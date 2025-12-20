Avec le recul, quelle a été votre plus grosse déception JV ?
Pas forcément un mauvais jeu, mais un titre trop attendu, survendu, ou qui n’a jamais tenu ses promesses.
Exemples souvent cités :
Cyberpunk 2077 (au lancement)
: ambition folle, exécution chaotique
No Man’s Sky (version 2016)
: rêve brisé… avant sa rédemption
Final Fantasy XV
: récit haché, potentiel énorme mal exploité
Starfield
: solide mais étonnamment tiède pour un tel projet
Anthem
: gameplay fun, mais vide abyssal derrière
je l'ai toujours en travers la gorge
L'abandon de ce qu'aurait du être Overwatch 2
La perte de la vision originale de FF Versus XIII
Spider-Man 2
Final Fantasy XVI
L'open world et le rythme de FF7 Rebirth
Peu de vraies grosses décéptions finalement. J'en oublie surement.
- God of War 4 et Ragnarok (Ce ne sont pas des vrai God Of War, même si il y avait un peu de bon dans Ragnarok)
- Final Fantasy 16 (Ce n'est pas un RPG et il a de nombreux défauts)
- Metal Gear Solid V : The Phantom Pain (J'attends toujours un bon et vrai MGS depuis la fin du 4)
- Prince of Persia : Les Deux Royaumes
- Gears of War 4
- Quantum Break
- Death Stranding
FF XVI (il a réussi a me décevoir même si j'avais aucune attente contrairement au XV)
Persona 5
Tales of Arise
The Legend of Heroes : Trails Through Daybreak II
Xenoblade Chronicles 2
Apres je compte pas les jeux que j'ai fait sur le gamepass, je les aurais pas acheter (sauf starfield)
Mais , le plus grosse déception, ever, c'est super mario sunshine. Pour moi c'est même pas les équipes nintendo qui on travaillé dessus....comment on t'il laisser un jeux sortir avec une caméra de merde.......
J'ai tellement etais déçu, je me suis tellement énervé dessus aussi, que quand ma soeur a voulu me le rendre, je lui ai dit qu'elle pouvais le garder.
Et quand il y a eu la compile de sortie, je l'ai pas acheter car il y avais mario sunshine dedans.....
Heureusement que le suivant, ça etais mario galaxy
Sinon j'aurais Black lister les mario 3D a tous jamais.
-Prince of persia ps3, j'avais adoré la trilogie ps2 quelle deception même si plutôt jolie
-Dragon quest 8, je suis fan de final fantasy et de jrpg, je l'avais pris après le test jvcom mais j'ai pas adhèré
-Gotham knigth, que dire après les divins arkham
-Soul calibur 3/demon soul/gran turismo, des gens encensés que j'aurais aimé adoré mais pas mon style de jeu malheureusement
-Lile a dragon , comme god of war bon jeu mais loin des periples que j'ai'vecu avec Kiryu
God of War Ragnarok
Final Fantasy 7 Rebirth
Star wars Jedi Survivor
Dragon Quest 11
Like a dragon 8
Totk
Mario odyssée
Les deux derniers god of war
Mario Kart world
Metroid Prime 4
La Switch et la Switch 2
Que du Nintendo
- Fable 2 (On me l'avait survendu... Je m'attendais a un chef d’œuvre. Il y a que sa bande son que j'ai trouvé au niveau...)
- Gears 3 (J’étais fan du 2... Je m'attendais a un troisieme opus au dessus de son predecessur. Je l'ai trouvé en dessous a tous les niveaux)
- GOW Ragnarok (On s'attend a une apotheose et du grand spectacle apres l'episode precedent et au final on a pas un seul combat au niveau de celui de BaldR et on se tape des longueurs penibles a jouer Atreus. Sans parler du Ragnarok torché a la vitesse de la lumiere)
-Death Stranding 2 (Tout le jeu est poussif, le scenar est sans intérêt et les combats de guitards electriques, sans deconner...)
Si tu a pas aimer la switch, pourquoi prendre la switch2
gamerdome ahah toi aussi
Comme toi, un pote avait commencé la série avec ce jeu je lui ai prêté le 1 après et il était choqué par la différence.
Sinon pour Dante, je vais me faire des ennemis, mais le Dante quarantenaire de DMC 5 qui garde un comportement d’ado, c’est non, non et non. Ils auraient dû faire un Dante comme dans le 2 (qui parle un peu plus quand même), mais surtout un personnage qui prend réellement sa mission au sérieux et dont l’attitude correspond à son âge.
Sérieusement, j’avais l’impression de voir des gosses se battre dans DMC 5 lors de la cinématique de fin. Il n’y a aucun enjeu dans ce combat en plus. "Nian nian, c’est moi le plus fort", c’est débile…
Ce Dante-là était vraiment réussi, on avait l’impression qu’il était devenu comme son père.
