4

    "Le point le plus délicat pour Nintendo reste le timing. Après seulement sept mois de présence sur le marché, la Switch 2 est déjà devenue la console de salon la plus rapidement"

    Comment tu as pu laisser passer ça.
    wickette posted the 05/07/2026 at 10:15 AM
    Catastrophique si vrai.

    J’imagine pas les ventes après ça,..

    thejoke
    Machines de développement, outillages R&D, SDK consoles, pc personnels pour les employés…tu as des coûts aussi matériels quand meme
    zboubi480 posted the 05/07/2026 at 10:24 AM
    Comment ca se fait que Micrososft n'est pas mentionné dans l'article de bloomberg ? Ils n'ont pas de problème ? Ils vendent si peu de console que ça les atteinds pas ?
    ouroboros4 posted the 05/07/2026 at 10:33 AM
    zboubi480 Microsoft avait déjà augmenter le prix de la console quelques mois avant Sony
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