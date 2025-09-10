ROCKSTAR GAMES
Mark Cerny parle des technologies qui seront sur la PS6



Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de PlayStation, Mark Cerny s'assoit avec le vice-président senior et directeur général d'AMD, Jack Huynh, pour discuter des derniers développements de la collaboration autour du Project Amethyst. Même si le nom de la PlayStation 6 n’est jamais évoqué directement, le constructeur japonais parle déjà de l’avenir.


Cet engagement conjoint de SONY et AMD vise à utiliser la technologie basée sur l'apprentissage automatique (machine learning) pour les graphismes et pour améliorer les performances en jeu, les deux hommes discutent de trois avancées technologiques dans le domaine du jeu qui, selon eux, apporteront des avantages pas les moindres dans l'industrie du jeu qui sont les réseaux neuronaux, les cœurs Radiance et la compression universelle :

Les réseaux neuronaux sont conçus pour résoudre le problème de la mise à l'échelle de technologies type FSR et PSSR, qui sollicitent fortement le GPU. « Au lieu d'avoir plusieurs unités de calcul travaillant chacune de leur côté, nous avons créé un système leur permettant de collaborer, de partager des données et de traiter ces données ensemble, comme un moteur d'IA unique et dédié. », a déclaré Jack Huynh avant que Cerny ajoute que ces réseaux neuronaux vont leurs permettre de traiter une grande partie de l'écran en une seule fois. Les gains d'efficacité qui en découleront vont révolutionner le développement conjoint de la prochaine génération de technologies de mise à l'échelle et de débruitage.

Pour les cœurs Radiance, ils sont conçus pour alléger la charge du ray tracing sur le GPU en repensant l'intégralité du pipeline de path tracing, du matériel au logiciel, selon Huynh. Ils sont décrits comme un nouveau bloc matériel dédié au transport unifié de tout ce qui est lumière, qui gère le ray tracing et le path tracing en temps réel :

« Les cœurs Radiance prennent entièrement le contrôle du ray traversal, l'une des étapes les plus gourmandes en ressources de calcul du processus. Cela soulage le CPU pour la géométrie et la simulation, et permet au GPU de se concentrer sur ce qu'il maîtrise le mieux c’est à dire l'ombrage et l'éclairage. Le résultat ? Un pipeline plus propre, plus rapide et surtout plus efficace, conçu pour la prochaine génération de jeux en ray tracing. »




Mais le but de cette vidéo était surtout de se focaliser un peu plus et présenter l’Universal Compression, une technologie qui va évaluer toutes les données qui iront en mémoire, et ne va pas se contenter juste des textures contrairement à ce qui se fait sur la PS5 (DCC ou Delta Color Compression), et va donc les compresser lorsque cela est possible. Cela permettra de réduire l’utilisation de la RAM, donc seuls les octets essentiels sont envoyés, ce qui réduit considérablement la consommation de bande passante mémoire pour de meilleures performances avec plus de détails, des fréquences d'images plus élevées et une efficacité accrue.

Cerny a ajouté : « Cela présente une multitude d'avantages, notamment une consommation d'énergie réduite, des ressources plus fidèles et, peut-être plus important encore, les synergies qu'Universal Compression possède avec Neural Arrays et Radiance Cores, alors que nous travaillons à offrir les meilleures expériences possibles aux joueurs. » Cela sous entend que cette technologie pourrait ne pas être exclusive à la PS6, Huynh a conclu que le plan était « d'apporter ces innovations aux développeurs sur toutes les plateformes de jeu, car il ne s'agit pas seulement de silicium, il s'agit de donner du pouvoir aux créateurs et aux communautés qui font du jeu vidéo ce qu'il est et ce n’est que le début. »

Mark Cerny mentionne aussi à la fin indirectement la PS6 en évoquant la future console de SONY qui arrivera seulement dans quelques années selon lui :

« De manière générale, ces technologies sont encore assez nouvelles, elles n’existent qu’en simulation pour le moment, mais les résultats sont très prometteurs, et j’ai hâte de les mettre en pratique au sein d’une future console qui arrivera dans quelques années. »

Si sa déclaration fait effectivement référence à la PS6, cela suggère une fenêtre de sortie potentielle en 2028 pour la console vu le terme utilisé.

