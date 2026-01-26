profile
Final Fantasy VII part 3 toujours sur unreal engin 4
information officiel, Final Fantasy VII part 3 tournera à nouveau sur unreal engin 4...
La switch y serait pour beaucoup dans ce choix je suppose...
à moins que c'est pour aller plus vite dans le développement,
ou encore pour s'éviter des problèmes vu qu'ils maitrises déjà le unreal 4.
Je trouve ça décevant (car scare est l'un des meilleurs studio concernant la partie graphique. On aimerait voir ce que ça donnerait avec le unreal 5) et à la foi coherent pour conserver une certaine patte s'ils comptent sortir les 3 jeux en même temps.
Qu'en pensez vous?
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/26/2026 at 03:28 PM by perse9
    comments (11)
    terikku posted the 01/26/2026 at 03:32 PM
    Ils avaient pas déjà dis qu'ils feraient comme ça à l'époque entre remake et rebirth ? Afin de pouvoir sortir la suite rapidement
    Perso ça me choque pas plus que ça, pas envie d'attendre 10 ans la suite. Le jeu est déjà beau, qu'il puisse l'être plus oui c'est sur mais ça vaut pas le coup d'attendre pour ça
    hypermario posted the 01/26/2026 at 03:34 PM
    Oui c'est sure qu'en terme de cout, rester sur le meme moteur a du sens, et je pense que la NS2 n'a rien a voir dans l'equation.
    tripy73 posted the 01/26/2026 at 03:40 PM
    Ils ont dit que c'était pour gagner du temps.
    cail2 posted the 01/26/2026 at 03:46 PM
    Plus facile de sortir une compil des 3 plus tard sur un seul Blu ray / GKC avec le même moteur (compatibilité des sauvegardes, etc...)
    natedrake posted the 01/26/2026 at 03:47 PM
    Tant pis, on attendra KH IV et DQ XII, qui eux, seront sous UE5.
    rogeraf posted the 01/26/2026 at 03:53 PM
    J'en pense qu'un UE4 bien maitrisé, c'est déjà très beau. Et les consoles actuelles sont limitées maintenant sur l'U5, en moyenne c'est du 30 fps pour du 1440p sur PS5, Serie X maintenant. Donc UE 4 !
    5120x2880 posted the 01/26/2026 at 04:10 PM
    Tant mieux
    captainjuu posted the 01/26/2026 at 04:28 PM
    Cohérent
    mercure7 posted the 01/26/2026 at 04:29 PM
    Pas gênant tant que le reste suit.

    Les graphismes n'ont jamais été le souci des 2 premiers segments.
    vyse posted the 01/26/2026 at 04:38 PM
    Ils l'ont déjà dit plusieurs fois, c'est principalement lié aux développements de portage de console différents qui a été fait sur des extensions maison de l'UE4
    51love posted the 01/26/2026 at 05:14 PM
    Ils sortiront en 2030 une compilation, la totale sous UE5 avec lumen, Nanite and co

    Le remaster du remake

    Plus sérieusement, c'est dommage techniquement qu'un jeu aussi ambitieux soit encore sous une version vieillissante de l UE surtout que l UE5 est arrivé a maturité et a bcp de nouveauté à proposer très intéressante.

    TW4 a par exemple ete utilisé pour montrer certaines d'entre elles.

    Mai d'un point de vue business, c'est tout a fait compréhensible. Le jeu doit sortir le plus vite possible pour clôturer ce remake.


    Quant a la compile sous UE5, je rigolais qu'à moitié... Elle arrivera probablement sur PS6
