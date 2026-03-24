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Switch 2 : le modèle avec batterie amovible précise sa fenêtre de sortie


D'après une rumeur récente, et pour se conformer à la futur nouvelle réglementation (droit à la réparation), Nintendo prévoirait donc de sortir une Switch 2 avec la possibilité pour l'utilisateur de changer lui-même facilement la batterie (et sans faire sauter la garantie).

D'après Bloomberg, ce nouveau modèle pourrait débarquer en Europe dés avril 2027.

Le prix reste cependant inconnu.


Voilà en résume l'article de loi :

La réglementation exige que les batteries portables des appareils puissent être retirées à l'aide d'outils de base disponibles dans le commerce. De plus, les fabricants ne peuvent pas exiger d'outils spécialisés à moins qu'ils ne soient fournis gratuitement, ni exiger des outils propriétaires, de l'énergie thermique ou des solvants pour le retrait de la batterie.




https://x.com/i/status/2036306645899419753
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    posted the 03/24/2026 at 01:39 PM by ouroboros4
    comments (12)
    shinz0 posted the 03/24/2026 at 01:41 PM
    Une bonne chose par rapport à la réglementation
    Un écran Oled serait une plus aussi
    5120x2880 posted the 03/24/2026 at 01:46 PM
    C'est top ça, ça poussera peut-être des constructeurs à sortir des batteries silicium-carbone pour la console, si c'est pas déjà intégré parce que bon, je sais que c'est Nintendo, mais 2027 quand même
    dooku posted the 03/24/2026 at 01:54 PM
    Moi con comme stratégie que les droits de Trump
    akinen posted the 03/24/2026 at 02:02 PM
    Ce serait incroyable si les smartphones permettaient à nouveau de changer de batterie.
    rogeraf posted the 03/24/2026 at 02:08 PM
    Révolution chez Nintendo, sortez le Pop Corn !
    sardinecannibale posted the 03/24/2026 at 02:20 PM
    Merci l'UE. Ça c'est du bon
    akinen
    Ce sera le cas d'ici 2027 avec l'obligation d'utiliser de l'USB-C pour tout le monde (même pour les PC portables).
    kikoo31 posted the 03/24/2026 at 02:20 PM
    On attend l OLED
    zerdow posted the 03/24/2026 at 02:22 PM
    Dooku pas du tout , ça vas juste obliger Nintendo à modifier la Switch 2 dans notre cas mais ça restera produit hors France ou même Europe pour les dreamer européistes du forum . Les droits de douane de Trump on pour but de rendre plus rentable l’achat de produits fait au USA plus tôt que d’importer des produits étranger. Donc a moyen long terme , ça permettra la création d’emplois , le maintiens et la création de compétences aux USA. Nous en Europe , on restera soumis à l’importation. Bref Trump propose quelque chose qui vas perdre plus tard. L’Europe , des normes à gogo pour au final avoir 1 bonne idée. Les capuchon qui se détache plus c’est vraiment de la merde !
    cyr posted the 03/24/2026 at 02:30 PM
    Si seulement c'etais une batterie plus grosse pour augmenter l'autonomie.....

    Ou alors un nouveau modèle moins energivore, ça peu fonctionner...

    Mais la ça sera juste une switch2 avec un accès a la batterie plus facile.....

    Après a voir si c'est juste un couvercle a devisé.....

    J'ai vu des desmontages de switch2, non merci.
    marcus62 posted the 03/24/2026 at 02:31 PM
    Une baisse de prix pour accompagner ce nouveau c'est envisageable ?

    J'attends une baisse de prix pour me prendre la Switch 2.
    tyler33 posted the 03/24/2026 at 02:57 PM
    Attendez vous à une augmentation du prix de la console.
    shinz0 posted the 03/24/2026 at 03:03 PM
    marcus62 je pense que ça dépendra du prix de la ram
    Je vois plus Nintendo proposer un modèle Switch 2 light moins cher que de baisser le prix d'une future Switch 2 V2
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