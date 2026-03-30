GameStop propose un remboursement de 69 $ aux membres du programme PowerUp Rewards Pro qui échangent une PlayStation 5 contre une Xbox Series S reconditionnée. Cette promotion vise à aider les détaillants à écouler leurs stocks de la console sans lecteur de disque, tout en acquérant des unités de PS5 très demandées.Pour bénéficier de cette offre, les clients doivent remplir plusieurs conditions strictes. Tout d’abord, l’offre est exclusivement réservée aux membres PowerUp Rewards Pro, un abonnement payant de 25 $ par an. Les comptes standard de GameStop ne sont pas éligibles au bonus de 69 $.La promotion est valable jusqu’au 4 avril 2026, laissant aux consommateurs peu de temps pour profiter de l’offre. Cela signifie que les intéressés doivent agir rapidement, surtout dans un contexte de hausse récente du prix de la PS5.Le PS5 échangé doit être en bon état de fonctionnement et inclure tous les câbles et composants d’origine, comme la manette et l’alimentation. Les unités endommagées ou incomplètes ne recevront pas la valeur maximale du troc, voire pourraient être refusées.Mais qui va accepter ça, sérieusement