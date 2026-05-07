a Switch 2 pourrait coûter plus cher avant même d’avoir soufflé sa première bougie. En interne, la question n’est plus seulement commerciale : elle touche directement à la marge d’une machine qui se vend pourtant très vite.



Bloomberg rapporte que Nintendo aurait évoqué une hausse tarifaire en amont de sa publication financière hebdomadaire, sous la pression d’investisseurs préoccupés par la rentabilité de la console. En France, la Switch 2 est affichée à 419 euros en ce moment.



Switch 2 : une hausse de prix de 50 à 100 dollars sur la table



Le scénario jugé le plus probable par Bloomberg serait une augmentation comprise entre 50 et 100 euros. La console passerait donc potentiellement franchir la barre des 500 €.



Nintendo avait maintenu le prix de lancement lorsque les précommandes américaines ont ouvert l’an dernier, malgré les inquiétudes liées aux droits de douane et une hausse du prix des accessoires. Le sujet revient aujourd’hui avec une acuité différente : plusieurs investisseurs estimeraient que la machine est vendue à perte.



Bloomberg cite aussi le modèle japonais réservé au marché local, proposé autour de 50 000 yens, comme autre candidat crédible à une révision. Nintendo commercialise également au Japon une version multilingue plus chère.



Mémoire, transport et matières premières sous pression



La mémoire fait partie des principaux points de tension. De grands groupes technologiques américains absorbent une part importante de l’offre mondiale, dans un contexte où la demande liée à l’IA pèse sur la disponibilité des composants.



Le transport maritime et le coût de matériaux de base, dont les plastiques, seraient également affectés par les perturbations commerciales liées à la guerre au Moyen-Orient. D’après Bloomberg, l’action Nintendo a reculé pendant cinq mois consécutifs, sa plus longue série baissière depuis 2016.



Sony, Capcom et Koei Tecmo confrontés au même mur de coûts



Nintendo n’est pas isolé. Bloomberg indique que Capcom, Koei Tecmo et Sony subissent eux aussi des tensions comparables sur leurs coûts matériels.



Sony a déjà relevé les prix de la PlayStation 5, de la PS5 Pro et du PlayStation Portal en mars. La PS5 Pro est ainsi montée à 899,99 euros, avec une application des nouveaux tarifs début avril.



Le point le plus délicat pour Nintendo reste le timing. Après seulement sept mois de présence sur le marché, la Switch 2 est déjà devenue la console de salon la plus rapidement vendue de l’histoire aux États-Unis ; relever son prix maintenant améliorerait la marge, mais testerait aussi la solidité de cette dynamique commerciale alors que le public n’a pas encore intégré la machine comme une base installée durable.