Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube
de PlayStation
, Mark Cerny
s'assoit avec le vice-président senior et directeur général d'AMD
, Jack Huynh
, pour discuter des derniers développements de la collaboration autour du Project Amethyst
. Même si le nom de la PlayStation 6
n’est jamais évoqué directement, le constructeur japonais parle déjà de l’avenir.
Cet engagement conjoint de SONY
et AMD
vise à utiliser la technologie basée sur l'apprentissage automatique (machine learning) pour les graphismes et pour améliorer les performances en jeu, les deux hommes discutent de trois avancées technologiques dans le domaine du jeu qui, selon eux, apporteront des avantages pas les moindres dans l'industrie du jeu qui sont les réseaux neuronaux, les cœurs Radiance et la compression universelle :
Les réseaux neuronaux sont conçus pour résoudre le problème de la mise à l'échelle de technologies type FSR
et PSSR
, qui sollicitent fortement le GPU. « Au lieu d'avoir plusieurs unités de calcul travaillant chacune de leur côté, nous avons créé un système leur permettant de collaborer, de partager des données et de traiter ces données ensemble, comme un moteur d'IA unique et dédié. »
, a déclaré Jack Huynh
avant que Cerny
ajoute que ces réseaux neuronaux vont leurs permettre de traiter une grande partie de l'écran en une seule fois. Les gains d'efficacité qui en découleront vont révolutionner le développement conjoint de la prochaine génération de technologies de mise à l'échelle et de débruitage.
Pour les cœurs Radiance, ils sont conçus pour alléger la charge du ray tracing sur le GPU en repensant l'intégralité du pipeline de path tracing, du matériel au logiciel, selon Huynh
. Ils sont décrits comme un nouveau bloc matériel dédié au transport unifié de tout ce qui est lumière, qui gère le ray tracing et le path tracing en temps réel :
« Les cœurs Radiance prennent entièrement le contrôle du ray traversal, l'une des étapes les plus gourmandes en ressources de calcul du processus. Cela soulage le CPU pour la géométrie et la simulation, et permet au GPU de se concentrer sur ce qu'il maîtrise le mieux c’est à dire l'ombrage et l'éclairage. Le résultat ? Un pipeline plus propre, plus rapide et surtout plus efficace, conçu pour la prochaine génération de jeux en ray tracing. »
Mais le but de cette vidéo était surtout de se focaliser un peu plus et présenter l’Universal Compression, une technologie qui va évaluer toutes les données qui iront en mémoire, et ne va pas se contenter juste des textures contrairement à ce qui se fait sur la PS5
(DCC ou Delta Color Compression), et va donc les compresser lorsque cela est possible. Cela permettra de réduire l’utilisation de la RAM, donc seuls les octets essentiels sont envoyés, ce qui réduit considérablement la consommation de bande passante mémoire pour de meilleures performances avec plus de détails, des fréquences d'images plus élevées et une efficacité accrue.
Cerny
a ajouté : « Cela présente une multitude d'avantages, notamment une consommation d'énergie réduite, des ressources plus fidèles et, peut-être plus important encore, les synergies qu'Universal Compression possède avec Neural Arrays et Radiance Cores, alors que nous travaillons à offrir les meilleures expériences possibles aux joueurs. »
Cela sous entend que cette technologie pourrait ne pas être exclusive à la PS6
, Huynh
a conclu que le plan était « d'apporter ces innovations aux développeurs sur toutes les plateformes de jeu, car il ne s'agit pas seulement de silicium, il s'agit de donner du pouvoir aux créateurs et aux communautés qui font du jeu vidéo ce qu'il est et ce n’est que le début. »
Mark Cerny
mentionne aussi à la fin indirectement la PS6
en évoquant la future console de SONY
qui arrivera seulement dans quelques années selon lui :
« De manière générale, ces technologies sont encore assez nouvelles, elles n’existent qu’en simulation pour le moment, mais les résultats sont très prometteurs, et j’ai hâte de les mettre en pratique au sein d’une future console qui arrivera dans quelques années. »
Si sa déclaration fait effectivement référence à la PS6
, cela suggère une fenêtre de sortie potentielle en 2028 pour la console vu le terme utilisé.
