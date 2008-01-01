On sait que les développeurs de Shift Up sont des gros fans d'EVANGELION et de NieR: Automata, mais quand l'annonce d'une collaboration avec Yoko Taro à l'écriture pour une nouvelle série EVANGELION, on a donc Kim Hyung Tae qui publie ce genre de chose, et je vous laisse donc juge. On ne va pas me faire croire que ce n'est pas de l'IA générative.
Est-ce de l'avarice, le mec étant une des plus grande fortune de Corée ? Va savoir. J'en ai déjà parlé ici de son cas https://www.gamekyo.com/blog_article483842.html
(d'autant plus que son argument est fallacieux, les développeurs chinois peuvent en venir à l'IA générative eux aussi et donc ils seront qu'en même baisés...), c'est juste malheureux de voir un artiste de son niveau produire des contenus en abandonnant ses propres compétences ce qui fait que ça donne un résultat assez moyen voire générique. Où est sa patte artistique ?
Je rappelle que Hyung Tae c'est un style anime coréen mais tout de assez unique dans la palette de couleur qu'en même :