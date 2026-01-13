profile
Shift Up - L'IA générative pour concurrencer les développeurs chinois
C'est une information de la semaine dernière mais qui commence à nous parvenir. Ainsi en Corée du Sud se tenait le 9 janvier dernier une réunion nationale, le "2026 Economic Growth Strategy", durant lequel l'état coréen a promit une hausse de 2% de l'économie. Je vais passer les détails, mais pour résumer ce plan se base sur une revalorisation de l'industrie de la technologie afin d'assurer l'indépendance du pays.



Shift Up représenté ci-dessus par son fondateur Kim Hyung-tae était présent à cette réunion afin de partager leur vision. Selon Hyung-tae, L'IA générative est essentielle afin de pouvoir concurrencer la Chine (et accessoirement les Etats-Unis) et notamment les développeurs chinois de jeu vidéo. Sa crainte est que le marché occidental se tournent davantage vers les productions chinoises.

Nous consacrons environ 150 personnes à un seul jeu, tandis que la Chine en mobilise entre 1000 et 2000. Nous n'avons pas les moyens de rivaliser, tant en termes de qualité que de volume de contenu.

[Avec l'IA] Une seule personne peut accomplir le travail de 100 personnes.


Hyung-tae précise que miser sur l'IA n'a pas pour but de virer du personnel, mais de consolider la base actuelle d'employés. Le ministre coréen de la culture et des sports Chae Hwi-young soutient cette approche, prenant pour exemple que plusieurs larges entreprises dans le monde ont déjà leur propre technologie d'IA générative.



Au début du mois de janvier Hyung-tae qui est également chara-designer je rappelle, ayant réalisé les personnages de Destiny Child ainsi que de EVE de Stellar Blade ainsi que les dessins pour du MMO Blade & Soul avant de fonder son studio, a partagé le résultat de son propre moteur d'IA générative basé sur ses créations. Le résultat, s'il est visuellement impressionnant au premier abord, n'est pas parfait avec pas mal d'erreurs qu'un artiste de son niveau n'aurait simplement pas fait et lui a valu quelques remarques d'inquiétudes dont la mienne.



Il est bon de rappeler aussi que Tencent, un des puissantes éditeurs chinois de JV, possède le studio coréen à hauteur de 35% juste en dessous des parts de Hyung-tae (39%), et que Goddess of Victory: NIKKE ainsi que le future jeu Project Spirits sont édités par Tencent et sa filiales Level Infinite. Les investisseurs coréens montraient déjà leur signes d'inquiétudes de voir Shift Up passer sous la coupe chinoise...
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/stellar-blade-director-says-using-ai-will-be-essential-for-competing-with-overwhelming-manpower-of-china-and-us-developers/
    posted the 01/13/2026 at 09:04 AM by masharu
    comments (15)
    supasaiyajin posted the 01/13/2026 at 09:34 AM
    Je dis pas que l'IA c'est mal, mais ils font comme si c'etait vital pour faire un jeu maintenant. Avant, on s'en sortait très bien sans. Bon, de toute façon, l'IA est partout maintenant, faut faire avec.
    guiguif posted the 01/13/2026 at 10:18 AM
    Au début du mois de janvier Hyung-tae qui est également chara-designer je rappelle, ayant réalisé les personnages de Destiny Child ainsi que de EVE de Stellar Blade ainsi que les dessins pour du MMO Blade & Soul avant de fonder son studio, a partagé le résultat de son propre moteur d'IA générative basé sur ses créations. Le résultat, s'il est visuellement impressionnant au premier abord, n'est pas parfait avec pas mal d'erreurs qu'un artiste de son niveau n'aurait simplement pas fait et lui a valu quelques remarques d'inquiétudes dont la mienne.

