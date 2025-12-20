profile
julie54 > blog
Votre plus grosse déception JV… avec le recul ?
Avec le recul, quelle a été votre plus grosse déception JV ?

Pas forcément un mauvais jeu, mais un titre trop attendu, survendu, ou qui n’a jamais tenu ses promesses.

Exemples souvent cités :

Cyberpunk 2077 (au lancement) : ambition folle, exécution chaotique

No Man’s Sky (version 2016) : rêve brisé… avant sa rédemption

Final Fantasy XV : récit haché, potentiel énorme mal exploité

Starfield : solide mais étonnamment tiède pour un tel projet

Anthem : gameplay fun, mais vide abyssal derrière

    posted the 12/20/2025 at 11:38 AM by julie54
    comments (102)
    malroth posted the 12/20/2025 at 11:39 AM
    Zelda Totk

    je l'ai toujours en travers la gorge
    zekk posted the 12/20/2025 at 11:39 AM
    Ces dernières années, je dirais Metafor et sea of stars
    derno posted the 12/20/2025 at 11:40 AM
    mission impossible N64.
    jenicris posted the 12/20/2025 at 11:40 AM
    zekk sur cette gen, clairement Metaphor oui
    gamerdome posted the 12/20/2025 at 11:51 AM
    Devil May Cry 2
    fuji posted the 12/20/2025 at 11:55 AM
    Ce qui me vient la comme ca ca serait , Shenmue 3 , Zelda totk et la beta de tokon la
    mrpopulus posted the 12/20/2025 at 11:55 AM
    RE Village récemment, semi déception.
    aozora78 posted the 12/20/2025 at 11:56 AM
    Les plus grosses décéptions pour moi :
    L'abandon de ce qu'aurait du être Overwatch 2
    La perte de la vision originale de FF Versus XIII
    Spider-Man 2
    Final Fantasy XVI
    L'open world et le rythme de FF7 Rebirth

    Peu de vraies grosses décéptions finalement. J'en oublie surement.
    judebox posted the 12/20/2025 at 11:56 AM
    Starfield, Final Fantasy XVI, Zelda Skyward Sword et dans une moindre mesure Zelda TOTK
    adamjensen posted the 12/20/2025 at 12:00 PM
    - The Last Of Us 2 ( Très mauvais sur tellement d'aspect, mais trop long à détailler)
    - God of War 4 et Ragnarok (Ce ne sont pas des vrai God Of War, même si il y avait un peu de bon dans Ragnarok)
    - Final Fantasy 16 (Ce n'est pas un RPG et il a de nombreux défauts)
    - Metal Gear Solid V : The Phantom Pain (J'attends toujours un bon et vrai MGS depuis la fin du 4)
    - Prince of Persia : Les Deux Royaumes
    hatefield posted the 12/20/2025 at 12:00 PM
    Cette génération dans son ensemble.
    syst59 posted the 12/20/2025 at 12:00 PM
    Perso j'aurais dis ff xvi, mais en même temps je l'attendez pas tant que ça, par contre FF versus XIII j'avais tellement d'espoir puis ensuite quand il a changer de titre pour devenir FF XV je l'attender encore d'avantage, donc je dirais FF XV sans hésitation tellllllement il ma déçus (a cause de mon attente hors norme pour celui-ci)
    fan2jeux posted the 12/20/2025 at 12:00 PM
    ff13
    walterwhite posted the 12/20/2025 at 12:06 PM
    - GOW : Ragnarok
    - Gears of War 4
    - Quantum Break
    - Death Stranding
    shirou posted the 12/20/2025 at 12:07 PM
    FF XV
    FF XVI (il a réussi a me décevoir même si j'avais aucune attente contrairement au XV)
    hyoga57 posted the 12/20/2025 at 12:08 PM
    Final Fantasy XV
    Persona 5
    Tales of Arise
    The Legend of Heroes : Trails Through Daybreak II
    Xenoblade Chronicles 2
    thor posted the 12/20/2025 at 12:08 PM
    Twilight Princess
    cyr posted the 12/20/2025 at 12:14 PM
    Compliqué...... en étant full demat, je ne saute plus sur tous ce qui bouge. Je réfléchis, je prend le temps, et j'observe les divers avis sérieux qui peut apparaître quelque temps après la sortie d'un jeux....

    Apres je compte pas les jeux que j'ai fait sur le gamepass, je les aurais pas acheter (sauf starfield)

    Mais , le plus grosse déception, ever, c'est super mario sunshine. Pour moi c'est même pas les équipes nintendo qui on travaillé dessus....comment on t'il laisser un jeux sortir avec une caméra de merde.......
    J'ai tellement etais déçu, je me suis tellement énervé dessus aussi, que quand ma soeur a voulu me le rendre, je lui ai dit qu'elle pouvais le garder.

