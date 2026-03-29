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Hausse des prix : les Micro SD Express aussi impactées
Alors qu'une grande majorité des composants électroniques(CPU, GPU, RAM et SSD) voient leurs prix flambés depuis quelques mois, la Micro SD Express semble avoir été épargnée.

Malheureusement, cette tranquillité semble prendre fin.
Depuis quelques jours, les prix commencent à grimper sur des boutiques et vendeurs comme Amazon ou LDLC.

Ainsi la 512Go passe de 119,99(prix officiel) à 160-170 euros sur LDLC(ou un peu plus de 150 sur Amazon)

Idem pour la 256Go(prix officiel de 59,99) qui passe désormais à 99,99 euros.

Bizarrement, la 1To semble garder un prix stable (pour le moment).
Elle tourne vers les 220-250 euros.

Heureusement, elles sont encore en stock ici et là à prix normal.
Donc si vous hésitez à en prendre, ne traînez pas !
On ne sait pas si les prix pourraient encore augmenter....


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    posted the 03/29/2026 at 04:46 PM by ouroboros4
    comments (7)
    tripy73 posted the 03/29/2026 at 05:05 PM
    Le mieux c'est de passer par ce genre de site pour voir l'évolution : https://keepa.com/#!product/1-B0DTQ35NH6

    Et a l'heure à un l'augmentation touche la France et l'Angleterre, les autres pays européens ou les USA sont stables et on même baissé depuis plusieurs semaines, comme aux Pays Bas.

    Après ce n'est pas genre de mémoire qui sont utilisés dans les datas centers, donc la demande vient peut-être d'ailleurs, comme le grand public qui les utilise via lecteur USB à la place des SSD externe. Bref à voir comment les choses évoluent dans les prochaine semaines/mois.
    ouroboros4 posted the 03/29/2026 at 05:22 PM
    tripy73 espérons juste que ça n'empire pas !
    judebox posted the 03/29/2026 at 05:26 PM
    J'avais senti le truc venir et j'ai pris il y'a un peu plus de15 jours une micro sd express Sandisk 512Go à 109€ sur Amazon.
    Maintenant elle est à 150€, ça fait peur...
    brook1 posted the 03/29/2026 at 05:26 PM
    même les microSD
    cyr posted the 03/29/2026 at 05:28 PM
    Je regrette pas d'avoir pris la 1 to a 199€ en fin d'année.....
    suikoden posted the 03/29/2026 at 05:36 PM
    Je confirme ma carte micro SD Express de 512 Go est passe à 130€ (au lieu de 150 deja) sur Amazon, je l'ai paye 110 y'a a peine 2/3 semaines avant. Et elle etait meme à 100 y'a pttre 1 ou 2 mois.
    ouroboros4 posted the 03/29/2026 at 05:40 PM
    Perso j'ai eu la chance d'avoir une 512Go pour 77 euros y'a 3 mois
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