    Il est surtout le charadesigner des Magna Carta et des War of Genesis, des artworks qui pullulaient sur les sites et forums de manga/animes dans les années 2000.
    Quelle déchéance de le voir faire de l'IA insipide alors que c'etait un dieu du dessin.
    altendorf posted the 01/13/2026 at 10:20 AM
    C’est déjà trop tard pour Shift Up, Tencent finira par bientôt engloutir le studio.
    rogeraf posted the 01/13/2026 at 10:42 AM
    L'IA, ou la perte des repères écologiques dans ce monde en plein changement climatique. Les décideurs, puissants de ce monde n'ont vraiment rien compris.
    newtechnix posted the 01/13/2026 at 11:30 AM
    altendorf pas obligatoirement...on le voit aussi netease, plusieurs créateurs Japonais on été prendre le fric pour développer des studios au final le robinet à fric c'est fermé....je dis cela pour montrer que cela peut aller vite pour Shift up....30% Chinois pour une entreprise qui arrive à dire attention à la concurrence Chinoise faut avouer que c'est culotter du boss de Shift up ou alors que les 30% sont très loin de peser.
    Dans les faits on peut penser justement que le gouvernement Coréen va aider à l'indépendance du studio via les banques ou des investsisseurs coréens...voir à un moment le patron de Shft up ayant gagné assez de fric pour racheter les 30%.

    J'imagine plutôt un scénario où en fait Tencent va se barrer ne voyant plus ce que Shift up peut apporter qu'un studio Chinois ne pourrait pas....et là l'utilisation de l'IA fragilise en réalité les grosses entreprises puisqu'en vérité l'IA tout el monde peut l'utiliser....normalement c'est ta singularité qui fais ta valeur et le discours devient déjà flou, on peut imaginer vu les progrès de l'IA que dans 5 ou 10 ans il suffira juste d'1 mec qui exposera avec un prompt une histoire, un concept et une DA et en vérité son vrai travail consistera à corriger avec l'IA (je veux plus de çi et plus de ça, tu enlèves ça, peux tu essayer avec un style steampunk ou neogothique)...
    tripy73 posted the 01/13/2026 at 12:20 PM
    Bon ben pas de Stellar Blade 2 pour moi, avec la thune qu'ils ont gagné, ils vont pas nous faire croire qu'ils n'ont pas les moyens de faire travailler des humains et de prendre le temps de produire un jeu sans avoir recours à cette Slop IA...

    guiguif : la déchéance c'est vraiment le terme, les mecs préfèrent privilégier la production au temps nécessaire pour produire n'importe quel œuvre...

    Mais de plus en plus de voix s'élèvent contre ça, des studios de développement de jeux et d'animation, des spécialistes en IA, des professeurs et PDG, sans parler du mouvement qui se met en place pour empoisonner les bases de données qui servent à entraîner les IA ou encore la levée de bouclier sur l'implantation de l’IA dans Windows 11, avec même des outils pour la supprimer de son OS, etc.

    Quand on voit que le PDG de Nvidia pleur parce qu'il déplore que des spécialistes de l’IA ou des PDG prennent position contre cette technologie, on sent bien que cette technologie est loin de faire l'unanimité et que toute cette bulle qui repose sur son acceptation complète par l'ensemble de la société, va exploser plus vite que prévu entraînant la perte de tous les investissements réalisés par ces grosses boîtes et investisseurs.
    adelfhitlor posted the 01/13/2026 at 12:54 PM
    C'est dommage, la Corée du Sud arrivait enfin à sortir du cliché des MMO et à apparaitre comme un acteur crédible du JV. Et c'est déjà fini.
    gasmok2 posted the 01/13/2026 at 12:58 PM
    J'ai rien contre l'IA si elle reste un outil au service de la création.
    Mais j'ai tellement peu d'espoir dans les éditeurs...

    Quand le gars dit qu'il a besoin de l'IA pour concurrencer loa force de frappe des chinois je peux le comprendre, et c'est quelque chose de cohérent mais quand tu sais que 35% de ce-dit studio appartient à des chinois tu comprends l'arnaque.
    akinen posted the 01/13/2026 at 01:49 PM
    J’ai quitté mon dernier jeu chinois hier (f2p). Ce sont des acharnés et ils font un travail incroyable. Par contre, c’est l’equivalent des fourmis legionnaire. Le boulot est fait mais tout ce qui vit autour est ravagé.

    En gros, tout est fait dans un soucis d’optimisation et de rendement.

    Les jeux seront tous massivement IA avec comme d’hab du charac design aguicheur et formaté pour un public très demandeur et ayant le porte monnaie facile.

