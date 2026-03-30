profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
ouroboros4
15
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 684
visites since opening : 1472926
ouroboros4 > blog
La "super affaire" Gamestop du moment
GameStop propose un remboursement de 69 $ aux membres du programme PowerUp Rewards Pro qui échangent une PlayStation 5 contre une Xbox Series S reconditionnée. Cette promotion vise à aider les détaillants à écouler leurs stocks de la console sans lecteur de disque, tout en acquérant des unités de PS5 très demandées.

Pour bénéficier de cette offre, les clients doivent remplir plusieurs conditions strictes. Tout d’abord, l’offre est exclusivement réservée aux membres PowerUp Rewards Pro, un abonnement payant de 25 $ par an. Les comptes standard de GameStop ne sont pas éligibles au bonus de 69 $.

La promotion est valable jusqu’au 4 avril 2026, laissant aux consommateurs peu de temps pour profiter de l’offre. Cela signifie que les intéressés doivent agir rapidement, surtout dans un contexte de hausse récente du prix de la PS5.

Le PS5 échangé doit être en bon état de fonctionnement et inclure tous les câbles et composants d’origine, comme la manette et l’alimentation. Les unités endommagées ou incomplètes ne recevront pas la valeur maximale du troc, voire pourraient être refusées.

Mais qui va accepter ça, sérieusement


https://gamerant.com/gamestop-trade-in-deal-march-2026/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 03/30/2026 at 08:13 PM by ouroboros4
    comments (7)
    victornewman posted the 03/30/2026 at 08:33 PM
    c'est pour suzukube cette bonne affaire
    ouroboros4 posted the 03/30/2026 at 08:34 PM
    victornewman
    cail2 posted the 03/30/2026 at 08:38 PM
    victornewman
    skuldleif posted the 03/30/2026 at 08:46 PM
    ca fait quelques temps qu'elle est la

    mais faut etre loco pour passer de PS5 à XSS meme juste en terme de valeur ca ne va pas
    keiku posted the 03/30/2026 at 09:18 PM
    Encore un qui va fermer bientot
    altendorf posted the 03/30/2026 at 09:22 PM
    victornewman
    kikoo31 posted the 03/30/2026 at 10:01 PM
    victornewman
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo