Bonsoir à tous,



en admettant que gta 6 ne sorte pas comme prévu en novembre je pense que les meilleurs metacritics de l'année se jouera entre saros et onimusha (et par la même occasion le goty)



En analysant les quelques vidéos de gameplay et avec mon expérience, je pense que ces 2 jeux n'auront quasiment pas de defaults (par rapport à leurs propositions) et vont en plus de ça nous donner un gameplay ultra plaisant (mention plus pour onimusha qui va nous proposer un gameplay ultra leché).



Tous les autres jeux annoncés selon moi n'auront pas les qualités requises pour prétendre au goty et celà même s'ils vont proposer des choses plutôt cool, ils n'auront pas tout au max.



Qu'en pensez vous?