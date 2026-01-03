Les précédentes informations :
- Shift Up - L'IA générative pour concurrencer les développeurs chinois
- Quand le boss de Shift Up flatte Yoko Taro avec de l'IA générative
- Yoshikaze Matsushita (NieR: Automata) se fait bloquer par Kim Hyung Tae
Une victoire de bataille mais certainement de la guerre vu le contexte.
En tout cas la pression était telle que Kim Hyung Tae, le boss de Shift Up qui depuis plusieurs années déjà poste ses travaux artistiques réalisés avec une IA générative, a supprimé son poste commémorant le nouvel anime EVANGELION scénarisé par Yoko Taro suite à la critique de Yoshikaze Matsushita, chara-modélisateur sur NieR: Automata, qui n'avait pas apprécié ce geste utilisant notamment les têtes d'Emile sur lesquelles était assise l'héroïne Asuka.
Matsushita avait alors rapporté que Hyung Tae l'avait bloqué suite à sa critique et qu'il regrettait de voir une telle personne influente en venir à ces extrémités, mais l'artiste coréen avait alors répondu que la faute venait de son extension de bloqueur de compte, excuse qui passait mal vous imaginez bien. Son poste était déjà vivement critiqué sur les réseaux pour l'emploie de l'IA quand l'artiste est très apprécié pour son propre style artistique.
Aujourd'hui on apprend que Hyung Tae s'est bien excusé et a donc retiré son image. On verra demain mais j'imagine bien qu'il faudra plus que ça pour que l'artiste coréen arrête l'exploitation de l'IA, les erreurs sur son dernier "travail" ne lui fait pas peur.