



À propos :

Un chef des enquêtes spéciales est sur la piste d'un tueur impitoyable connu sous le nom de « Voyager ».



Quel événement a bouleversé le destin d'un cyborg qui était autrefois un être humain ?



Caractéristiques principales :

- JRPG traditionnel avec des combats au tour par tour.

- Le gameplay reprend un système similaire à celui des jeux Xenosaga principaux, mais adapté aux appareils mobiles.

- Vue aérienne en 2D, avec une combinaison de dialogues et de cinématiques qui font avancer le récit.

- Les combats se déroulent dans un espace virtuel lié à l'histoire.

- Le scénario a été écrit par les créateurs de la série, Tetsuya Takahashi et Soraya Saga.

- Portage d'un titre japonais pour téléphones à clapet (téléphones mobiles classiques populaires avant l'arrivée des smartphones).



(Cette version n'ajoute pas d'éléments tels que des langues ou des succès qui ne figuraient pas dans la version originale.)



Une adaptation du titre classique initialement sorti en 2006 sur les téléphones mobiles classiques, issu de la célèbre série de JRPG de Bandai Namco, Xenosaga.



Spin-off de la trilogie Xenosaga et faisant partie de la méta-série Xeno, l'histoire retrace la vie humaine de Ziggy, un cyborg et personnage clé de la trilogie Xenosaga, un siècle avant les événements de Xenosaga Episode I : Der Wille zur Macht.



Histoire :

Dans ce spin-off, Ziggy – qui apparaissait dans l’histoire principale sous les traits d’un cyborg – occupe désormais le devant de la scène en tant que protagoniste.



L’histoire se déroule 100 ans avant les événements de l’intrigue principale, à une époque où il était encore humain et servait au sein de la police fédérale sous le nom de Jan Sauer dans le cadre d’opérations antiterroristes.



Jan et son unité d’enquêtes spéciales parviendront-ils à arrêter le tueur impitoyable connu sous le nom de code « Voyager » avant que le chaos ne s’étende davantage ?

Plus exactement sous la gamme des jeux retro G-MODE Archives+. Pas de date encore et annoncé qu'au Japon pour l'instant.Toujours pas la trilogie, mais question préservation c'est déjà ça haha.