Bonsoir à tous,
en admettant que gta 6 ne sorte pas comme prévu en novembre je pense que les meilleurs metacritics de l'année se jouera entre saros et onimusha (et par la même occasion le goty)
En analysant les quelques vidéos de gameplay et avec mon expérience, je pense que ces 2 jeux n'auront quasiment pas de defaults (par rapport à leurs propositions) et vont en plus de ça nous donner un gameplay ultra plaisant (mention plus pour onimusha qui va nous proposer un gameplay ultra leché).
Tous les autres jeux annoncés selon moi n'auront pas les qualités requises pour prétendre au goty et celà même s'ils vont proposer des choses plutôt cool, ils n'auront pas tout au max.
Qu'en pensez vous?
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posted the 04/06/2026 at 08:03 PM by perse9
Ça fait des années qu’on est sur le site, on est pas toujours d’accord, mais je sais que tu ne dis pas des trucs dans le vent
Goty quoi.... et Crimson Desert est déjà un jeu qui peut l'être il a oublié ça l'auteur
Vu qu'il parle de Meta, la user score de RE9 est toujours à 9,4 malgré une tonne de 0. Je m’attendais à ce que ce soient les fans qui spamment les 10/10, mais avec plus de 13 000 avis pas du tout en fait, tout le monde a adoré. Il a clairement une place réservée.
Puis il y a encore tellement d’autres jeux qui peuvent créer la surprise que là je ne sais pas comment il fait pour savoir à l’avance.