    Et quand il y a eu la compile de sortie, je l'ai pas acheter car il y avais mario sunshine dedans.....

    Heureusement que le suivant, ça etais mario galaxy
    Sinon j'aurais Black lister les mario 3D a tous jamais.
    terminagore posted the 12/20/2025 at 12:16 PM
    Comme ça, je dirais FF XIII et Soul Calibur IV.
    mooplol posted the 12/20/2025 at 12:17 PM
    -God of war 4, bon jeu mais je suis fan de la trilogie aujourd'hui encore
    -Prince of persia ps3, j'avais adoré la trilogie ps2 quelle deception même si plutôt jolie
    -Dragon quest 8, je suis fan de final fantasy et de jrpg, je l'avais pris après le test jvcom mais j'ai pas adhèré
    -Gotham knigth, que dire après les divins arkham
    -Soul calibur 3/demon soul/gran turismo, des gens encensés que j'aurais aimé adoré mais pas mon style de jeu malheureusement
    -Lile a dragon , comme god of war bon jeu mais loin des periples que j'ai'vecu avec Kiryu
    jaysennnin posted the 12/20/2025 at 12:18 PM
    Je crois que c'est Dragon Age 2, après le premier qui était vraiment excellent
    mrvince posted the 12/20/2025 at 12:19 PM
    Le premier truc qui me vient en tête c'est les deux derniers God Of War. Qui ne sont pas des mauvais jeux on ne va pas en faire trop mais j'attendais autre chose.
    yanssou posted the 12/20/2025 at 12:20 PM
    Starfield

    God of War Ragnarok

    Final Fantasy 7 Rebirth

    Star wars Jedi Survivor

    Dragon Quest 11

    Like a dragon 8

    Totk
    richterbelmont posted the 12/20/2025 at 12:23 PM
    Breath of the wild et son "extension"

    Mario odyssée

    Les deux derniers god of war
    pcverso posted the 12/20/2025 at 12:24 PM
    Forza 5 , ff7r , horizon 2 et sparking zero .
    ocyn posted the 12/20/2025 at 12:25 PM
    Zelda BOTW et TOTK
    Mario Kart world
    Metroid Prime 4
    La Switch et la Switch 2

    Que du Nintendo
    kroseur posted the 12/20/2025 at 12:25 PM
    ff15
    shinz0 posted the 12/20/2025 at 12:26 PM
    Castlevania 64 et Soul Reaver 2
    sickjackz posted the 12/20/2025 at 12:27 PM
    - Alan Wake (Super hypé par les trailers... J'ai trouvé le jeu chiant et prétentieux dans son écriture. Sans parler de sa fin complétement nase)

    - Fable 2 (On me l'avait survendu... Je m'attendais a un chef d’œuvre. Il y a que sa bande son que j'ai trouvé au niveau...)

    - Gears 3 (J’étais fan du 2... Je m'attendais a un troisieme opus au dessus de son predecessur. Je l'ai trouvé en dessous a tous les niveaux)

    - GOW Ragnarok (On s'attend a une apotheose et du grand spectacle apres l'episode precedent et au final on a pas un seul combat au niveau de celui de BaldR et on se tape des longueurs penibles a jouer Atreus. Sans parler du Ragnarok torché a la vitesse de la lumiere)

    -Death Stranding 2 (Tout le jeu est poussif, le scenar est sans intérêt et les combats de guitards electriques, sans deconner...)
    5120x2880 posted the 12/20/2025 at 12:28 PM
    Botw, FF XII
    jenicris posted the 12/20/2025 at 12:30 PM
    Vu qu'on parle de FF, FFXIII et un le XV
    cyr posted the 12/20/2025 at 12:34 PM
    ocyn tu dois etre sadomaso pour continuer a jouer a des truc que tu n'aime pas.
    Si tu a pas aimer la switch, pourquoi prendre la switch2
    marchand2sable posted the 12/20/2025 at 12:34 PM
    DEVIL MAY CRY 2, ça me hante même aujourd'hui...(mais le Dante est le plus badass de la saga).

    https://static.actugaming.net/media/2016/05/devil-may-cry-2.jpg .

