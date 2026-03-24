D'après une rumeur récente, et pour se conformer à la futur nouvelle réglementation (droit à la réparation), Nintendo prévoirait donc de sortir une Switch 2 avec la possibilité pour l'utilisateur de changer lui-même facilement la batterie (et sans faire sauter la garantie).D'après Bloomberg, ce nouveau modèle pourrait débarquer en Europe dés avril 2027.Le prix reste cependant inconnu.Voilà en résume l'article de loi :