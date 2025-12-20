Avec le recul, quelle a été votre plus grosse déception JV ?Pas forcément un mauvais jeu, mais un titre trop attendu, survendu, ou qui n’a jamais tenu ses promesses.Exemples souvent cités :: ambition folle, exécution chaotique: rêve brisé… avant sa rédemption: récit haché, potentiel énorme mal exploité: solide mais étonnamment tiède pour un tel projet: gameplay fun, mais vide abyssal derrière