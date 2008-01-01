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Japon - Xenosaga Pied Piper dispo ce jeudi sur NS1 et Steam


Petit rappel pour ceux qui ont loupé son annonce, G-MODE va porter plusieurs classiques jeu mobile Namco et Atlus des années 2000 sur NS1 et Steam, dont le fameux Xenosaga Pied Piper, préquelle de la trilogie PS2 sortie sur mobile exclusivement au Japon en 2006 et depuis "perdu" car n'étant plus accessible. Cette nouvelle version du jeu bénéficiera des contrôles modernes, mais ne sera pas traduit puisqu'il n'est prévu qu'au Japon.

On apprend aujourd'hui que Xenosaga Pied Piper sera disponible dès ce jeudi sur Steam et NS1. Si certains se tournent vers la fan-creation gratuite et en anglais, cette version officielle payante est à ce jour le seul moyen légal de jouer à ce jeu. Et comptez bien sur les mods pour la traduction sur Steam. En attendant de revoir la trilogie...
NoisyPixel - https://noisypixel.net/xenosaga-pied-piper-g-mode-archives-plus-release-date/
    tags : xenosaga bandai namco
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    posted the 04/28/2026 at 04:57 PM by masharu
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