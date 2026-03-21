Après avoir fait mon TOP 10 sur Amiga il y a un peu plus d'un mois, je vous propose mon TOP 10 sur une bécane que j'ai très bien connue : l'Atari ST.
Forcément ça a été difficile de s'arrêter à 10 softs, tant cette bécane a vu naitre nombre de jeux cultes.
A vous de me dire dans les commentaires si votre top 10 est proche du mien ou s'il diffère totalement ...
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posted the 03/21/2026 at 03:59 PM by jedi
Comme les VHS aussi.....
Tu m'étonne qu'ils devellope l'ia.... vu qu'on donne tous sans laisser les gens réfléchir....une génération de demeuré a venir, faignant au possible....
Une époque qui était bourrée de créativité pour faire face a des machines limitée en puissance, tous l'inverse de maintenant ou plus on a de puissance moins on a de créativité...
après faut dire que l'achat des jeux se faisaient via des coffrets compilant une 10enes de titres à la qualité parfois variables....mais pas toujours, on y trouvait quand même quelques perles.
Même sur game boy, ultra limité, et pourtant....
Maintenant ils ont le matos pour faire ce qu'ils ont toujours rêvé, mais le soucis c'est qu'ils ne rêvent pas.....
Donc a quoi ça sert....