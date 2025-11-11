profile
shanks
163
Likes
Likers
shanks
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 2016
visites since opening : 5845115
shanks > blog
all
Une GROSSE annonce la semaine pro, plus forte que le report de GTA6 ?
Jeux Video
Alors c'est selon shpeshal_nick qui dit avoir une potentielle info, demandant tout de même de garder des pincettes, mais en gros :

"Si ce qu'on m'a dit est vrai, [le report de] GTA 6 pourrait bien se faire voler la vedette la semaine prochaine niveau buzz."


GTA 7 donc

Mais plus sérieusement, Half Life 3, je veux y croire.
Car je ne vois rien d'autres niveau timing.
Si c'est vrai du moins.

(ou alors un truc business type officialisation de la vente de Warner Games)
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    link49
    posted the 11/11/2025 at 07:37 PM by shanks
    comments (58)
    imuse posted the 11/11/2025 at 07:40 PM
    Je vois, en effet, pas grand chose d'autre. Ou alors le rachat d'un éditeur par un autre.
    captaintoad974 posted the 11/11/2025 at 07:41 PM
    Fortnite X GTA8 évidement
    imuse posted the 11/11/2025 at 07:41 PM
    Ca aurait pu être le fameux MMO de Riot Games mais il l'aurait annoncé à la finale des Worlds.
    liberty posted the 11/11/2025 at 07:42 PM
    Nintendo va racheter Bandai Namco. Où Sony va racheter Square Enix.
    A moins qu'Ubisoft soit bouffé par Microsoft
    yanssou posted the 11/11/2025 at 07:51 PM
    half life 3
    marcelpatulacci posted the 11/11/2025 at 07:52 PM
    Rachat d'Ubi ou François Hollande 2027 Return
    grimraven posted the 11/11/2025 at 07:54 PM
    warner bros racheté par.....
    ducknsexe posted the 11/11/2025 at 07:54 PM
    Plus fort que GTA6 ? Gamekyo aura un nouveau design
    ootaniisensei posted the 11/11/2025 at 07:57 PM
    Rumeur : Valve dévoilerait du nouveau matériel de jeu cette semaine

    J'ai eu ce retour là de mon côté donc à voir.
    jenicris posted the 11/11/2025 at 07:58 PM
    Half Life 3 ?
    judebox posted the 11/11/2025 at 07:59 PM
    Mario Galaxy 3 ?
    altendorf posted the 11/11/2025 at 08:00 PM
    Half Life 3 sinon allez vous faire foutre a vos pseudos teasing à la JC "annonce sismique"
    abookhouseboy posted the 11/11/2025 at 08:00 PM
    ootaniisensei Le Valve Frame, nouveau casque VR autonome ?
    mrponey posted the 11/11/2025 at 08:01 PM
    https://x.com/SadlyItsBradley/status/1987644108765380813?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1987653596025176550%7Ctwgr%5E3f1a3b46c980222f8d8e5772602985c967fe4160%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Foverclock3d.net%2Fnews%2Finput_devices%2Fnext-gen-valve-steam-controller-leaks%2F
    malroth posted the 11/11/2025 at 08:07 PM
    Bloodborne 2
    taiko posted the 11/11/2025 at 08:08 PM
    Y'a pas Julien Chieze qui a dit récemment qu'un gros truc allait arriver qui allait retourner le monde du jv?
    judebox posted the 11/11/2025 at 08:09 PM
    Un jeu pour Switch 2 qui ne serait pas sur GKC ???
    negan posted the 11/11/2025 at 08:11 PM
    taiko Si
    mithrandir posted the 11/11/2025 at 08:13 PM
    Oui Half Life 3, il n'y a que ça d'aussi costaud ! Après c'est pas précisé mais c'est peut-être une mauvaise nouvelle genre Fable annulé
    ioda posted the 11/11/2025 at 08:15 PM
    Rachat de Warner par Sony.
    ioda posted the 11/11/2025 at 08:18 PM
    Cet info du jour n'est pas passé d'ailleurs, si ca t'intéresse Shanks :

    https://www.eurogamer.net/destiny-2-hasnt-reached-sonys-expectations-following-36bn-bungie-acquisition-admits-cfo
    malroth posted the 11/11/2025 at 08:23 PM
    Imaginez.... Nintendo et Sony Fusionnent

