Et puis, nous sommes nombreux à jouer à leurs jeux sans le savoir. Les Nordiques.
Oui, c'est du sérieux. Okay, il y a eu des bugs à l'allumage, mais des jeux finis, ça ne courre pas les rues : et plus souvent que rarement, ils assurent.
Trailer de qualité, jeu de qualité.
Replaced ( mars 2026)
Animal Use Protocol (en dev)
Tides of Tomorrow (2026)
Indiana Jones and The Great Circle
Cyberpunk 2077
Disco Elysium
Observer (Bloober Team) - une pépite
Layers of Fears (Bloober Team)
Stalker
Dying Light
Frostpunk
Witcher 3
Metro 2033
Sine Mora
Black Mirror
Stasis (The Brotherhood)
Cayne (The Brotherhood) - court mais bon
Wolfenstein
Reanimal
This War Of Mine
Limbo
Inside
Gate Keeper
Comanche
Titan Quest 2
Darksiders
Red Faction
Desperado