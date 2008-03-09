C’est officiel : Sony commence à admettre que le pari Bungie ne tient pas ses promesses.
Lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2025, la directrice financière du groupe, Lin Tao, a confirmé que Destiny 2 n’avait pas atteint les attentes fixées au moment du rachat du studio pour près de 3,6 milliards de dollars
. Résultat : une dépréciation d’actifs a été enregistrée sur une partie des valeurs liées à Bungie
. Pour faire simple, Sony
a du reconnaître noir sur blanc que ce qu’il avait acheté vaut aujourd’hui moins que prévu.
"Partiellement en raison de l’évolution du paysage concurrentiel, les ventes et l’engagement des joueurs n’ont pas atteint les attentes que nous avions lors de l’acquisition"
, a expliqué Lin Tao
. "Nous avons donc révisé à la baisse nos projections et enregistré une perte de valeur sur une partie des actifs de Bungie."
Un aveu qui ne surprendra personne du côté des joueurs : Destiny 2 vit depuis plusieurs saisons une forme d’essoufflement, et une communauté qui peine à retrouver l’élan des débuts
. Même l’extension The Final Shape
, censée relancer la machine, a davantage suscité la curiosité que l’engouement.
Sony avait pourtant racheté Bungie pour faire de son savoir faire un moteur de sa stratégie “live service”
, un axe censé diversifier l’écosystème PlayStation
face à un marché en mutation. Mais deux ans plus tard, le constat est clair : le modèle de Bungie ne tire plus les foules, et le rêve de dix jeux service à succès d’ici 2026 semble déjà avoir du plomb dans l’aile
.
Heureusement, tout n’est pas morose au sein de l'écurie PlayStation. Lin Tao a tenu à saluer les “bons élèves” du trimestre, notamment Helldivers 2, qui cartonne toujours sur PS5, PC et désormais Xbox
.
"Le jeu se porte extrêmement bien, attirant de nouveaux joueurs sur Xbox tout en augmentant l’engagement sur PS5 et PC"
, a-t-elle précisé. Même son de cloche pour MLB The Show 25
, sorti en mars, qui continue d’engranger des ventes régulières et conforte Sony San Diego dans sa niche sportive
.
Sur le front des titres solo, Ghost of Yotei
(Sucker Punch) s’impose comme un véritable succès avec 3,3 millions d’exemplaires écoulés
. Lin Tao
a également cité Death Stranding 2, sans chiffres précis, signe que le jeu reste en phase de finalisation avant de refaire parler de lui en 2026
.
Malgré la claque Destiny 2, Sony affirme poursuivre sa double stratégie : continuer à nourrir ses blockbusters narratifs tout en peaufinant ses projets “live”
.
"Nous allons renforcer nos studios, développer nos franchises et apprendre de chaque expérience"
, a conclu Lin Tao
.
Avec un Destiny 2 qui s’essouffle
et un public de plus en plus lassé des modèles à saisons, difficile d’y voir autre chose qu’un signal d’alerte. Sony découvre à son tour que maintenir un jeu en vie ne se résume pas à injecter du contenu. Il faut une vision, du rythme et surtout une envie réelle du public. Et pour l’instant, cette envie semble ailleurs
.
Cela fait tout bizarre d'entendre ça Si on nous avait dit cela il y' a 10 ans
"Nous allons renforcer nos studios, développer nos franchises et apprendre de chaque expérience"
J'espère que cela servira pour la franchise Horizon qui, normalement, est concernée par les 2 stratégies : solo narratif (confiant) et live/multi (moins confiant).
Par contre Sony reprendra intégralement Bungie si Marathon ne marche pas.