Pareil.
la déception de la génération switch/ps4/one pour moi ce TOTK
Et le grand gagnant, FF7 rebirth et ses mini jeux de l’enfer à finir à 100% pour les invoc je crois ou gilgamesh. M’enfin ils ont dénaturés le jeu original ou tout avait été fait pour le fun. Là tout est une excuse pour du challenge jusqu’à en vomir. Tous les mini jeux, boss, chasses annexes deviennent infernaux parce qu’il y a un imbecile chez square qui s’est dit « trop fun les 100 esquives d’éclair et les mini jeux pourris du 10, allons mettre le même niveau d’absurdité dans le 7 » et son voisin de bureau lui répondant « et faudrait changer l’aigri des mob à la frame pour pourrir la vie du joueur! Comme ça, impossible de monter des stratégies simples sans changer de perso 14 fois à la seconde! ».
Le dernier coup de pelle sur le cercueil de square enix.
Depuis Expédition 33, Refantazio et Baldur’s gate 3 sont sortis
Pourtant j’avais des magazines de JV (la belle époque) et le jeu avait ramassé des 6/10 et 5/10 en pagaille. Je me suis dit que c’était pas possible après la claque du 1, mais comme avant on achetait parfois des jeux pour la jaquette :
Avec internet aujourd'hui je pense que la licence aurait direct été jeté à la poubelle.
Il y a moyen de faire un bon remake pour celui-ci (une refonte totale), mais connaissant Capcom ils vont faire le 1 et le 3 a coup sur pour des millions easy.
J'avais vu des tests lui mettre des notes de ouf a l'époque
Gow et Gow R
Until Dawn
TLOUS 1 et 2
Horizon 1 et 2
Spider Man 1 et 2
Demon Soul
Bloodborne
Ratchet and clank 1,2,3,4,5,6
Et plein d'autres chez Playstation
Peut-être à égalité avec Monkey Island 3 (le dernier, pas l'original)
C'est comme ci un mec qui a horreur d'un truc, continue a en acheter....et après il vient pleurer....
FF 7 Rebirth
Resident Evil Village
janolife je suis d'accord, le début est bien rythmé avec aloy enfant, et puis on arrive devant la porte mystérieuse adulte qui est censé être un mystère alors qu'on devine tous ce qu'il y a derrière la porte dès le début. Et tout le reste est vu et revu...
Pose toi la question pourquoi tu achètes des produits que tu n'aimes pas pour aller ensuite pleurer sur un site de jeu vidéo que c'est une déception.
Moi je suis peut être un fanboy nintendo, mais j'ai pas encore acheté la switch 2, alors que j'ai les moyens aussi, comme je n'ai pas acheté la ps5 alors que j'ai les moyens...
TLOU 2 : Pas compris l’intérêt de la vengeance exagérée. Et le gameplay était bien chiant. Le 1 restera une perle qui ne sera sûrement jamais surpassé par un autre opus.
God of war R : jamais autant fait chier dans un god of war, et ce final miteux sans aspect grandiose… terrible .
Zelda TOTK : même si en réalité, je savais que je serai déçu avant d’y jouer. On perd l’aspect nature du premier, il ne se passe rien, c’est vide, c’est chiant .
C'est un épisode que je trouve particulièrement vain au final malgré quelques qualités ludiques.
Et puis le format open-world hache beaucoup trop le récit à mon sens.
Mentions honorables:
FFXV : Dix ans d'attentes et de reboots en tout genre pour un jeu cassé à tout les niveaux.
Mention spéciale à l'écriture CATASTROPHIQUE des persos.
Elden Ring : pas taper mais je l'ai trouvé beaucoup trop longuet pour rien
Dead island 1 : le contraste entre le trailer d'annonce et le produit final est effrayant puis qu'est-ce que je me suis emmerdé
Zelda TOTK : Une extension déguisé de BOTW tout simplement...qu'est-ce que nintendo ont foutu en 7 ans ?!!
Xenoblade Chronicles 3.
Je suis en train de faire le dlc donc je vais peut-être revoir mon jugement mais le jeu de base est une déception de dingue.
zekk si xenoblade 3 est une déception, alors tous les JRPG sont des merdes infames. Mais on sait bien que la nuance n'existe pas sur gamekyo. Ca va glorifier un FF de merde mais xeno 3 c'est une déception alors que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est très bon voire exceptionnel.
Devil may cry 2 sans commentaire
Ninja gaiden 3. Aprés un 2 épique j'ai eu peur du départ d'itagaki et mes craintes se sont confirmés.
Killzone 2 qui était finalement un trés bon jeu mais pas la claque graphique annoncée.
