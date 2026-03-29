Alors qu'une grande majorité des composants électroniques(CPU, GPU, RAM et SSD) voient leurs prix flambés depuis quelques mois, la Micro SD Express semble avoir été épargnée.Malheureusement, cette tranquillité semble prendre fin.Depuis quelques jours, les prix commencent à grimper sur des boutiques et vendeurs comme Amazon ou LDLC.Ainsi la 512Go passe de 119,99(prix officiel) à 160-170 euros sur LDLC(ou un peu plus de 150 sur Amazon)Idem pour la 256Go(prix officiel de 59,99) qui passe désormais à 99,99 euros.Bizarrement, la 1To semble garder un prix stable (pour le moment).Elle tourne vers les 220-250 euros.Heureusement, elles sont encore en stock ici et là à prix normal.Donc si vous hésitez à en prendre, ne traînez pas !On ne sait pas si les prix pourraient encore augmenter....