Par respect pour les sites webs qui vivent de la publicité et donc qui sont gratuits, je n'utilise jamais d'ad-blocker.
Du coup, c'est quand même particulièrement casse burne de subir ce genre de bugs qui m'empêche d'utiliser le site normalement...
C'est pas la première fois, et entre ça et les pubs sur les images des articles que quand tu fermes la pub, ça ferme les images...
posted the 12/13/2025 at 12:17 PM by maisnon
j'utilise brave comme navigateur.
Sinon oui je sais adblock, mais c'est triste quand meme.
Brave semble être un Chrome modifié.
https://chromewebstore.google.com/detail/adblock-plus-bloqueur-de/cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb
Dans Brave > Settings, tu tapes custom filter et tu met ses deux lignes, ce sont elles qui bloquent les pubs sur Twitch.
twitch.tv##+js(vaft-ublock-origin)
twitch.tv##+js(no-fetch-if, edge.ads.twitch.tv)