    gamerdome ahah toi aussi
    ocyn posted the 12/20/2025 at 12:36 PM
    cyr Parce que l'espoir fait vivre + j'ai les moyens + t'as pas lu/compris l'article de Julie54 + ça ne m'étonne pas de toi
    zekk posted the 12/20/2025 at 12:37 PM
    marchand2sable J'ai commencé la série avec cette épisode, autant j'ai bien aimé Dante et les combats, autant je me suis dit c'est ok ce scénario de merde et ces persos inintéressants
    mrpopulus posted the 12/20/2025 at 12:37 PM
    ocyn
    bladagun posted the 12/20/2025 at 12:41 PM
    À leurs sorties clairement Devil may cry 2 et FFX-2
    zorroauditore posted the 12/20/2025 at 12:44 PM
    AC Unity, est un bon, voire un très bon jeu en termes de gameplay, mais son histoire, malgré certaines qualités, reste décevante. Dans le contexte pourtant riche de la Révolution française, Arno est davantage spectateur des événements, contrairement à Connor dans AC3, qui participait activement à la Révolution américaine. On se retrouve plus face à une histoire d’amour façon Roméo et Juliette qu’à un véritable Assassin’s Creed, même si j’ai apprécié le personnage d’Élise. Le jeu propose des personnages charismatiques mais sous-exploités (Bellec, le chef des Assassins, par exemple). Plus de scènes avec Louis XVI et d’autres figures emblématiques de la Révolution, comme dans AC3, auraient renforcé le récit. Avec une meilleure histoire, un protagoniste et un antagoniste plus marquant, Unity aurait pu être le meilleur Assassin’s Creed même si techniquement il a le meilleur gameplay avec la meilleur ville pour un parkour et des combats excellents.
    marchand2sable posted the 12/20/2025 at 12:48 PM
    zekk

    Comme toi, un pote avait commencé la série avec ce jeu je lui ai prêté le 1 après et il était choqué par la différence.

    Sinon pour Dante, je vais me faire des ennemis, mais le Dante quarantenaire de DMC 5 qui garde un comportement d’ado, c’est non, non et non. Ils auraient dû faire un Dante comme dans le 2 (qui parle un peu plus quand même), mais surtout un personnage qui prend réellement sa mission au sérieux et dont l’attitude correspond à son âge.

    Sérieusement, j’avais l’impression de voir des gosses se battre dans DMC 5 lors de la cinématique de fin. Il n’y a aucun enjeu dans ce combat en plus. "Nian nian, c’est moi le plus fort", c’est débile…

    Ce Dante-là était vraiment réussi, on avait l’impression qu’il était devenu comme son père.
    jenicris posted the 12/20/2025 at 12:50 PM
    marchand2sable passé du 1 au 2, c'est comme passer d'un resto 5 étoiles au McDo, voir pire
    jf17 posted the 12/20/2025 at 12:50 PM
    Pour moi, les derniers final fantasy (le 16 et 7 rebirth)
    bladagun posted the 12/20/2025 at 12:51 PM
    Par contre je comprend pas pour ff16, ok ça fait pas final fantasy mais je l'ai trouvé très cool et les combats de primordiaux sont juste épique, j'ai l'impression de les avoir fait hier ! La musique pendant le combat contre titan était incroyable
    jenicris posted the 12/20/2025 at 12:51 PM
    bladagun au moins il est plus amusant que cet étron de FF13
    jacquescechirac posted the 12/20/2025 at 12:54 PM
    malroth
    Pareil.
    la déception de la génération switch/ps4/one pour moi ce TOTK
    akinen posted the 12/20/2025 at 12:55 PM
    FF15, FFF16, Tales of Xillia, TLOU2

    Et le grand gagnant, FF7 rebirth et ses mini jeux de l’enfer à finir à 100% pour les invoc je crois ou gilgamesh. M’enfin ils ont dénaturés le jeu original ou tout avait été fait pour le fun. Là tout est une excuse pour du challenge jusqu’à en vomir. Tous les mini jeux, boss, chasses annexes deviennent infernaux parce qu’il y a un imbecile chez square qui s’est dit « trop fun les 100 esquives d’éclair et les mini jeux pourris du 10, allons mettre le même niveau d’absurdité dans le 7 » et son voisin de bureau lui répondant « et faudrait changer l’aigri des mob à la frame pour pourrir la vie du joueur! Comme ça, impossible de monter des stratégies simples sans changer de perso 14 fois à la seconde! ».

    Le dernier coup de pelle sur le cercueil de square enix.

    Depuis Expédition 33, Refantazio et Baldur’s gate 3 sont sortis
    marchand2sable posted the 12/20/2025 at 12:56 PM
    jenicris

    Pourtant j’avais des magazines de JV (la belle époque) et le jeu avait ramassé des 6/10 et 5/10 en pagaille. Je me suis dit que c’était pas possible après la claque du 1, mais comme avant on achetait parfois des jeux pour la jaquette :

    https://static.wikia.nocookie.net/devilmaycrydmc/images/6/62/Dmc2p20f.jpg/revision/latest?cb=20120528141103&path-prefix=fr . Dante furax + 2 dics = je l’ai pris sur le coup au micromania du coin.
    bladagun posted the 12/20/2025 at 01:01 PM
    marchand2sable on l'a tous acheté peut importe ce qu'en disait la presse on a tellement prix un claque avec le 1er et heureusement qu'on a acheté cet étron sinon on aurait peut être pas un de suite .

