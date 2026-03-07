Alors que certains espoirs étaient nés autour d’un possible retour des exclusivités sur Xbox, un insider réputé proche de l’écosystème Microsoft affirme que ce scénario n’est tout simplement pas envisagé.
Sur les forums NeoGAF, la source connue sous le pseudonyme SneakersSO, déjà considérée comme fiable sur les sujets liés à Xbox, a répondu sans détour à un débat portant sur la stratégie de la prochaine console de Microsoft. Pour lui, l’idée que les jeux first-party redeviennent exclusifs à la plateforme n’est pas d’actualité : selon ses propos, « les exclusivités ne vont absolument pas revenir ».
Une déclaration assez catégorique qui contraste avec certaines prises de parole récentes d’Asha Sharma, nouvelle dirigeante de Microsoft Gaming après le départ de Phil Spencer. La responsable avait laissé entendre que la question des exclusivités pourrait être réévaluée, sans toutefois confirmer un changement de cap clair. Cette réponse avait suffi à relancer les spéculations chez les fans, certains espérant voir la marque Xbox renouer avec une stratégie plus classique.
Mais dans les faits, la politique multiplateforme semble déjà trop avancée pour faire machine arrière. Plusieurs licences historiques associées à Xbox ont récemment franchi le pas vers d’autres consoles. Forza Horizon 5 et Gears of War: Reloaded ont déjà été portés sur PlayStation, deux séries qui ont longtemps incarné les piliers de la marque. Même Halo devrait suivre la tendance avec Halo: Campaign Evolved, un remake du premier épisode annoncé également sur les consoles de Sony.
Au-delà de ces licences majeures, de nombreux projets issus des studios Xbox adoptent déjà une approche similaire. Des titres comme Avowed, South of Midnight ou encore Fable sont soit déjà sortis sur PlayStation, soit prévus pour y arriver à terme. Une orientation qui confirme que Microsoft privilégie désormais une diffusion plus large de ses productions.
Il faut dire que cette stratégie s’est révélée particulièrement rentable. D’après une estimation du cabinet Alinea Analytics publiée plus tôt dans l’année, Forza Horizon 5 aurait écoulé près de cinq millions d’exemplaires sur PlayStation, générant plus de 300 millions de dollars de revenus supplémentaires pour un jeu pourtant sorti initialement quatre ans plus tôt.
Dans ce contexte, renoncer à ces ventes supplémentaires pourrait être difficile à justifier pour Microsoft. Même si une partie de la communauté Xbox souhaiterait voir la marque retrouver des exclusivités fortes pour renforcer l’identité de la console, l’approche multiplateforme semble aujourd’hui solidement installée.
"selon SneakerSO, un leaker actif sur le forum NeoGAF, ces plans seraient désormais « dans les limbes ». Il affirme que malgré la volonté initiale de « passer à l’action en 2026 », aucune des étapes préparatoires à une nouvelle génération n’a réellement été mise en place."
Bah y a pas que lui Forbes aussi l'a rapporté, ce teaser Helix ça sort du cul un jeudi random de nul part pour calmer les investisseurs et fanboy vis à vis de l'ouragan de l'annonce de Spencer et Bond.
Y avait trop de source qui disait que Microsoft ne prévoyait plus de sortir du hardware.
Faire un PC c'est pas une console, donc sur le papier facile de faire du 180 de la part de la nouvelle équipe.
Si tu veux retrouver ta bibliothèque steam dans ton salon sans prise de tête avec une hypothétiquement l’équivalent d’une 5080, c’est au contraire génial d’avoir un hardware Xbox.
sinon parler d'un PC avec un logo xbox "vite fait" appliquer dessus c'est réducteur a défaut d'etre mensonger
réducteur pour le taf effectuer sur la partie software ainsi que la compatibilité des gen xbox precedente ,et autre tech qui n'existent pas sur PC actuellement (quick resume) , ca l'est aussi pour la R&D qui à demarré il y a plusieurs annee https://www.ign.com/articles/huge-microsoft-leak-reveals-plans-for-2028-next-gen-cloud-hybrid-xbox
Nadella vient d’annoncer lors d’un podcast un budget illimité et carte blanche à Asha Sharma pour remettre Xbox sur les rails mais bizarrement, ca préfère colporter les rumeurs d’influenceurs qui ont juré que, d'après leurs sources , il n'y aurait pas de nouveau hardware Xbox....bande de clowns
