Solarr the PC Master

Et puis, nous sommes nombreux à jouer à leurs jeux sans le savoir. Les Nordiques.Oui, c'est du sérieux. Okay, il y a eu des bugs à l'allumage, mais des jeux finis, ça ne courre pas les rues : et plus souvent que rarement, ils assurent.Trailer de qualité, jeu de qualité.Replaced ( mars 2026)Animal Use Protocol (en dev)Tides of Tomorrow (2026)Indiana Jones and The Great CircleCyberpunk 2077Disco ElysiumObserver (Bloober Team) - une pépiteLayers of Fears (Bloober Team)StalkerDying LightFrostpunkWitcher 3Metro 2033Sine MoraBlack MirrorStasis (The Brotherhood)Cayne (The Brotherhood) - court mais bonWolfensteinReanimalThis War Of MineLimboInsideGate KeeperComancheTitan Quest 2DarksidersRed FactionDesperadoEtc...2026