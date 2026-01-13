Nous consacrons environ 150 personnes à un seul jeu, tandis que la Chine en mobilise entre 1000 et 2000. Nous n'avons pas les moyens de rivaliser, tant en termes de qualité que de volume de contenu.



[Avec l'IA] Une seule personne peut accomplir le travail de 100 personnes.

C'est une information de la semaine dernière mais qui commence à nous parvenir. Ainsi en Corée du Sud se tenait le 9 janvier dernier une réunion nationale, le "2026 Economic Growth Strategy", durant lequel l'état coréen a promit une hausse de 2% de l'économie. Je vais passer les détails, mais pour résumer ce plan se base sur une revalorisation de l'industrie de la technologie afin d'assurer l'indépendance du pays.Shift Up représenté ci-dessus par son fondateur Kim Hyung-tae était présent à cette réunion afin de partager leur vision. Selon Hyung-tae, L'IA générative est essentielle afin de pouvoir concurrencer la Chine (et accessoirement les Etats-Unis) et notamment les développeurs chinois de jeu vidéo. Sa crainte est que le marché occidental se tournent davantage vers les productions chinoises.Hyung-tae précise que miser sur l'IA n'a pas pour but de virer du personnel, mais de consolider la base actuelle d'employés. Le ministre coréen de la culture et des sports Chae Hwi-young soutient cette approche, prenant pour exemple que plusieurs larges entreprises dans le monde ont déjà leur propre technologie d'IA générative.Au début du mois de janvier Hyung-tae qui est également chara-designer je rappelle, ayant réalisé les personnages de Destiny Child ainsi que de EVE de Stellar Blade ainsi que les dessins pour du MMO Blade & Soul avant de fonder son studio, a partagé le résultat de son propre moteur d'IA générative basé sur ses créations. Le résultat, s'il est visuellement impressionnant au premier abord, n'est pas parfait avec pas mal d'erreurs qu'un artiste de son niveau n'aurait simplement pas fait et lui a valu quelques remarques d'inquiétudes dont la mienne.Il est bon de rappeler aussi que Tencent, un des puissantes éditeurs chinois de JV, possède le studio coréen à hauteur de 35% juste en dessous des parts de Hyung-tae (39%), et que Goddess of Victory: NIKKE ainsi que le future jeu Project Spirits sont édités par Tencent et sa filiales Level Infinite. Les investisseurs coréens montraient déjà leur signes d'inquiétudes de voir Shift Up passer sous la coupe chinoise...