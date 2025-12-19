Imaginez Valve lancer sa propre carte bancaire pour que vous puissiez continuer à acheter sur Steam. C'est l'idée ici avec DLsite, le site marchant japonais où l'on peut acheter en ligne des jeux et manga incluant des produits pour adulte.
Depuis 2022 les entreprises américaines de transactions bancaires VISA et Mastercard ont réalisé une opération de censure en demandant aux entreprises japonaises proposant à l'achat des contenus pour adulte à les retirer de la vente, sous peine de ne plus permettre aux clients d'utiliser les cartes de crédit. Malgré qu'il existe des cartes bancaires avec des opération de transaction japonaise comme JCB, les cartes VISA et Mastercard restent majoritaire même là-bas. DLsite, comme d'autres, ont dû choisir d'abandonner le support de VISA et Mastercard pour continuer leur business. Le CEO de VISA Japan avait alors en gros justifié leur action de pression pour préserver leur image de marque.
En octobre dernier DLsite annonçait son partenariat avec une banque en ligne afin d'ajouter de nouveaux moyens de paiement. Aujourd'hui on apprend que la maison mère de DLsite, viviON, va proposer carrément des cartes bancaires en partenariat avec JCB. Au choix, physique (elle coute 20€ néanmoins) ou dématérielle (gratuite du coup) via l'app mobile dédiée. Et afin d'encourager les consommateurs japonais à prendre cette nouvelle CB, il y a une réduction sur tout achat sur DLsite avec la carte jusqu'à Aout 2026.
Rappelez vous ici d'Atelier Ryza ASMR de Koei Tecmo, vendu sur DLsite
, je ne l'avais pas rapporté mais ce fut un succès avec 100000€ en revenu dès la première semaine (alors qu'il ne s'agit que de l'audio au format .mp3
...).
DLsite qui a par ailleurs lancé son propre "Twitter" le mois dernier, intitulé Pommu et orienté très "sub culture friendly", comprenez que les artistes peuvent y poster des contenus suggestifs voire NSFW (ce qui reste possible sur X d'ailleurs, pas étonnant vu la popularité des dits contenus). Le site a planté suite à une surcharge d'internautes, qu'il a fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour que DLsite réouvre Pommu mais exclusivement pour les internautes japonais.-