Bien évidemment la PS5
a encore deux ou trois belles années devant elle, mais quoi qu’il en soit, SONY
commence à préparer tout doucement le terrain pour sa prochaine génération de consoles.
rien compris
-Neural Arrays (efficacité du GPU pour l'apprentissage automatique).
-Radiance Cores (bloc matériel dédié pour le Ray Tracing & Path Tracing).
-Compression universelle (réduit l'utilisation de la bande passante mémoire pour tout ce qui est textures 4K ou plus, RT... etc).
-La bande passante effective du GPU dépassera les spécifications papier.
-Ils semblent viser une sortie pour 2028.
Hâte de voir ça
Surcotė ? Non sérieux ferme la pour dire des conneries comme ça...
Il est clairement pas surcôté.
Certains savent pas de quoi ils parlent
La vraie question est de savoir si un lecteur sera inclus ou non, bien sur aucun lecteur ne sera inclus mais il sera possible d'en acheter un qui sera au moins a 299 euros (il faut bien favoriser le dematerialisé pour en finir définitivement avec les jeux physiques).
Un peu comme homer et les donuts...
Mmmm pinaise c'est trop bon...heu beau.
Ici, on est plus d'une avancée de soulagement du GPU pour ce qu'il sait faire (la rastérisation et les calcules géométrique, vectoriel ou polygonale) pour lui donner des vrais coprocesseurs qui vont facilité les partie gourmandes (ray tracing et bande passante mémoire) pour accélérer ou diminuer la consommation sur les indé, jeux légers.
Sympa comme démarche de présentation, on sent qu'ils travaillent bien mains dans mains et qu'ils sont au stade conceptuel (sur le papier) pour l'instant. Donc au moins 2ans et demi avant full prod et livraison à la maison.
leonr4 merci pour le post, j'avais la flemme de le faire! et c'est très bien fait
Le souci c'est que la PS5 l'est déjà et est partie pour faire le job pendant encore très longtemps.
Entre son SSD, son bon CPU, son GPU suffisant pour le grand public et le jeu en 1080-1440p, et sa RAM qui tiendra en baissant la qualité des graphismes.
Du coup la vraie question, c'est comment motiver les joueurs à repasser à la caisse ?
Les exclusivités ?
Yen aura encore moins que sur cette génération, ou la PS4 était pourtant limité par son HDD et son CPU.
Au final, si tous les jeux sortent sur PS5, avec des concessions sur les graphismes, sans Path Tracing, mais que la PS6 vaut 700-800 balles en 2028, ça fera un peu cher pour le grand public pour une meilleure gestion de la lumière, du DLSS made in AMD, et du jeu en 120fps...
Curieux de voir comment ils vont réussir à intéresser la masse par une upgrade de leur PS5, faudra faire bcp plus que la PS5 Pro, clairement, sinon..
Sur PS4, pour chaque exclu, on avait droit au fameux downgrade. Sur PS5, on a eu droit à la fameuse suite 1.5
Je me demande ce que ça va être sur PS6, ça va être encore pire la mentalité des bouseux sur le net. En tout cas, j'attendrais patiemment la PS6 Pro, en attendant, je me régale sur Ghost of Yotei avec le mode Ray Tracing Pro, la qualité est complètement hallucinante sur ma TV Sony
J'attends toujours le jeu PS5 qui vient mettre sa déculotté à RDR 2.
Va falloir attendre Rockstar Games comme d'hab'.
Tempest Audio, qui s'en souvient ? Non personne ?
Le SSD magique qui va trop trop vite ? Ah finalement juste un SSD lambda comme il en existait déjà ?
Continuez de nous faire rêver