    Avec internet aujourd'hui je pense que la licence aurait direct été jeté à la poubelle.
    marchand2sable posted the 12/20/2025 at 01:04 PM
    bladagun

    Il y a moyen de faire un bon remake pour celui-ci (une refonte totale), mais connaissant Capcom ils vont faire le 1 et le 3 a coup sur pour des millions easy.
    jenicris posted the 12/20/2025 at 01:05 PM
    marchand2sable le pire c'est que les premières images étaient sympa. Mais sûrement l'une des suites les plus sympa que j'ai jamais vu
    J'avais vu des tests lui mettre des notes de ouf a l'époque
    negan posted the 12/20/2025 at 01:19 PM
    Uncharted 1,2,3,4
    Gow et Gow R
    Until Dawn
    TLOUS 1 et 2
    Horizon 1 et 2
    Spider Man 1 et 2
    Demon Soul
    Bloodborne
    Ratchet and clank 1,2,3,4,5,6

    Et plein d'autres chez Playstation
    akiru posted the 12/20/2025 at 01:23 PM
    DMC 2.
    beyondgood074 posted the 12/20/2025 at 01:39 PM
    Zelda TOTK pour moi, étant fan absolu de la série c'est vraiment ma plus grosse déception.
    Peut-être à égalité avec Monkey Island 3 (le dernier, pas l'original)
    magneto860 posted the 12/20/2025 at 01:41 PM
    Cette année, Sword of the Sea. La paresse totale, ce jeu. De l'eau couleur piscine et voilà.
    sandman posted the 12/20/2025 at 01:52 PM
    cyr C'est pas le seul à acheter tout ce qui sort et à faire de la collectionnite aigu pour ensuite venir chouiner que ca correspond pas à ses attentes... Alors qu'il a aucune attente, c'est juste un esclave du capitalisme et du consumériste... et il se justifie en disant qu'il a les moyens aahhah mdrr le gars qui a pas compris que l'achat est un vote et que donc acheter la switch valide la pratique de nintendo. Mais derrière ca vient faire le fier que nintendo c'est nul... Quel logique implacable... Mais dans quel monde de merde on vit franchement...
    cyr posted the 12/20/2025 at 01:58 PM
    sandman y en a qui troll, mais lui....je sais pas la logique.....
    C'est comme ci un mec qui a horreur d'un truc, continue a en acheter....et après il vient pleurer....
    yukilin posted the 12/20/2025 at 02:09 PM
    FF XVI pour la plus grosse déception ces dernières années.
    FF 7 Rebirth
    Resident Evil Village
    janolife posted the 12/20/2025 at 02:11 PM
    Horizon Zero Dawn, le prologue quand Aloy est enfant est prometteur…et après grosse déception, pas accroché à l’histoire, je l’ai fini péniblement.
    sandman posted the 12/20/2025 at 02:17 PM
    cyr le consumérisme n'a rien de logique, c'est consommer pour exister ou pour pallier un manque...

    janolife je suis d'accord, le début est bien rythmé avec aloy enfant, et puis on arrive devant la porte mystérieuse adulte qui est censé être un mystère alors qu'on devine tous ce qu'il y a derrière la porte dès le début. Et tout le reste est vu et revu...
    nakata posted the 12/20/2025 at 02:24 PM
    Nier automata, death stranding, pandora tower, Zelda SS et BOTW (quel jeu overhypé !!!)
    ocyn posted the 12/20/2025 at 02:26 PM
    sandman cyr Regardez la liste de l'article en question, est-ce qu'on parle de jeux de merde ou de déception ? Voir au delà de son petit nombril de fanboy puéril, est-ce un exercice si difficile pour vous ? J'ai une Switch 2 et 3 jeux. Ma Switch 1 est vendue. J'achète et je revends. "Acheter c'est voter" -> Oui et? Ça te fais chier quand je vote Nintendo ? Pourquoi ? Posez-vous la question de pourquoi vous cherchez tout le temps à imposer votre point de vue, mais vraiment. C'est quoi le but, ça vous apporte quoi ? Vraie question.
    sandman posted the 12/20/2025 at 02:37 PM
    ocyn si j'avais besoin de ton avis ou de discuter avec toi, je t'aurai notifier... mais je n'ai pas besoin de ton point de vue, tu l'as deja bien exposé... Mais continue à venir pleurer que nintendo c'est de la merde tout en continuant à acheter bêtement ... Après si tu apprends pas de tes échecs, c'est ton problème, mais viens pas dire que c'est une déception alors que toi même tu n'apprends pas de tes erreurs.

    Pose toi la question pourquoi tu achètes des produits que tu n'aimes pas pour aller ensuite pleurer sur un site de jeu vidéo que c'est une déception.

