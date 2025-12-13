profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
maisnon
0
Like
Likers
maisnon
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 3
visites since opening : 3884
maisnon > blog
J'ai pas de bloqueur de publicités...
Par respect pour les sites webs qui vivent de la publicité et donc qui sont gratuits, je n'utilise jamais d'ad-blocker.

Du coup, c'est quand même particulièrement casse burne de subir ce genre de bugs qui m'empêche d'utiliser le site normalement...





C'est pas la première fois, et entre ça et les pubs sur les images des articles que quand tu fermes la pub, ça ferme les images...
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    jozen15, burningcrimson
    posted the 12/13/2025 at 12:17 PM by maisnon
    comments (23)
    liberty posted the 12/13/2025 at 12:20 PM
    En plus la Pub est en Français alors que le jeu non !!!
    5120x2880 posted the 12/13/2025 at 12:21 PM
    Moi non plus, mais c'est intégré à mon navigateur par défaut + mon routeur les fait sauter aussi, c'est le parcours du combattant pour afficher une pub
    defcon5 posted the 12/13/2025 at 12:22 PM
    J'utilise un ad blocker et je le désactive pour les sites qui diffusent des pubs pas trop chiantes. C'est donnant-donnant : si le site fait des efforts, je fais des efforts.
    suzukube posted the 12/13/2025 at 12:23 PM
    Oh je vais acheter Octopath Traveler j'avais oublié sa sortie merci du rappel !
    vyse posted the 12/13/2025 at 12:23 PM
    "Si gamekyo ne te respecte pas alors ne respecte pas gamekyo"; c'est la devise du site
    mrponey posted the 12/13/2025 at 12:24 PM
    Si quelqu'un connait une façon de bloquer les pub sur twitch je suis preneur
    j'utilise brave comme navigateur.
    suzukube posted the 12/13/2025 at 12:24 PM
    defcon5 Vu ce que rapporte les pubs sur les sites Internet, j't'avoue que les bloqueurs de pub, c'est le cadet de nos soucis finalement
    maisnon posted the 12/13/2025 at 12:27 PM
    ah shit, ça marche pas les gifs dans les articles?

    Sinon oui je sais adblock, mais c'est triste quand meme.

    liberty
    yanssou posted the 12/13/2025 at 12:28 PM
    mrponey firefox + ad blocker
    micheljackson posted the 12/13/2025 at 12:32 PM
    Ne te plains pas alors.
    nicoliafox posted the 12/13/2025 at 12:35 PM
    Les Morcos qui laissent le site avec 20 ans de retard technique et des failles de sécu XXL, tandis que des bonnes poires bénévoles font tourner le site et le contenu, mais "faut respecter les revenus des pubs".
    maisnon posted the 12/13/2025 at 12:35 PM
    micheljackson cool
    jozen15 posted the 12/13/2025 at 12:40 PM
    c'est bien beau de respecter le site, mais les Morcos eux ne te respect pas. active adblock c'est mieux.
    bladagun posted the 12/13/2025 at 12:41 PM
    Non mais je faisait ça aussi mais j'ai abandonné l'idée il y a quelques année, j'utilise brave MTN, juste pour ce site . .
    burningcrimson posted the 12/13/2025 at 01:03 PM
    Je comprends ta souffrance, c'est la même pour moi mais avec des ouvs osef
    nicoliafox posted the 12/13/2025 at 01:16 PM
    AAh et les bonnes erreurs 502 et 504 qu'on a chaque visite. Le site est littéralement en train d'agoniser. Mais pour faire de la pub pour Octopath Travellers y a du monde.
    xynot posted the 12/13/2025 at 01:29 PM
    Perso, je reste Brave
    mrponey posted the 12/13/2025 at 03:05 PM
    yanssou merci ca marche 100% ?
    yanssou posted the 12/13/2025 at 03:09 PM
    mrponey oui j'utilise ublock origin avec adblock aucune pub sur twitch avec firefox
    sonilka posted the 12/13/2025 at 04:41 PM
    Vu l'état du site, ne te prive surtout pas de bloquer tout ca.
    nyseko posted the 12/13/2025 at 05:03 PM
    mrponey Ben rajoute l'extension adblock plus dans Brave.

    Brave semble être un Chrome modifié.

    https://chromewebstore.google.com/detail/adblock-plus-bloqueur-de/cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb
    5120x2880 posted the 12/13/2025 at 05:25 PM
    mrponey nyseko Chromium et 98% des navigateurs sont déjà assez « usine à gaz » comme ça, et Brave dispose déjà d'un bloqueur de pub (qui n'est pas intrusif en plus) intégré, ce que Yanssou a en plus c'est un filtre qu'il a du choisir ou que son extension force, il suffit juste de l'ajouter.

    Dans Brave > Settings, tu tapes custom filter et tu met ses deux lignes, ce sont elles qui bloquent les pubs sur Twitch.

    twitch.tv##+js(vaft-ublock-origin)
    twitch.tv##+js(no-fetch-if, edge.ads.twitch.tv)
    mrponey posted the 12/13/2025 at 06:37 PM
    5120x2880 nyseko yanssou Merci les gars la solution de 5120x2880 marche niquel
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo