Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
articles : 334
visites since opening : 631663
Ce sont eux qui ont fait tout ça
Solarr the PC Master
Et puis, nous sommes nombreux à jouer à leurs jeux sans le savoir. Les Nordiques.
Oui, c'est du sérieux. Okay, il y a eu des bugs à l'allumage, mais des jeux finis, ça ne courre pas les rues : et plus souvent que rarement, ils assurent.
Trailer de qualité, jeu de qualité.


Replaced ( mars 2026)
Animal Use Protocol (en dev)
Tides of Tomorrow (2026)
Indiana Jones and The Great Circle
Cyberpunk 2077
Disco Elysium
Observer (Bloober Team) - une pépite
Layers of Fears (Bloober Team)
Stalker
Dying Light
Frostpunk
Witcher 3
Metro 2033
Sine Mora
Black Mirror
Stasis (The Brotherhood)
Cayne (The Brotherhood) - court mais bon
Wolfenstein
Reanimal
This War Of Mine
Limbo
Inside
Gate Keeper
Comanche
Titan Quest 2
Darksiders
Red Faction
Desperado

Etc...

















2026








    12/26/2025 at 06:37 PM by solarr
    comments (4)
    jeanouillz 12/26/2025 at 08:19 PM
    J'ai absolument rien compris... "les nordiques", les gens du nord pas de calais ?
    nox31 12/26/2025 at 08:19 PM
    Désolé pour la question j'ai peut être mal compris ton texte, mais tu parle de qui ?
    lalisa 12/26/2025 at 08:24 PM
    jeanouillz nox31 Il parle des studios qui viennent de Pologne, Norvège, finlande etc...
    solarr 12/26/2025 at 08:36 PM
    jeanouillz
