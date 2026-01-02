Génération Micros : les ordinateurs 8/16 bits.
Out Run, le mythe
Bon je ne présente plus le jeu, vous le connaissez tous.

Mais je trouvais que c'était important de revenir comme toujours sur l'histoire de sa conception, et sur sa philosophie qui tranchait véritablement avec tous les autres jeux de courses de l'époque ...

Sans oublier ses conversions sorties à l'époque, que ce soit sur consoles ou sur micros. Et si vous les aviez achetés à l'époque sur Micro, vous devez encore vous en souvenir (avec notamment une version Amstrad CPC tellement véloce qu'on a presque l'impression de reculer en avançant )