    Moi je suis peut être un fanboy nintendo, mais j'ai pas encore acheté la switch 2, alors que j'ai les moyens aussi, comme je n'ai pas acheté la ps5 alors que j'ai les moyens...
    korou posted the 12/20/2025 at 02:47 PM
    FF15
    ocyn posted the 12/20/2025 at 02:52 PM
    sandman Bravo tu veux une médaille ?
    shambala93 posted the 12/20/2025 at 03:07 PM
    FF XV : Un échec total sauf les musiques de Shimomura

    TLOU 2 : Pas compris l’intérêt de la vengeance exagérée. Et le gameplay était bien chiant. Le 1 restera une perle qui ne sera sûrement jamais surpassé par un autre opus.

    God of war R : jamais autant fait chier dans un god of war, et ce final miteux sans aspect grandiose… terrible .

    Zelda TOTK : même si en réalité, je savais que je serai déçu avant d’y jouer. On perd l’aspect nature du premier, il ne se passe rien, c’est vide, c’est chiant .
    sandman posted the 12/20/2025 at 03:15 PM
    ocyn oublie pas d'acheter la switch 2 OLED pour venir ensuite pleurer que la switch 2 OLED c'est une déception. Et hésite pas à mettre tous les jeux exclus switch dans la liste des jeux qui t'ont décus, histoire de bien confirmer que t'es juste un hater qui prend zero recul sur sa propre addiction.
    amario posted the 12/20/2025 at 03:22 PM
    Red dead redemption 2. Mince alors, comment je l'attendais et comment j'ai souffert
    noukous posted the 12/20/2025 at 03:26 PM
    MGSV sans hésiter
    C'est un épisode que je trouve particulièrement vain au final malgré quelques qualités ludiques.
    Et puis le format open-world hache beaucoup trop le récit à mon sens.

    Mentions honorables:

    FFXV : Dix ans d'attentes et de reboots en tout genre pour un jeu cassé à tout les niveaux.
    Mention spéciale à l'écriture CATASTROPHIQUE des persos.

    Elden Ring : pas taper mais je l'ai trouvé beaucoup trop longuet pour rien

    Dead island 1 : le contraste entre le trailer d'annonce et le produit final est effrayant puis qu'est-ce que je me suis emmerdé

    Zelda TOTK : Une extension déguisé de BOTW tout simplement...qu'est-ce que nintendo ont foutu en 7 ans ?!!
    killia posted the 12/20/2025 at 03:30 PM
    Un peu FFXVI. Le retour d’une DA médiéval tant attendu, noyé dans le tonneau de la Game of Thronisation sans profondeur et un gameplay dynamique avec des combinaisons en quantité mais manquant cruellement de profondeur.

    Xenoblade Chronicles 3.
    Je suis en train de faire le dlc donc je vais peut-être revoir mon jugement mais le jeu de base est une déception de dingue.
    ocyn posted the 12/20/2025 at 03:30 PM
    sandman https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pouvantail_(rh%C3%A9torique)
    zekk posted the 12/20/2025 at 03:41 PM
    killia ha bon Xeno 3 est de loin pour moi l'un des meilleurs rpg de la gen avec un DLC qui l'apothéose, que n'as tu pas aimé ?
    sandman posted the 12/20/2025 at 03:44 PM
    ocyn donne pas le bâton pour te faire battre si t'es pas capable d'assumer tes propos par la suite. Pas étonnant qu'on cherche pas à parler avec toi, t'es incapable d'assumer tes propres contradictions. Et la moquerie/exagération devrait te faire prendre conscience du ridicule de ta position, mais tu préfères croire que je fais de la rhétorique alors que j'en ai rien à faire de ce que tu dis.

    zekk si xenoblade 3 est une déception, alors tous les JRPG sont des merdes infames. Mais on sait bien que la nuance n'existe pas sur gamekyo. Ca va glorifier un FF de merde mais xeno 3 c'est une déception alors que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est très bon voire exceptionnel.
    psxbox posted the 12/20/2025 at 03:56 PM
    Cette next gen quasi aucune prise de risque 2/3 de remaster et remake
    soulfull posted the 12/20/2025 at 04:08 PM
    Fable,tellement survendu et la douche froide à la sortie même si c'est un bon jeu

    Devil may cry 2 sans commentaire

    Ninja gaiden 3. Aprés un 2 épique j'ai eu peur du départ d'itagaki et mes craintes se sont confirmés.

    Killzone 2 qui était finalement un trés bon jeu mais pas la claque graphique annoncée.

    Resident Evil 6. Quelle purge ,j'ai pas pu continuer l'aventure tellement j'étais degouté.

    Gears 4 , je ne pouvais pas imaginer une telle regression aprés l'epic(que)trilogie.

    Gears 5, meilleur que le 4 mais finalement un jeu moyen


    Kof 12 ou comment mon jeu de combat préféré est devenu un mauvais clone du style Capcom.depuis j'ai boudé la licence.