Bien évidemment la PS5 a encore deux ou trois belles années devant elle, mais quoi qu’il en soit, SONY commence à préparer tout doucement le terrain pour sa prochaine génération de consoles.
    jenicris posted the 10/09/2025 at 05:49 PM
    2028, ça serait très bien. La next gen servira a rien pour plein de raisons avant des années
    gamerdome posted the 10/09/2025 at 05:53 PM
    les réseaux neuronaux, les cœurs Radiance et la compression universelle



    rien compris
    keiku posted the 10/09/2025 at 05:54 PM
    gamerdome IA rien a comprendre
    victornewman posted the 10/09/2025 at 05:55 PM
    Toujours les mêmes conneries avant la sortie d'une console et au final on se retrouve toujours avec des consoles dépassées le jour de leur sortie
    oracle972 posted the 10/09/2025 at 05:56 PM
    pour avoir des jeux graphiquement old gen mais qui se lancent plus vite au démarrage
    leonr4 posted the 10/09/2025 at 05:59 PM
    Bref à retenir :

    -Neural Arrays (efficacité du GPU pour l'apprentissage automatique).
    -Radiance Cores (bloc matériel dédié pour le Ray Tracing & Path Tracing).
    -Compression universelle (réduit l'utilisation de la bande passante mémoire pour tout ce qui est textures 4K ou plus, RT... etc).
    -La bande passante effective du GPU dépassera les spécifications papier.
    -Ils semblent viser une sortie pour 2028.
    elicetheworld posted the 10/09/2025 at 06:01 PM
    Cerny surcôté
    brook1 posted the 10/09/2025 at 06:05 PM
    merci pour la trad
    ouroboros4 posted the 10/09/2025 at 06:07 PM
    2028 donc dans 3 ans comme prévu.
    Hâte de voir ça
    yukilin posted the 10/09/2025 at 06:07 PM
    Tout ça pour avoir des jeux beaux dont on vantera les merites avec plein de grands mots savants, mais sans créativité et intérêt...en effet, j'ai hâte
    victornewman posted the 10/09/2025 at 06:09 PM
    gamerdome c'est le but ????
    serve posted the 10/09/2025 at 06:11 PM
    elicetheworld

    Surcotė ? Non sérieux ferme la pour dire des conneries comme ça...

    Il est clairement pas surcôté.
    jenicris posted the 10/09/2025 at 06:12 PM
    serve en effet c'est juste une référence le gars
    Certains savent pas de quoi ils parlent
    negan posted the 10/09/2025 at 06:15 PM
    elicetheworld C'est un clown adulé par des débiles Pro Playstation
    raioh posted the 10/09/2025 at 06:18 PM
    Comment tu peux avoir envie d'une PS6 après cette génération affreuse ?
    nigel posted the 10/09/2025 at 06:21 PM
    En gros le DLSS 10 ans plus tard quoi
    walterwhite posted the 10/09/2025 at 06:28 PM
    Cerny le sorcier
    taiko posted the 10/09/2025 at 06:28 PM
    raioh y'aura pas autre chose. C'est clairement par défaut. Et on peut espérer une gen sur 2 Bonne...
    burningcrimson posted the 10/09/2025 at 06:29 PM
    Je m'y connait pas trop en jargon technologique par contre tout ce que je demande c'est une console qui permet de l'innovation en matière de gameplay. Je pense que niveau graphisme on est bon, pas besoin d'aller plus loin.
    altendorf posted the 10/09/2025 at 06:30 PM
    Mark Cerny ASMR
    nuage posted the 10/09/2025 at 06:30 PM
    raioh Justement on est pressé de tourner la page de cette génération de zob. XD
    chreasy97 posted the 10/09/2025 at 06:32 PM
    Sony prepare les joueurs a accepter le prix qui sera similaire à la PS5 Pro.

    La vraie question est de savoir si un lecteur sera inclus ou non, bien sur aucun lecteur ne sera inclus mais il sera possible d'en acheter un qui sera au moins a 299 euros (il faut bien favoriser le dematerialisé pour en finir définitivement avec les jeux physiques).
    cyr posted the 10/09/2025 at 06:42 PM
    raioh pour certains, le jeux video ne se résume pas a jouer. Ils font des arrêts sur images et bave devant l'écran

    Un peu comme homer et les donuts...


    Mmmm pinaise c'est trop bon...heu beau.
    zoske posted the 10/09/2025 at 06:48 PM
    Franchement, ça s'annonce comme meilleur avancée que Nvidia qui voudrait ne calculé 1à3 images et générer le reste par IA.

    Ici, on est plus d'une avancée de soulagement du GPU pour ce qu'il sait faire (la rastérisation et les calcules géométrique, vectoriel ou polygonale) pour lui donner des vrais coprocesseurs qui vont facilité les partie gourmandes (ray tracing et bande passante mémoire) pour accélérer ou diminuer la consommation sur les indé, jeux légers.

    Sympa comme démarche de présentation, on sent qu'ils travaillent bien mains dans mains et qu'ils sont au stade conceptuel (sur le papier) pour l'instant. Donc au moins 2ans et demi avant full prod et livraison à la maison.

    leonr4 merci pour le post, j'avais la flemme de le faire! et c'est très bien fait
    walterwhite posted the 10/09/2025 at 06:53 PM
    Merci pour tes articles toujours aussi qualitatifs bro’
    kratoszeus posted the 10/09/2025 at 07:04 PM
    negan t as la teub de spencer dans ta bouche matin midi et soir et ça parle
    kratoszeus posted the 10/09/2025 at 07:05 PM
    raioh affreuse lol ? Ya tellement de jeux sur cette génération, bien plus que l'ancienne. Faut arrêter avec cet argument de merde
    rider288 posted the 10/09/2025 at 07:07 PM
    2027
    51love posted the 10/09/2025 at 07:07 PM
    Ca sera a n'en pas douter une belle machine.

