



« Au lieu d'avoir plusieurs unités de calcul travaillant chacune de leur côté, nous avons créé un système leur permettant de collaborer, de partager des données et de traiter ces données ensemble, comme un moteur d'IA unique et dédié. »

« Les cœurs Radiance prennent entièrement le contrôle du ray traversal, l'une des étapes les plus gourmandes en ressources de calcul du processus. Cela soulage le CPU pour la géométrie et la simulation, et permet au GPU de se concentrer sur ce qu'il maîtrise le mieux c’est à dire l'ombrage et l'éclairage. Le résultat ? Un pipeline plus propre, plus rapide et surtout plus efficace, conçu pour la prochaine génération de jeux en ray tracing. »





« Cela présente une multitude d'avantages, notamment une consommation d'énergie réduite, des ressources plus fidèles et, peut-être plus important encore, les synergies qu'Universal Compression possède avec Neural Arrays et Radiance Cores, alors que nous travaillons à offrir les meilleures expériences possibles aux joueurs. »

« d'apporter ces innovations aux développeurs sur toutes les plateformes de jeu, car il ne s'agit pas seulement de silicium, il s'agit de donner du pouvoir aux créateurs et aux communautés qui font du jeu vidéo ce qu'il est et ce n’est que le début. »

« De manière générale, ces technologies sont encore assez nouvelles, elles n’existent qu’en simulation pour le moment, mais les résultats sont très prometteurs, et j’ai hâte de les mettre en pratique au sein d’une future console qui arrivera dans quelques années. »

Dans une vidéo publiée sur la chaînedes'assoit avec le vice-président senior et directeur général d', pour discuter des derniers développements de la collaboration autour du. Même si le nom de lan’est jamais évoqué directement, le constructeur japonais parle déjà de l’avenir.Cet engagement conjoint deetvise à utiliser la technologie basée sur l'apprentissage automatique (machine learning) pour les graphismes et pour améliorer les performances en jeu, les deux hommes discutent de trois avancées technologiques dans le domaine du jeu qui, selon eux, apporteront des avantages pas les moindres dans l'industrie du jeu qui sont les réseaux neuronaux, les cœurs Radiance et la compression universelle :Les réseaux neuronaux sont conçus pour résoudre le problème de la mise à l'échelle de technologies typeet, qui sollicitent fortement le GPU., a déclaréavant queajoute que ces réseaux neuronaux vont leurs permettre de traiter une grande partie de l'écran en une seule fois. Les gains d'efficacité qui en découleront vont révolutionner le développement conjoint de la prochaine génération de technologies de mise à l'échelle et de débruitage.Pour les cœurs Radiance, ils sont conçus pour alléger la charge du ray tracing sur le GPU en repensant l'intégralité du pipeline de path tracing, du matériel au logiciel, selon. Ils sont décrits comme un nouveau bloc matériel dédié au transport unifié de tout ce qui est lumière, qui gère le ray tracing et le path tracing en temps réel :Mais le but de cette vidéo était surtout de se focaliser un peu plus et présenter l’Universal Compression, une technologie qui va évaluer toutes les données qui iront en mémoire, et ne va pas se contenter juste des textures contrairement à ce qui se fait sur la(DCC ou Delta Color Compression), et va donc les compresser lorsque cela est possible. Cela permettra de réduire l’utilisation de la RAM, donc seuls les octets essentiels sont envoyés, ce qui réduit considérablement la consommation de bande passante mémoire pour de meilleures performances avec plus de détails, des fréquences d'images plus élevées et une efficacité accrue.a ajouté :Cela sous entend que cette technologie pourrait ne pas être exclusive à laa conclu que le plan étaitmentionne aussi à la fin indirectement laen évoquant la future console dequi arrivera seulement dans quelques années selon lui :Si sa déclaration fait effectivement référence à la, cela suggère une fenêtre de sortie potentielle en 2028 pour la console vu le terme utilisé.Bien évidemment laa encore deux ou trois belles années devant elle, mais quoi qu’il en soit,commence à préparer tout doucement le terrain pour sa prochaine génération de consoles.