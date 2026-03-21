Après avoir fait mon TOP 10 sur Amiga il y a un peu plus d'un mois, je vous propose mon TOP 10 sur une bécane que j'ai très bien connue : l'Atari ST.Forcément ça a été difficile de s'arrêter à 10 softs, tant cette bécane a vu naitre nombre de jeux cultes.A vous de me dire dans les commentaires si votre top 10 est proche du mien ou s'il diffère totalement ...