C'est une information de la semaine dernière mais qui commence à nous parvenir. Ainsi en Corée du Sud se tenait le 9 janvier dernier une réunion nationale, le "2026 Economic Growth Strategy", durant lequel l'état coréen a promit une hausse de 2% de l'économie. Je vais passer les détails, mais pour résumer ce plan se base sur une revalorisation de l'industrie de la technologie afin d'assurer l'indépendance du pays.
Shift Up représenté ci-dessus par son fondateur Kim Hyung-tae était présent à cette réunion afin de partager leur vision. Selon Hyung-tae, L'IA générative est essentielle afin de pouvoir concurrencer la Chine (et accessoirement les Etats-Unis) et notamment les développeurs chinois de jeu vidéo. Sa crainte est que le marché occidental se tournent davantage vers les productions chinoises.
Nous consacrons environ 150 personnes à un seul jeu, tandis que la Chine en mobilise entre 1000 et 2000. Nous n'avons pas les moyens de rivaliser, tant en termes de qualité que de volume de contenu.
[Avec l'IA] Une seule personne peut accomplir le travail de 100 personnes.
Hyung-tae précise que miser sur l'IA n'a pas pour but de virer du personnel, mais de consolider la base actuelle d'employés. Le ministre coréen de la culture et des sports Chae Hwi-young soutient cette approche, prenant pour exemple que plusieurs larges entreprises dans le monde ont déjà leur propre technologie d'IA générative.
Au début du mois de janvier Hyung-tae qui est également chara-designer je rappelle, ayant réalisé les personnages de Destiny Child ainsi que de EVE de Stellar Blade ainsi que les dessins pour du MMO Blade & Soul avant de fonder son studio, a partagé le résultat de son propre moteur d'IA générative basé sur ses créations. Le résultat, s'il est visuellement impressionnant au premier abord, n'est pas parfait avec pas mal d'erreurs qu'un artiste de son niveau n'aurait simplement pas fait et lui a valu quelques remarques d'inquiétudes dont la mienne.
Il est bon de rappeler aussi que Tencent, un des puissantes éditeurs chinois de JV, possède le studio coréen à hauteur de 35% juste en dessous des parts de Hyung-tae (39%), et que Goddess of Victory: NIKKE ainsi que le future jeu Project Spirits sont édités par Tencent et sa filiales Level Infinite. Les investisseurs coréens montraient déjà leur signes d'inquiétudes de voir Shift Up passer sous la coupe chinoise...
Il est surtout le charadesigner des Magna Carta et des War of Genesis, des artworks qui pullulaient sur les sites et forums de manga/animes dans les années 2000.
Quelle déchéance de le voir faire de l'IA insipide alors que c'etait un dieu du dessin.
Dans les faits on peut penser justement que le gouvernement Coréen va aider à l'indépendance du studio via les banques ou des investsisseurs coréens...voir à un moment le patron de Shft up ayant gagné assez de fric pour racheter les 30%.
J'imagine plutôt un scénario où en fait Tencent va se barrer ne voyant plus ce que Shift up peut apporter qu'un studio Chinois ne pourrait pas....et là l'utilisation de l'IA fragilise en réalité les grosses entreprises puisqu'en vérité l'IA tout el monde peut l'utiliser....normalement c'est ta singularité qui fais ta valeur et le discours devient déjà flou, on peut imaginer vu les progrès de l'IA que dans 5 ou 10 ans il suffira juste d'1 mec qui exposera avec un prompt une histoire, un concept et une DA et en vérité son vrai travail consistera à corriger avec l'IA (je veux plus de çi et plus de ça, tu enlèves ça, peux tu essayer avec un style steampunk ou neogothique)...
guiguif : la déchéance c'est vraiment le terme, les mecs préfèrent privilégier la production au temps nécessaire pour produire n'importe quel œuvre...