    Le souci c'est que la PS5 l'est déjà et est partie pour faire le job pendant encore très longtemps.


    Entre son SSD, son bon CPU, son GPU suffisant pour le grand public et le jeu en 1080-1440p, et sa RAM qui tiendra en baissant la qualité des graphismes.

    Du coup la vraie question, c'est comment motiver les joueurs à repasser à la caisse ?

    Les exclusivités ?
    Yen aura encore moins que sur cette génération, ou la PS4 était pourtant limité par son HDD et son CPU.


    Au final, si tous les jeux sortent sur PS5, avec des concessions sur les graphismes, sans Path Tracing, mais que la PS6 vaut 700-800 balles en 2028, ça fera un peu cher pour le grand public pour une meilleure gestion de la lumière, du DLSS made in AMD, et du jeu en 120fps...

    Curieux de voir comment ils vont réussir à intéresser la masse par une upgrade de leur PS5, faudra faire bcp plus que la PS5 Pro, clairement, sinon..
    niflheim posted the 10/09/2025 at 07:09 PM
    A quoi bon, les PS studios vont encore se décarcasser pour donner de la confiture aux cochons (tout le monde n'est pas comme ça, heureusement, qu'il reste des vrais joueurs qui savent reconnaitre la qualité d'un gameplay, d'un scénario et des graphismes)

    Sur PS4, pour chaque exclu, on avait droit au fameux downgrade. Sur PS5, on a eu droit à la fameuse suite 1.5

    Je me demande ce que ça va être sur PS6, ça va être encore pire la mentalité des bouseux sur le net. En tout cas, j'attendrais patiemment la PS6 Pro, en attendant, je me régale sur Ghost of Yotei avec le mode Ray Tracing Pro, la qualité est complètement hallucinante sur ma TV Sony
    patrickleclairvoyant posted the 10/09/2025 at 07:12 PM
    negan Toujours le même gogole avec sa petite guerre de puceau. Change rien
    colt posted the 10/09/2025 at 07:26 PM
    De toute façon depuis 2021 les consoles a part la switch 2 s'est over pour moi je suis full PC donc perso je me sent pas concerné par Sony ou MS pour leurs futures machines mais j'aime voir leurs jeux des launch
    supasaiyajin posted the 10/09/2025 at 07:28 PM
    Perso, la PS5 Pro me régale déjà. Avec Cerny le GOAT, j’me fais aucun souci pour la PS6.
    leonr4 posted the 10/09/2025 at 07:31 PM
    brook1 zoske walterwhite de nada, hermanos
    raioh posted the 10/09/2025 at 07:39 PM
    Kratoszeus Oui oui, affreuse. C'est la pire génération que j'ai vécu, très clairement. Et la quantité de jeux n'a strictement rien à voir avec la qualité, bien au contraire.
    battossai posted the 10/09/2025 at 07:50 PM
    On verra bien le temps venu mais le combo PS5/Switch me convient pour le moment et avec les jeux qu'ils me restent à faire dessus je peux jouer avec une Gen de retard sans problème.
    kurosu posted the 10/09/2025 at 07:52 PM
    Il faut retenir 2028, donc j'espère que les exclu PS5 en 2027 vont être cool
    lez93 posted the 10/09/2025 at 07:52 PM
    Mdr à chaque génération le même cirque.
    J'attends toujours le jeu PS5 qui vient mettre sa déculotté à RDR 2.

    Va falloir attendre Rockstar Games comme d'hab'.
    ferthahuici posted the 10/09/2025 at 08:14 PM
    Hâte de pouvoir se toucher de nouveau sur des technos existant déjà ailleurs mais qu'on a renommé pour faire genre.

    Tempest Audio, qui s'en souvient ? Non personne ?

    Le SSD magique qui va trop trop vite ? Ah finalement juste un SSD lambda comme il en existait déjà ?

    Continuez de nous faire rêver
    bladagun posted the 10/09/2025 at 08:17 PM
    Tout compris ! J'ai pas entendu il a dit combien de bits la ps6 ?....... Quoi ?
    kratoszeus posted the 10/09/2025 at 08:33 PM
    ferthahuici non a sa sortie il n y avait pas de ssd avec les meme vitesse d'écriture, ajd c est la norme.. donc bon. Le tempest audio c est vachement utilsé encore ajd pour le son 3d non ? Le derneir exemple Ghost of yotei qui exploite la techno..
    wadewilson posted the 10/09/2025 at 08:34 PM
    lez93 RDR 2 remaster
    midomashakil posted the 10/09/2025 at 09:03 PM
    je me souviens des même parole avant l'annonce de la ps5 et comme quoi ca sera une monnnnnnnnnnnnnnnnnstre et un gap comme le ca du 2d a la 3d et a la fin des jeux 720p upscalé et du 30 fps
