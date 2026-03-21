Génération Micros : les ordinateurs 8/16 bits.
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Top 10 Atari ST
Après avoir fait mon TOP 10 sur Amiga il y a un peu plus d'un mois, je vous propose mon TOP 10 sur une bécane que j'ai très bien connue : l'Atari ST.

Forcément ça a été difficile de s'arrêter à 10 softs, tant cette bécane a vu naitre nombre de jeux cultes.

A vous de me dire dans les commentaires si votre top 10 est proche du mien ou s'il diffère totalement ...

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    posted the 03/21/2026 at 03:59 PM by jedi
    comments (6)
    jf17 posted the 03/21/2026 at 04:07 PM
    Ma première bécane
    cyr posted the 03/21/2026 at 04:51 PM
    Sinon la video qui montre la game boy a la jeune génération est drôle....

    Comme les VHS aussi.....

    Tu m'étonne qu'ils devellope l'ia.... vu qu'on donne tous sans laisser les gens réfléchir....une génération de demeuré a venir, faignant au possible....
    micheljackson posted the 03/21/2026 at 05:07 PM
    Amiga vaincra !
    keiku posted the 03/21/2026 at 05:11 PM
    je n'ai pas eu l'atari mais j'ai jouer a plusieurs portage de leur jeu porté sur d'autre machine vu que j'ai jouer a certain jeu de ce top

    Une époque qui était bourrée de créativité pour faire face a des machines limitée en puissance, tous l'inverse de maintenant ou plus on a de puissance moins on a de créativité...
    derno posted the 03/21/2026 at 05:31 PM
    je l'avais mais hormis morteville je ne connais quasi aucun de ces titres^^

    après faut dire que l'achat des jeux se faisaient via des coffrets compilant une 10enes de titres à la qualité parfois variables....mais pas toujours, on y trouvait quand même quelques perles.
    cyr posted the 03/21/2026 at 05:49 PM
    keiku + 10000000000000000e9999

    Même sur game boy, ultra limité, et pourtant....

    Maintenant ils ont le matos pour faire ce qu'ils ont toujours rêvé, mais le soucis c'est qu'ils ne rêvent pas.....

    Donc a quoi ça sert....
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