    Halo 4 ,pour la première fois, jai commencé à sentir la descente aux enfers de la licence malgré des graphismes magnifiques.


    Cyperpunk 2077, degouté depuis la sortie, je compte lui sonner une seconde chance en 2026 parce que tout le monde m'en dit que du bien

    Gow ragnarok: Aprés le surprenant mais magnifique épisode 2018 et sa fin, quelle douche froide avec ce jeux à la saveur "Avengers"

    Life is Strange 2,le 1 était sublime et quelle grosse deception de voir une suite aussi fade.

    Metal gear solid 5, l'episode de trop tout simplement malgré un trés bon système de combat. Finalement je trouve limite la "demo" Ground zeroes meilleure.

    Hellblade 2: A part les graphismes, c'est une regression totale par rapport au premier. Toutes ces années d'attente pour si peu.
    momotaros posted the 12/20/2025 at 04:22 PM
    TLOU2 L'histoire est une horreur sans nom, c'est un des rares jeux PS4 que j'ai revendu juste après l'avoir fini.

    Dommage car tout le reste est au top.
    gat posted the 12/20/2025 at 04:24 PM
    sandman Hey poule rousse qui pense détenir la vérité absolue sur son fameux trône de gamer qui semble passer ses journées dessus à rien branler :

    FF VII Rebirth 92 presse / 8,9 joueurs

    Xeno 3 89 presse / 8,7 joueurs

    Donc t’es qui pour dire que si les JRPG sont en dessous de X3, les autres sont forcément infâmes ? Ça va le melon ?
    killia posted the 12/20/2025 at 04:24 PM
    zekk en fait, je reste déçu de la direction que prend le scénario déjà.
    SPOIL :

    *****
    ***
    ******
    un perso censé mourir ne meurt pas alors que cela aurait justement permis de vraiment explorer la thématique du deuil dans la mort d’un être chère et le lien d'attachement qui s'incarne dans le gameplay.
    D'ailleurs, toute l'équipe aurait dû y passer à un moment donné afin d'être remplacer par la team B des Ouroboros afin d'incarner l'héritage d’une lutte qui ne cesse pas à la mort d’un d’individu ainsi que le cycle de la résilience.
    J’en conviens qu'on ne juge pas un jeu pour ce que l’on voudrait qu’il soit mais pour ce qu’il est est et la vision de son auteur. Mais vraiment ici je trouve la prise de risque faible. La fin étant téléphoné (l'effet spectateur).

    Sinon j'aime énormément le world building, les quêtes annexes scénarisés et le concept de "héros" guest je kiff.
    Même si je préfère le gameplay du 2, on quand meme un système de combinaison qui est péchu.

    Pas un mauvais jeu, loin de là. Mais scenaristique faible.
    zekk posted the 12/20/2025 at 04:42 PM
    sandman je te trouve dur ! killia est justement un membre nuancé et qui a des avis intéressants de plus FF7Rebirth que tu le veuille ou non, est aussi dans le haut du panier

    killia Je ne partage ton avis, pour moi le scénario est un des points forts du jeu, mais je comprends que ça ne puisse pas te plaire
    ocyn posted the 12/20/2025 at 05:07 PM
    sandman Bravo champion, tu as retourné la situation de manière totalement convaincantes. Tu as un pouvoir de persuasion spectaculaire ! Tu devrais faire des conférences.
    marcelpatulacci posted the 12/20/2025 at 05:09 PM
    Gow Ragnagna

    FF13

    TLOU2

    Little Nightmare 3
    naru posted the 12/20/2025 at 05:29 PM
    negan

    Soit c'est ironique, soit t'es un anti Sony, car c'est impossible de mettre autant de jeux comme des déceptions surtout pour des titres qui sont parfois de nouvelles licences ou qui empruntent un nouveau tournant. Même un anti Nintendo par exemple reconnait des qualités dans des jeux qui ne sortent pas sur sa console. Si ton commentaire n'est pas du foutage de gueule, arrête immédiatement les jeux vidéo, t'es complètement blasé et plus rien ne t'intéressera.
    kroseur posted the 12/20/2025 at 05:45 PM
    naru

    Non mais le mec est connu pour être un anti Sony faut pas chercher plus loin
    killia posted the 12/20/2025 at 06:50 PM
    sandman je n’ai jamais dit que Xeno 3 était une "merde infâme" (si tu veux me coller des mots à la bouche ai au moins le courage de me quote merci ).

