Sony découvre les limites du jeu service avec Bungie
Actualité PlayStation


C’est officiel : Sony commence à admettre que le pari Bungie ne tient pas ses promesses.

Lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2025, la directrice financière du groupe, Lin Tao, a confirmé que Destiny 2 n’avait pas atteint les attentes fixées au moment du rachat du studio pour près de 3,6 milliards de dollars. Résultat : une dépréciation d’actifs a été enregistrée sur une partie des valeurs liées à Bungie. Pour faire simple, Sony a du reconnaître noir sur blanc que ce qu’il avait acheté vaut aujourd’hui moins que prévu.

"Partiellement en raison de l’évolution du paysage concurrentiel, les ventes et l’engagement des joueurs n’ont pas atteint les attentes que nous avions lors de l’acquisition", a expliqué Lin Tao. "Nous avons donc révisé à la baisse nos projections et enregistré une perte de valeur sur une partie des actifs de Bungie."

Un aveu qui ne surprendra personne du côté des joueurs : Destiny 2 vit depuis plusieurs saisons une forme d’essoufflement, et une communauté qui peine à retrouver l’élan des débuts. Même l’extension The Final Shape, censée relancer la machine, a davantage suscité la curiosité que l’engouement.

Sony avait pourtant racheté Bungie pour faire de son savoir faire un moteur de sa stratégie “live service”, un axe censé diversifier l’écosystème PlayStation face à un marché en mutation. Mais deux ans plus tard, le constat est clair : le modèle de Bungie ne tire plus les foules, et le rêve de dix jeux service à succès d’ici 2026 semble déjà avoir du plomb dans l’aile.

Heureusement, tout n’est pas morose au sein de l'écurie PlayStation. Lin Tao a tenu à saluer les “bons élèves” du trimestre, notamment Helldivers 2, qui cartonne toujours sur PS5, PC et désormais Xbox.

"Le jeu se porte extrêmement bien, attirant de nouveaux joueurs sur Xbox tout en augmentant l’engagement sur PS5 et PC", a-t-elle précisé. Même son de cloche pour MLB The Show 25, sorti en mars, qui continue d’engranger des ventes régulières et conforte Sony San Diego dans sa niche sportive.

Sur le front des titres solo, Ghost of Yotei (Sucker Punch) s’impose comme un véritable succès avec 3,3 millions d’exemplaires écoulés. Lin Tao a également cité Death Stranding 2, sans chiffres précis, signe que le jeu reste en phase de finalisation avant de refaire parler de lui en 2026.

Malgré la claque Destiny 2, Sony affirme poursuivre sa double stratégie : continuer à nourrir ses blockbusters narratifs tout en peaufinant ses projets “live”.

"Nous allons renforcer nos studios, développer nos franchises et apprendre de chaque expérience", a conclu Lin Tao.

Avec un Destiny 2 qui s’essouffle et un public de plus en plus lassé des modèles à saisons, difficile d’y voir autre chose qu’un signal d’alerte. Sony découvre à son tour que maintenir un jeu en vie ne se résume pas à injecter du contenu. Il faut une vision, du rythme et surtout une envie réelle du public. Et pour l’instant, cette envie semble ailleurs.
TWIV - https://thisweekinvideogames.com/news/destiny-2-hasnt-reached-sonys-expectations-for-bungie-acquisition-says-cfo/
    solarr posted the 11/11/2025 at 01:03 PM
    Un effet de mode qui attire des joueurs exclusivement passionnés par ce seul type de jeu et qui finissent par se lasser. Ils délaissent même le jeu video quelque temps plus tard.
    keiku posted the 11/11/2025 at 01:15 PM
    c'est toujours bien de reconnaitre ses erreurs, maintenant il faut changer de politique et revenir sur quelque chose de sain, donc c'est maintenant que ca va vraiment devenir compliquer, rechanger toute la vision a long terme le plus rapidement possible
    supasaiyajin posted the 11/11/2025 at 01:25 PM
    C'est vraiment dommage pour Destiny. La licence avait vraiment du potentiel à mes yeux.J'avais adoré le premier, donc j'attendais beaucoup de Destiny 2, mais il n'apportait pas grand chose de neuf, du coup j'ai vite décroché perso.
    newtechnix posted the 11/11/2025 at 01:32 PM
    "Le jeu se porte extrêmement bien, attirant de nouveaux joueurs sur Xbox tout en augmentant l’engagement sur PS5 et PC"

    Cela fait tout bizarre d'entendre ça Si on nous avait dit cela il y' a 10 ans
    cyr posted the 11/11/2025 at 01:42 PM
    Le contraire aurais etais flippant.
    stardustx posted the 11/11/2025 at 02:12 PM
    L’évolution du paysage concurrentiel a bon dos, Bungie s'applique depuis des années a tout faire pour saboter Destiny, il faut remettre les choses à plat avec un Destiny 3, le 2 est dans l'impossibilité totale d'attirer de nouveaux joueurs vu les décisions de merde mises en place au fil des années
    gamerdome posted the 11/11/2025 at 02:14 PM
    Sony affirme poursuivre sa double stratégie : continuer à nourrir ses blockbusters narratifs tout en peaufinant ses projets “live”.
    "Nous allons renforcer nos studios, développer nos franchises et apprendre de chaque expérience"

    J'espère que cela servira pour la franchise Horizon qui, normalement, est concernée par les 2 stratégies : solo narratif (confiant) et live/multi (moins confiant).
    rider288 posted the 11/11/2025 at 02:52 PM
    Gamerdome Après Horizon multi peut flopper, le gros du projet c'est pas Guerilla, donc bon, je préfére que les jeux GAAS soit fait par des studios Osef, et non les studios historique de playstation

    Par contre Sony reprendra intégralement Bungie si Marathon ne marche pas.
    ouken posted the 11/11/2025 at 07:10 PM
    Encore un studio tué après rare qui fait plus que du caca
    walterwhite posted the 11/11/2025 at 08:05 PM
    C’était pourtant si simple de faire un Destiny 3 que tout les fans attendaient.
    nyseko posted the 11/12/2025 at 07:45 AM
    Ils ont tellement surpayé Bungie, c'était prévisible.