    La pour le coup tu peux pas test dans tout le media JV
    fan2jeux posted the 11/11/2025 at 08:23 PM
    Un nouveau dlc pour elden ring
    fan2jeux posted the 11/11/2025 at 08:24 PM
    Mario galaxy 3 sur ps5
    fan2jeux posted the 11/11/2025 at 08:27 PM
    Legend of dragoon 2
    psxbox posted the 11/11/2025 at 08:27 PM
    Last wars sort sur console
    brook1 posted the 11/11/2025 at 08:28 PM
    taiko Oui, il avait aussi sous-entendu le report de GTA 6, donc pour le moment, il est crédible, Voldemort
    supasaiyajin posted the 11/11/2025 at 08:33 PM
    ioda Elle a déjà été publiée
    thor posted the 11/11/2025 at 08:33 PM
    Reveal du One Piece
    vyse posted the 11/11/2025 at 08:47 PM
    Allez half life 3
    ducknsexe posted the 11/11/2025 at 08:47 PM
    Star interStellaR 2279
    zekk posted the 11/11/2025 at 08:59 PM
    ducknsexe
    sdkios posted the 11/11/2025 at 08:59 PM
    En meme temps le report de gta6, ca nous fait plus rien ils pourraient annoncer un nouveau call of que je serais limite plus étonnén
    iglooo posted the 11/11/2025 at 09:05 PM
    Mario x Minecraft
    cyr posted the 11/11/2025 at 09:10 PM
    Le gamepass arrive sur switch2 ? OK je suis déjà loin.
    liquidus posted the 11/11/2025 at 09:16 PM
    ioda https://www.gamekyo.com/groupnews_article60123.html
    pcsw2 posted the 11/11/2025 at 09:17 PM
    Sony et ms fusionne
    wickette posted the 11/11/2025 at 09:42 PM
    Je pense c'est lié à Valve si je devais parier car ils ont mis leur solde printemps 2 mois à l'avance cette année de ce que j'ai lu...Pour laisser place à un vide marketing la deuxième moitié de Novembre.
    nakata posted the 11/11/2025 at 09:44 PM
    Le nouveau zelda qui sort en Février
    Plus sérieusement, ça ne peut être qu’un Dino crisis 4
    kikoo31 posted the 11/11/2025 at 09:53 PM
    le déban de Samgod et Kyogamer ?
    k13a posted the 11/11/2025 at 10:07 PM
    Pour faire plus fort que GTA VI je ne vois pas vraiment quel jeu sauf à l'exception d'un Half Life 3. Sinon ça pourrait être un rachat de studio tout simplement.
    dooku posted the 11/11/2025 at 10:53 PM
    Elden Ring 2, Zelda 3, nouvelle Xbox, ps5 portable, console chinoise ou amazon, bref on verra bien.
    kali posted the 11/11/2025 at 11:00 PM
    Savvy Games qui rachète Gamekyo aux frères Morcos.
    ootaniisensei posted the 11/11/2025 at 11:08 PM
    abookhouseboy Possible, ou alors leur fameuse nouvelle console, à voir
    natedrake posted the 11/12/2025 at 12:29 AM
    kikoo31 Et Zabuza. On avait de sacrés phénomènes sur Gamekyo avant.
    aggrekuma posted the 11/12/2025 at 06:31 AM
    Soit une annonce console valve avec Half Life 3 comme lancement

    Soit The Elder Scrolls VI

    Je ne vois ce qui pourrait faire plus de bruit
    wolfheart posted the 11/12/2025 at 07:01 AM
    Shanks il se murmure HL3 pour la journée du 18...
    jeanouillz posted the 11/12/2025 at 07:35 AM
    Alors, d'après ce que je comprends, il ne parle pas de "buzz positif"...
    J'imagine que d'autres studios vont se mettre a virer en masse ou Microsoft qui abandonne définitivement le gaming
    nyseko posted the 11/12/2025 at 07:46 AM
    Je n'ai pas l'impression que le report de GTA6 était une si "big news" que ça, enfin qui ne s'y attendait pas ?

    Donc ça sent le pétard mouillé.
    mrvince posted the 11/12/2025 at 07:59 AM
    Half Life 3 plus de bruit que GTA ? Sorry mais non.
    lefab88 posted the 11/12/2025 at 08:26 AM
    Sony, Microsoft et Nintendo arrêtent les consoles… tout le monde passe sur PC.
    megadeth posted the 11/12/2025 at 08:52 AM
    ootaniisensei selon les rumeurs se serai un pc/console (fixe), un casque vr autonome et un modèle console/pc type switch)
    junaldinho posted the 11/12/2025 at 10:31 AM
    D'après certaines rumeurs HL3 serait finalisé et sortirait rapidement après son annonce
    vohmp posted the 11/12/2025 at 12:06 PM
    Knack 3 ou deep down qui sort de sa tombe
    bennj posted the 11/12/2025 at 12:29 PM
    De nouveaux serveurs pour Gamekyo ?
    shockadelica posted the 11/12/2025 at 03:44 PM
    Le trailer de Super Mario Galaxy le film...
    akinen posted the 11/12/2025 at 06:06 PM
    Je prévois une grosse annonce d’un studio en 2026.

    Tiendez vou prait
    kikoo31 posted the 11/12/2025 at 06:33 PM
    natedrake
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo