Alors c'est selon shpeshal_nick qui dit avoir une potentielle info, demandant tout de même de garder des pincettes, mais en gros :
"Si ce qu'on m'a dit est vrai, [le report de] GTA 6 pourrait bien se faire voler la vedette la semaine prochaine niveau buzz."
GTA 7 donc
Mais plus sérieusement, Half Life 3, je veux y croire.
Car je ne vois rien d'autres niveau timing.
Si c'est vrai du moins.
(ou alors un truc business type officialisation de la vente de Warner Games)
posted the 11/11/2025 at 07:37 PM by shanks
A moins qu'Ubisoft soit bouffé par Microsoft
J'ai eu ce retour là de mon côté donc à voir.
https://www.eurogamer.net/destiny-2-hasnt-reached-sonys-expectations-following-36bn-bungie-acquisition-admits-cfo
La pour le coup tu peux pas test dans tout le media JV
Plus sérieusement, ça ne peut être qu’un Dino crisis 4
Soit The Elder Scrolls VI
Je ne vois ce qui pourrait faire plus de bruit
J'imagine que d'autres studios vont se mettre a virer en masse ou Microsoft qui abandonne définitivement le gaming
Donc ça sent le pétard mouillé.
