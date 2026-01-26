information officiel, Final Fantasy VII part 3 tournera à nouveau sur unreal engin 4...

La switch y serait pour beaucoup dans ce choix je suppose...

à moins que c'est pour aller plus vite dans le développement,

ou encore pour s'éviter des problèmes vu qu'ils maitrises déjà le unreal 4.

Je trouve ça décevant (car scare est l'un des meilleurs studio concernant la partie graphique. On aimerait voir ce que ça donnerait avec le unreal 5) et à la foi coherent pour conserver une certaine patte s'ils comptent sortir les 3 jeux en même temps.

Qu'en pensez vous?