information officiel, Final Fantasy VII part 3 tournera à nouveau sur unreal engin 4...
La switch y serait pour beaucoup dans ce choix je suppose...
à moins que c'est pour aller plus vite dans le développement,
ou encore pour s'éviter des problèmes vu qu'ils maitrises déjà le unreal 4.
Je trouve ça décevant (car scare est l'un des meilleurs studio concernant la partie graphique. On aimerait voir ce que ça donnerait avec le unreal 5) et à la foi coherent pour conserver une certaine patte s'ils comptent sortir les 3 jeux en même temps.
Qu'en pensez vous?
posted the 01/26/2026 at 03:28 PM by perse9
Perso ça me choque pas plus que ça, pas envie d'attendre 10 ans la suite. Le jeu est déjà beau, qu'il puisse l'être plus oui c'est sur mais ça vaut pas le coup d'attendre pour ça
Les graphismes n'ont jamais été le souci des 2 premiers segments.
Le remaster du remake
Plus sérieusement, c'est dommage techniquement qu'un jeu aussi ambitieux soit encore sous une version vieillissante de l UE surtout que l UE5 est arrivé a maturité et a bcp de nouveauté à proposer très intéressante.
TW4 a par exemple ete utilisé pour montrer certaines d'entre elles.
Mai d'un point de vue business, c'est tout a fait compréhensible. Le jeu doit sortir le plus vite possible pour clôturer ce remake.
Quant a la compile sous UE5, je rigolais qu'à moitié... Elle arrivera probablement sur PS6