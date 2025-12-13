Par respect pour les sites webs qui vivent de la publicité et donc qui sont gratuits, je n'utilise jamais d'ad-blocker.Du coup, c'est quand même particulièrement casse burne de subir ce genre de bugs qui m'empêche d'utiliser le site normalement...C'est pas la première fois, et entre ça et les pubs sur les images des articles que quand tu fermes la pub, ça ferme les images...