D'après une rumeur récente, et pour se conformer à la futur nouvelle réglementation (droit à la réparation), Nintendo prévoirait donc de sortir une Switch 2 avec la possibilité pour l'utilisateur de changer lui-même facilement la batterie (et sans faire sauter la garantie).
D'après Bloomberg, ce nouveau modèle pourrait débarquer en Europe dés avril 2027.
Le prix reste cependant inconnu.
Voilà en résume l'article de loi :
La réglementation exige que les batteries portables des appareils puissent être retirées à l'aide d'outils de base disponibles dans le commerce. De plus, les fabricants ne peuvent pas exiger d'outils spécialisés à moins qu'ils ne soient fournis gratuitement, ni exiger des outils propriétaires, de l'énergie thermique ou des solvants pour le retrait de la batterie.
https://x.com/i/status/2036306645899419753
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posted the 03/24/2026 at 01:39 PM by ouroboros4
Un écran Oled serait une plus aussi
akinen
Ce sera le cas d'ici 2027 avec l'obligation d'utiliser de l'USB-C pour tout le monde (même pour les PC portables).
Ou alors un nouveau modèle moins energivore, ça peu fonctionner...
Mais la ça sera juste une switch2 avec un accès a la batterie plus facile.....
Après a voir si c'est juste un couvercle a devisé.....
J'ai vu des desmontages de switch2, non merci.
J'attends une baisse de prix pour me prendre la Switch 2.
Je vois plus Nintendo proposer un modèle Switch 2 light moins cher que de baisser le prix d'une future Switch 2 V2