    La déception est liée à nos attentes initiales que l’on considère non comblée. C'est purement subjectif et comme je le dis bien, Takahashi est un génie mais cette œuvre là en particulier ne m’a pas satisfaite sur sa dernière trilogie.

    zekk j'aurai vraiment aimé être touché par l'histoire ou les personnages qui sont bien développés mais vraiment j'y arrive pas.
    Je fonde beaucoup d'espoir sur le dlc et peut-être le refaire dans qq années mais aujourd'hui j'ai du mal à me dire qu’il m’a marqué
    Sinon, je respecte ton appréciation du jeu et je me doute bien que je suis divergent dans mon avis mais vraiment content que d'autres joueurs l'estime.
    hyoga57 posted the 12/20/2025 at 06:52 PM
    sandman C’est quoi cette réponse éclatée sur Xenoblade Chronicles 3 ?

    Ce n’est même pas le meilleur J-RPG de la Switch et encore moins le meilleur jeu de Monolith Soft.

    Si le reste c’est de la daube, alors ton petit Xenoblade Chronicles 3 avec.

    Killia a le droit de ne pas aimer, même si de mon côté je trouve que Xenoblade Chronicles 2 est le moins bon de la saga.
    hyoga57 posted the 12/20/2025 at 06:54 PM
    zekk Je te rejoins aussi. D’un point de vue scénario, il est largement supérieur au 2 et bien plus agréable à jouer que ce dernier.
    cyr posted the 12/20/2025 at 07:29 PM
    ocyn nan mais tu fais ce que tu veux, tu pense ce que tu veux . Tu a pas besoin de te justifier .
    Je pensais que tu trollé (vu ton passif) .Mais c'est bien d'acheter des choses qu'on aime pas spécialement
    wazaaabi posted the 12/20/2025 at 07:41 PM
    Red Dead redemption 2. Après avoir fais les GTA et
    Le 1er Red Dead + Nightmare , j’ai trouvé le gameplay du 2 tellement lourd que j’ai lâché l’affaire .
    killia posted the 12/20/2025 at 07:45 PM
    hyoga57 objectivement je sais que le 2 est le moins bon mais c’est quand même mon préféré (j’ai un peu honte ).

    Apres tu pense quoi du système de combat du 1? Et du scénario d'ailleurs (surtout par rapport à Xenogears ou les Xenosaga).
    jenicris posted the 12/20/2025 at 07:52 PM
    sandman je suis un immense fan de Xenoblade 3, sûrement un de mes jeux préférés des 5 dernières années.
    Mais Rebirth n'est pas une daube c'est même un super jeu.
    nindo64 posted the 12/20/2025 at 08:25 PM
    Metroid Prime 4. Tout ça pour ça..
    docteurdeggman posted the 12/20/2025 at 09:25 PM
    Putain y a la blinde de coms pointant tous les constructeurs et t’as que les chialeuses de chez Saint-Nintendo qui pleurent…
    hyoga57 posted the 12/21/2025 at 01:43 AM
    killia Le premier opus est mon préféré en fait.

    Par contre niveau scénario, je trouve que Xenosaga et surtout Xenogears sont au-dessus.

    Mais Xenoblade Chronicles fut un temps mon J-RPG préféré.

    Pour Xenoblade Chronicles 2, il est pénalisé par ses défauts qui entravent la progression du jeu et les phases d’exploration. En plus Rex ressemble à rien.
    pimoody posted the 12/21/2025 at 03:49 AM
    - Annulation de FFXIII Versus.
    - FXIII, était lui une grosse déception après pas mal d’attente sur un FF new gen (à partir de là la série n’est jamais vraiment remonter sur de bon rails d’ailleurs).
    - FFVII Remake, en soit pas un mauvais jeu et il y a des points appréciables, mais tout ce temps d’attente pour au final un truc ultra-boursoufflé et un rythme en dent de scie sur rails … (un peu trop éloigné de l’expérience et de l’ambiance pleins de finesse, de magie et de poésie de l’original)
    - Kingdom Hearts III, pas mal de gens ce sont perdus sur cette licence bien avant, mais perso c’est vraiment cet opus qui m’a fait lâcher (j’ai eu sentiment artificiel et superficiel sur cet opus tout du long, jamais réussi à m’accrocher alors que l’univers des autres opus m’avait toujours happé).
    - No Man’s Sky (version 2016), tellement sur-vendu à l’époque.
    - Pokémon Violet et Écarlate ( on l’a eu cependant notre renouveau ), d’ailleurs attention à la prochaine gen la commu s’enflamme déjà sur tout un tas de truc leaks et qui risque de finir en un brouillon de concept.


    - Dernièrement DragonBall Sparking Zero, on m’a envoyé du rêve sur le retour du Tenkaichi, quel pétard tout mouillé au final…
    burningcrimson posted the 12/21/2025 at 06:13 AM
    Xeno 3 , par contre son dlc est excellent ! FF XV, Re 6, Zelda ToTk
    fruity posted the 12/21/2025 at 08:44 AM
    Apparemment je suis le seul à ne jamais être déçu.
    Choisissez mieux vos jeux peut-être ?
    Je vois que vous citez tous les même AAA sans saveur en plus.
    gamerdome posted the 12/21/2025 at 09:00 AM
    marchand2sable Oui, Devil May Cry m'avait rendu dingue, c'est LE jeu qui m'a fait commencé les beat'em all nouvelle génération; Onumisha, Rygar, Ninja Gaiden, Bayonetta, MG Rising,...

