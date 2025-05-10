Jeux Vidéo

Je viens d’uploader sur YouTube le documentaire "Génération gamers : qui a peur des jeux vidéo ?", diffusé à l’origine le 1er octobre 2009 sur France 2 dans l’émission Infrarouge.Ce doc explore le rapport parfois complexe entre les jeux vidéo, les jeunes joueurs et les inquiétudes qu’ils suscitaient déjà à l’époque. A travers des témoignages de gamers, de parents et de spécialistes (psychologues, sociologues, psychiatres), il dresse un portrait nuancé d’une génération qui a grandi avec les écrans et les mondes virtuels. On y aborde aussi bien la passion du jeu que les excès, la dimension sociale du jeu en ligne, et la manière dont les médias ont souvent caricaturé le sujet à l’époque.Si vous êtes curieux de voir comment les jeux vidéo étaient perçus il y a un peu plus de quinze ans, ce documentaire vaut vraiment le détour. Je l’ai mis en ligne pour qu’il ne tombe pas dans l’oubli et il intéressera peut-être certains d’entre vous.Le lien vers l'article du Monde qui en parlait à l’époque :QUI A PEUR DES JEUX VIDÉO ?FRANCE 2 22.55 DOCUMENTAIRE ENQUÊTE SUR LA GÉNÉRATION "GAMERS", ENTRE DANGERS ET FANTASMES