Mais de plus en plus de voix s'élèvent contre ça, des studios de développement de jeux et d'animation, des spécialistes en IA, des professeurs et PDG, sans parler du mouvement qui se met en place pour empoisonner les bases de données qui servent à entraîner les IA ou encore la levée de bouclier sur l'implantation de l’IA dans Windows 11, avec même des outils pour la supprimer de son OS, etc.
Quand on voit que le PDG de Nvidia pleur parce qu'il déplore que des spécialistes de l’IA ou des PDG prennent position contre cette technologie, on sent bien que cette technologie est loin de faire l'unanimité et que toute cette bulle qui repose sur son acceptation complète par l'ensemble de la société, va exploser plus vite que prévu entraînant la perte de tous les investissements réalisés par ces grosses boîtes et investisseurs.
Mais j'ai tellement peu d'espoir dans les éditeurs...
Quand le gars dit qu'il a besoin de l'IA pour concurrencer loa force de frappe des chinois je peux le comprendre, et c'est quelque chose de cohérent mais quand tu sais que 35% de ce-dit studio appartient à des chinois tu comprends l'arnaque.
En gros, tout est fait dans un soucis d’optimisation et de rendement.
Les jeux seront tous massivement IA avec comme d’hab du charac design aguicheur et formaté pour un public très demandeur et ayant le porte monnaie facile.
J’ai eu du mal à le faire car leur boulot est qualitatif et force le respect, mais je n’y retournerai plus (même sur les prochains gta like)
Obtenir un dessin aussi pauvre visuellement que celui présenté dans l'article après y avoir passé 30 heures et l’avoir retouché avec l’IA, n’a strictement aucun sens. C'est une utilisation totalement contre‑productive de l'IA, sauf si Hyung‑tae Kim a éventuellement retouché avec l'IA un très vieux dessin sur lequel il avait passé beaucoup de temps, et qui comportait à l’origine toutes sortes d’erreurs comme il le prétend.
Par exemple, il y a 3 ans, il a publié sur Twitter une image retravaillée avec l’IA via Stable Diffusion, qui reprenait l'un de ses vieux dessins réalisés il y a 12 ans.
Tout l’intérêt de l’IA, c’est de gagner du temps, ce n'est pas de passer 30 heures sur un dessin correct pour ensuite le massacrer avec l’IA en introduisant des erreurs de proportions aussi grossières
Le processus normal, quand quelqu'un utilise Stable Diffusion, consiste à générer ce type d’images en 3 secondes, puis à les corriger rapidement en moins de trois minutes si jamais elles comportent de pareilles erreurs.
- de moins en moins de personne peuvent travailler.
- ne peuvent donc plus gagner d'argent.
- ne pourront plus acheter de pc, téléphone etc.
- qui en plus vous coûter plus cher
non sérieusement l'IA n'est plus défendable désormais
Sans parler des conséquences à moyen/long terme sur notre espèce, quand tu vois que rien que la calculatrice a fait que beaucoup ne sont plus capable de faire un calcul simple de tête, je te laisse imaginer le résultat avec une technologie qui va encourager les gens à ne plus réfléchir du tout ou les remplacer dans n'importe quel travail créatif.
D'ailleurs on sent bien le début de panique chez les sociétés qui sont en train de mettre toutes leurs billes dans cette nouvelle bulle, entre le boss de Nvidia que j'ai cité plus haut, celui de Microsoft qui dit que les gens doivent arrêter d'utiliser le terme "AI Slop", Dell qui reconnait que les gens en ont rien à foutre de l'IA, Maxon qui se prend une shitstorm après l'intégration de l'IA dans Zbrush et les investisseurs qui se préparent même à une explosion de la bulle comme indiqué dans cet article, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu.
Bref derrière les beaux discours et le forcing qui est fait pour imposer cette technologie de partout, on sent que de plus en plus de monde met en doute son utilisation et sa fiabilité pour certaines tâches ou rejettent carrément son utilisation dans son processus créatif comme par exemple le studio d'animation Aniplex, sans parler de ceux qui font le nécessaire pour faire tomber cette techno comme cité plus haut, c'est une véritable guerre qui est en cours entre les pro-IA et les anti-IA.