Resident Evil 6. Quelle purge ,j'ai pas pu continuer l'aventure tellement j'étais degouté.
Gears 4 , je ne pouvais pas imaginer une telle regression aprés l'epic(que)trilogie.
Gears 5, meilleur que le 4 mais finalement un jeu moyen
Kof 12 ou comment mon jeu de combat préféré est devenu un mauvais clone du style Capcom.depuis j'ai boudé la licence.
Halo 4 ,pour la première fois, jai commencé à sentir la descente aux enfers de la licence malgré des graphismes magnifiques.
Cyperpunk 2077, degouté depuis la sortie, je compte lui sonner une seconde chance en 2026 parce que tout le monde m'en dit que du bien
Gow ragnarok: Aprés le surprenant mais magnifique épisode 2018 et sa fin, quelle douche froide avec ce jeux à la saveur "Avengers"
Life is Strange 2,le 1 était sublime et quelle grosse deception de voir une suite aussi fade.
Metal gear solid 5, l'episode de trop tout simplement malgré un trés bon système de combat. Finalement je trouve limite la "demo" Ground zeroes meilleure.
Hellblade 2: A part les graphismes, c'est une regression totale par rapport au premier. Toutes ces années d'attente pour si peu.
Dommage car tout le reste est au top.
FF VII Rebirth 92 presse / 8,9 joueurs
Xeno 3 89 presse / 8,7 joueurs
Donc t’es qui pour dire que si les JRPG sont en dessous de X3, les autres sont forcément infâmes ? Ça va le melon ?
SPOIL :
*****
***
******
un perso censé mourir ne meurt pas alors que cela aurait justement permis de vraiment explorer la thématique du deuil dans la mort d’un être chère et le lien d'attachement qui s'incarne dans le gameplay.
D'ailleurs, toute l'équipe aurait dû y passer à un moment donné afin d'être remplacer par la team B des Ouroboros afin d'incarner l'héritage d’une lutte qui ne cesse pas à la mort d’un d’individu ainsi que le cycle de la résilience.
J’en conviens qu'on ne juge pas un jeu pour ce que l’on voudrait qu’il soit mais pour ce qu’il est est et la vision de son auteur. Mais vraiment ici je trouve la prise de risque faible. La fin étant téléphoné (l'effet spectateur).
Sinon j'aime énormément le world building, les quêtes annexes scénarisés et le concept de "héros" guest je kiff.
Même si je préfère le gameplay du 2, on quand meme un système de combinaison qui est péchu.
Pas un mauvais jeu, loin de là. Mais scenaristique faible.
killia Je ne partage ton avis, pour moi le scénario est un des points forts du jeu, mais je comprends que ça ne puisse pas te plaire
FF13
TLOU2
Little Nightmare 3
Soit c'est ironique, soit t'es un anti Sony, car c'est impossible de mettre autant de jeux comme des déceptions surtout pour des titres qui sont parfois de nouvelles licences ou qui empruntent un nouveau tournant. Même un anti Nintendo par exemple reconnait des qualités dans des jeux qui ne sortent pas sur sa console. Si ton commentaire n'est pas du foutage de gueule, arrête immédiatement les jeux vidéo, t'es complètement blasé et plus rien ne t'intéressera.
Non mais le mec est connu pour être un anti Sony faut pas chercher plus loin
La déception est liée à nos attentes initiales que l’on considère non comblée. C'est purement subjectif et comme je le dis bien, Takahashi est un génie mais cette œuvre là en particulier ne m’a pas satisfaite sur sa dernière trilogie.
zekk j'aurai vraiment aimé être touché par l'histoire ou les personnages qui sont bien développés mais vraiment j'y arrive pas.
Je fonde beaucoup d'espoir sur le dlc et peut-être le refaire dans qq années mais aujourd'hui j'ai du mal à me dire qu’il m’a marqué
Sinon, je respecte ton appréciation du jeu et je me doute bien que je suis divergent dans mon avis mais vraiment content que d'autres joueurs l'estime.
Ce n’est même pas le meilleur J-RPG de la Switch et encore moins le meilleur jeu de Monolith Soft.
Si le reste c’est de la daube, alors ton petit Xenoblade Chronicles 3 avec.
Killia a le droit de ne pas aimer, même si de mon côté je trouve que Xenoblade Chronicles 2 est le moins bon de la saga.
Je pensais que tu trollé (vu ton passif) .Mais c'est bien d'acheter des choses qu'on aime pas spécialement
Le 1er Red Dead + Nightmare , j’ai trouvé le gameplay du 2 tellement lourd que j’ai lâché l’affaire .
Apres tu pense quoi du système de combat du 1? Et du scénario d'ailleurs (surtout par rapport à Xenogears ou les Xenosaga).
Mais Rebirth n'est pas une daube c'est même un super jeu.
