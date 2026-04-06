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perse9
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perse9 > blog
le goty se jouera entre saros et onimusha
Bonsoir à tous,

en admettant que gta 6 ne sorte pas comme prévu en novembre je pense que les meilleurs metacritics de l'année se jouera entre saros et onimusha (et par la même occasion le goty)

En analysant les quelques vidéos de gameplay et avec mon expérience, je pense que ces 2 jeux n'auront quasiment pas de defaults (par rapport à leurs propositions) et vont en plus de ça nous donner un gameplay ultra plaisant (mention plus pour onimusha qui va nous proposer un gameplay ultra leché).

Tous les autres jeux annoncés selon moi n'auront pas les qualités requises pour prétendre au goty et celà même s'ils vont proposer des choses plutôt cool, ils n'auront pas tout au max.

Qu'en pensez vous?
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    posted the 04/06/2026 at 08:03 PM by perse9
    comments (27)
    shambala93 posted the 04/06/2026 at 08:06 PM
    stardustx posted the 04/06/2026 at 08:06 PM
    torotoro59 posted the 04/06/2026 at 08:19 PM
    abookhouseboy posted the 04/06/2026 at 08:21 PM
    zanpa posted the 04/06/2026 at 08:26 PM
    magneto860 posted the 04/06/2026 at 08:26 PM
    Avant de dire qu'un jeu peut prétendre au Goty, il faut l'avoir fini, non ?
    deathegg posted the 04/06/2026 at 08:26 PM
    51love posted the 04/06/2026 at 08:29 PM
    osef x1000
    zekk posted the 04/06/2026 at 08:29 PM
    la fameuse expérience que tout le monde a ici...
    walterwhite posted the 04/06/2026 at 08:30 PM
    raykaza posted the 04/06/2026 at 08:41 PM
    amario posted the 04/06/2026 at 08:48 PM
    newtechnix posted the 04/06/2026 at 08:56 PM
    c'est chaud là
    thauvinho posted the 04/06/2026 at 09:01 PM
    zboubi480 posted the 04/06/2026 at 09:09 PM
    Normal....
    keiku posted the 04/06/2026 at 09:09 PM
    le premier avril c'était il y a 5 jours
    altendorf posted the 04/06/2026 at 09:11 PM
    Aucun des deux.
    ravyxxs posted the 04/06/2026 at 09:42 PM
    zekk Bon moi j'ai de l'expérience, et je me trompe très très très rarement, Kevisiano est témoin c'est mon pote IRL, mais dans le cas de l'auteur, jamais je m'avance autant SUR LE GOTY !! Je suis pas assez devin à ce niveau ahahaha
    zekk posted the 04/06/2026 at 09:56 PM
    ravyxxs non mais surtout qu'il y a aucun argument derrière pour le coup, venant d’un membre qui vient d'arriver et qui raconte beaucoup de betises

    Ça fait des années qu’on est sur le site, on est pas toujours d’accord, mais je sais que tu ne dis pas des trucs dans le vent
    ravyxxs posted the 04/06/2026 at 10:02 PM
    zekk

    Goty quoi.... et Crimson Desert est déjà un jeu qui peut l'être il a oublié ça l'auteur
    marchand2sable posted the 04/06/2026 at 10:02 PM
    Je ne savais pas qu’il y avait un médium sur Gamekyo…
    walterwhite posted the 04/06/2026 at 10:28 PM
    marchand2sable Il a même pas évoqué RE9 qui est littéralement une claque, a conquis presse et joueurs et sera nominé
    jackfrost posted the 04/06/2026 at 10:34 PM
    lefab88 posted the 04/06/2026 at 11:04 PM
    volran posted the 04/06/2026 at 11:09 PM
    mooplol posted the 04/07/2026 at 12:10 AM
    Mouais aucun des deux je pense mm si je prendrais onimusha
    marchand2sable posted the 04/07/2026 at 12:37 AM
    walterwhite

    Vu qu'il parle de Meta, la user score de RE9 est toujours à 9,4 malgré une tonne de 0. Je m’attendais à ce que ce soient les fans qui spamment les 10/10, mais avec plus de 13 000 avis pas du tout en fait, tout le monde a adoré. Il a clairement une place réservée.

    Puis il y a encore tellement d’autres jeux qui peuvent créer la surprise que là je ne sais pas comment il fait pour savoir à l’avance.
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