    Et le trailer du 2 m'avais hypé... et puis on connait la suite
    killia posted the 12/21/2025 at 10:58 AM
    hyoga57 je vois. Il est effectivement excellent (meme si je déteste son système de combat que je trouve mou).

    Et je suis d'accord avec toi, niveau scénario c'est un cran en dessous des premiers jeux de Takahashi.
    Je trouve que le passage sur les plate-forme Nintendo on un peu édulcoré ses propos. La partie religieuse/ésotérique plus en retrait, la violence moins explicite et cruelle.

    Rex a un très mauvais design mais c'est le plus expressif des 3 protagonistes. On sent fortement l'inspiration shonen.
    zekk posted the 12/21/2025 at 10:58 AM
    fruity cette arrogance à deux balles, alors qu'il n’y a pas que des AAA dans les listes...
    ocyn posted the 12/21/2025 at 11:17 AM
    cyr comme tout le monde, ça m'arrive d'être déçu par des jeux qui m'intéressent et donc que j'achète. C'est un peu ce qui est demandé par l'article, se référer au titre de l'article si le texte est trop long...
    Je suis intéressé par les IP Nintendo en général, pour ne pas dire, je suis plutôt fan de Nintendo, mais je sais rester objectif, et ces dernières années Nintendo me déçoit.
    niflheim posted the 12/21/2025 at 11:58 AM
    soulfull Spoiler "les avengers" dans Ragnarok sont à l'image de ce qu'était l'armée Spartiate dirigé par Kratos quand il était Général dans God of War PS2. Dans la guerre, ils ont sacrifié de nombreux innocents sous les ordres d'Arès, dont sa famille qui a été massacré sans le savoir par Kratos.

    Pourquoi crois-tu que Cory Barlog a introduit Atreus dans la mythologie Nordique ? c'est le coeur de toute l'histoire

    Mais là où Ragnarok est brillant, c'est que Odin et Kratos font (avant cet instant très beau entre Kratos et Atreus, qui va finir par changer le destin de Kratos, destiné à mourrir sur la fresque) tout ce qui est en leur possible pour devoir absolument éviter la guerre car ils ont chacun leur propre raison personnelle qui les convainc que cela ne doit jamais arriver.

    Pour en arriver malgré tout à l'inéluctable, à cause d'événements en cours de jeu, avec Kratos désigné à nouveau comme Général, lui rappelant à nouveau son passé et prononçant un discours des plus émouvant à "son armée d'avengers" avant de sonner le Gjallarhorn.

    Et là, où c'est encore plus beau, c'est Kratos, armé de sa lance, forgé par Brok. Kratos est alors à l'image de la statue du Dieu de la Guerre et de la Justice Nordique (Týr)

    Avant qu'il libère le vrai Týr plus tard, et non le faux Tyr (sans accent sur le y dans les sous-titre des dialogues), là aussi c'est magistral dans l'exécution avec les passages à Svartalfheim où on voit Odin déguisé en Nain ( merci à Eric Williams pour nous l'avoir dit dans un spoilercast car c'était impossible de le deviner sinon ).

    Quel chef d'oeuvre ! et il y a encore tellement de choses à dire dessus, je te répondais juste pour l'aspect "avengers"



    Pour Killzone 2, as-tu vu cette vidéo publié par Sony et Guerrilla en 2009 qui montre qu'ils ont reproduit la bande-annonce de 2005 au pixel près en changeant la Direction Artistique et autres caractéristiques au niveau des armes, mouvements, etc... car ce trailer a été réalisé peu de temps après la sortie de Killzone PS2 (on y remarquait les mêmes chargements des armes, moves, uniformes ISA et Helghast, et autres petits détails que dans Killzone 1er du nom).
    cyr posted the 12/21/2025 at 12:28 PM
    ocyn ça dépend de quel époque tu es nostalgique.

    Le meilleur nintendo pour moi c'est l'ere gamecube.

    Néanmoins, les jeux sortie sur switch dans l'ensemble (ceux que j'ai fait) m'ont pas déçu.

    Et donkey Kong bananza, j'en redemande.

    Mais il manque de clarté pour 2026 c'est vrai

    J'ai horreur d'attendre x temps sans savoir quoi.
    ocyn posted the 12/21/2025 at 01:16 PM
    cyr N64 et GameCube pour ma part. Donkey Kong bananza est le seul jeu Nintendo sur Switch 2 qui ne m'a pas déçu pour le moment
    angealexiel posted the 12/21/2025 at 11:31 PM
    MH wilds recemment.