Par contre niveau scénario, je trouve que Xenosaga et surtout Xenogears sont au-dessus.
Mais Xenoblade Chronicles fut un temps mon J-RPG préféré.
Pour Xenoblade Chronicles 2, il est pénalisé par ses défauts qui entravent la progression du jeu et les phases d’exploration. En plus Rex ressemble à rien.
- FXIII, était lui une grosse déception après pas mal d’attente sur un FF new gen (à partir de là la série n’est jamais vraiment remonter sur de bon rails d’ailleurs).
- FFVII Remake, en soit pas un mauvais jeu et il y a des points appréciables, mais tout ce temps d’attente pour au final un truc ultra-boursoufflé et un rythme en dent de scie sur rails … (un peu trop éloigné de l’expérience et de l’ambiance pleins de finesse, de magie et de poésie de l’original)
- Kingdom Hearts III, pas mal de gens ce sont perdus sur cette licence bien avant, mais perso c’est vraiment cet opus qui m’a fait lâcher (j’ai eu sentiment artificiel et superficiel sur cet opus tout du long, jamais réussi à m’accrocher alors que l’univers des autres opus m’avait toujours happé).
- No Man’s Sky (version 2016), tellement sur-vendu à l’époque.
- Pokémon Violet et Écarlate ( on l’a eu cependant notre renouveau ), d’ailleurs attention à la prochaine gen la commu s’enflamme déjà sur tout un tas de truc leaks et qui risque de finir en un brouillon de concept.
- Dernièrement DragonBall Sparking Zero, on m’a envoyé du rêve sur le retour du Tenkaichi, quel pétard tout mouillé au final…
Choisissez mieux vos jeux peut-être ?
Je vois que vous citez tous les même AAA sans saveur en plus.
Et le trailer du 2 m'avais hypé... et puis on connait la suite
Et je suis d'accord avec toi, niveau scénario c'est un cran en dessous des premiers jeux de Takahashi.
Je trouve que le passage sur les plate-forme Nintendo on un peu édulcoré ses propos. La partie religieuse/ésotérique plus en retrait, la violence moins explicite et cruelle.
Rex a un très mauvais design mais c'est le plus expressif des 3 protagonistes. On sent fortement l'inspiration shonen.
Je suis intéressé par les IP Nintendo en général, pour ne pas dire, je suis plutôt fan de Nintendo, mais je sais rester objectif, et ces dernières années Nintendo me déçoit.
Pourquoi crois-tu que Cory Barlog a introduit Atreus dans la mythologie Nordique ? c'est le coeur de toute l'histoire
Mais là où Ragnarok est brillant, c'est que Odin et Kratos font (avant cet instant très beau entre Kratos et Atreus, qui va finir par changer le destin de Kratos, destiné à mourrir sur la fresque) tout ce qui est en leur possible pour devoir absolument éviter la guerre car ils ont chacun leur propre raison personnelle qui les convainc que cela ne doit jamais arriver.
Pour en arriver malgré tout à l'inéluctable, à cause d'événements en cours de jeu, avec Kratos désigné à nouveau comme Général, lui rappelant à nouveau son passé et prononçant un discours des plus émouvant à "son armée d'avengers" avant de sonner le Gjallarhorn.
Et là, où c'est encore plus beau, c'est Kratos, armé de sa lance, forgé par Brok. Kratos est alors à l'image de la statue du Dieu de la Guerre et de la Justice Nordique (Týr)
Avant qu'il libère le vrai Týr plus tard, et non le faux Tyr (sans accent sur le y dans les sous-titre des dialogues), là aussi c'est magistral dans l'exécution avec les passages à Svartalfheim où on voit Odin déguisé en Nain ( merci à Eric Williams pour nous l'avoir dit dans un spoilercast car c'était impossible de le deviner sinon ).
Quel chef d'oeuvre ! et il y a encore tellement de choses à dire dessus, je te répondais juste pour l'aspect "avengers"
Pour Killzone 2, as-tu vu cette vidéo publié par Sony et Guerrilla en 2009 qui montre qu'ils ont reproduit la bande-annonce de 2005 au pixel près en changeant la Direction Artistique et autres caractéristiques au niveau des armes, mouvements, etc... car ce trailer a été réalisé peu de temps après la sortie de Killzone PS2 (on y remarquait les mêmes chargements des armes, moves, uniformes ISA et Helghast, et autres petits détails que dans Killzone 1er du nom).
Le meilleur nintendo pour moi c'est l'ere gamecube.
Néanmoins, les jeux sortie sur switch dans l'ensemble (ceux que j'ai fait) m'ont pas déçu.
Et donkey Kong bananza, j'en redemande.
Mais il manque de clarté pour 2026 c'est vrai
J'ai horreur d'attendre x temps sans savoir quoi.