    J’ai eu du mal à le faire car leur boulot est qualitatif et force le respect, mais je n’y retournerai plus (même sur les prochains gta like)
    guyllan posted the 01/13/2026 at 03:54 PM
    Ça fait plusieurs années que Hyung‑tae Kim publie sur Twitter des dessins qu'il génère en grande partie avec l’IA, il le faisait déjà bien avant la sortie de Stellar Blade.
    Obtenir un dessin aussi pauvre visuellement que celui présenté dans l'article après y avoir passé 30 heures et l’avoir retouché avec l’IA, n’a strictement aucun sens. C'est une utilisation totalement contre‑productive de l'IA, sauf si Hyung‑tae Kim a éventuellement retouché avec l'IA un très vieux dessin sur lequel il avait passé beaucoup de temps, et qui comportait à l’origine toutes sortes d’erreurs comme il le prétend.
    Par exemple, il y a 3 ans, il a publié sur Twitter une image retravaillée avec l’IA via Stable Diffusion, qui reprenait l'un de ses vieux dessins réalisés il y a 12 ans.

    Tout l’intérêt de l’IA, c’est de gagner du temps, ce n'est pas de passer 30 heures sur un dessin correct pour ensuite le massacrer avec l’IA en introduisant des erreurs de proportions aussi grossières
    Le processus normal, quand quelqu'un utilise Stable Diffusion, consiste à générer ce type d’images en 3 secondes, puis à les corriger rapidement en moins de trois minutes si jamais elles comportent de pareilles erreurs.
    temporell posted the 01/13/2026 at 07:38 PM
    tripy73 dire que j'étais pro IA mais la monté des prix des composant électronique comme la ram ça à été le déclic pour moi, car on résume...
    - de moins en moins de personne peuvent travailler.
    - ne peuvent donc plus gagner d'argent.
    - ne pourront plus acheter de pc, téléphone etc.
    - qui en plus vous coûter plus cher

    non sérieusement l'IA n'est plus défendable désormais
    guyllan posted the 01/13/2026 at 10:54 PM
    temporell L'IA en local reste défendable. Ce sont les data centers IA qui sont responsables de la pénurie de RAM.
    tripy73 posted the 01/14/2026 at 01:26 PM
    temporell : oui clairement les éléments que tu cites rendent ce genre de techno peu défendable, après ça dépend aussi de quel type d'IA on parle exactement, par exemple celle utilisé dans les jeux ne pose pas de problème, mais toute celle que les grandes industries essaient de nous vendre (exemple au CES de cette année) et de nous imposer principalement pour augmenter la productivité, qui a terme va empiéter sur le travail des humains, non merci.

    Sans parler des conséquences à moyen/long terme sur notre espèce, quand tu vois que rien que la calculatrice a fait que beaucoup ne sont plus capable de faire un calcul simple de tête, je te laisse imaginer le résultat avec une technologie qui va encourager les gens à ne plus réfléchir du tout ou les remplacer dans n'importe quel travail créatif.

    D'ailleurs on sent bien le début de panique chez les sociétés qui sont en train de mettre toutes leurs billes dans cette nouvelle bulle, entre le boss de Nvidia que j'ai cité plus haut, celui de Microsoft qui dit que les gens doivent arrêter d'utiliser le terme "AI Slop", Dell qui reconnait que les gens en ont rien à foutre de l'IA, Maxon qui se prend une shitstorm après l'intégration de l'IA dans Zbrush et les investisseurs qui se préparent même à une explosion de la bulle comme indiqué dans cet article, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu.

    Bref derrière les beaux discours et le forcing qui est fait pour imposer cette technologie de partout, on sent que de plus en plus de monde met en doute son utilisation et sa fiabilité pour certaines tâches ou rejettent carrément son utilisation dans son processus créatif comme par exemple le studio d'animation Aniplex, sans parler de ceux qui font le nécessaire pour faire tomber cette techno comme cité plus haut, c'est une véritable guerre qui est en cours entre les pro-IA et les anti-IA.
    masharu posted the 01/14/2026 at 04:29 PM
    Avec l'information qui circule, je vois plusieurs artistes que je follow qui respectaient Hyung-tae et qui sont déçus par cette volonté de miser sur l'IA générative.
    tripy73 posted the 01/14/2026 at 05:53 PM
    masharu : je constate aussi le même genre de prise de position chez beaucoup d'artistes qui remettent à leur place les "Artistes de Prompt", c'est dernier s'étant plaignent d'être victime de discrimination et de jugement parce qu'ils ne produisent rien de vraiment artistique et que leur "talent" devrait être accepté
