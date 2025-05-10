https://www.facebook.com/alex.kiddmw
profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
famimax
70
Likes
Likers
famimax
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 983
visites since opening : 2269885
famimax > blog
all
Génération gamers : qui a peur des jeux vidéo ? - Infrarouge - France 2 - 1er Octobre 2009
Jeux Vidéo
Je viens d’uploader sur YouTube le documentaire "Génération gamers : qui a peur des jeux vidéo ?", diffusé à l’origine le 1er octobre 2009 sur France 2 dans l’émission Infrarouge.

Ce doc explore le rapport parfois complexe entre les jeux vidéo, les jeunes joueurs et les inquiétudes qu’ils suscitaient déjà à l’époque. A travers des témoignages de gamers, de parents et de spécialistes (psychologues, sociologues, psychiatres), il dresse un portrait nuancé d’une génération qui a grandi avec les écrans et les mondes virtuels. On y aborde aussi bien la passion du jeu que les excès, la dimension sociale du jeu en ligne, et la manière dont les médias ont souvent caricaturé le sujet à l’époque.

Si vous êtes curieux de voir comment les jeux vidéo étaient perçus il y a un peu plus de quinze ans, ce documentaire vaut vraiment le détour. Je l’ai mis en ligne pour qu’il ne tombe pas dans l’oubli et il intéressera peut-être certains d’entre vous.




Le lien vers l'article du Monde qui en parlait à l’époque :

QUI A PEUR DES JEUX VIDÉO ?
FRANCE 2 22.55 DOCUMENTAIRE ENQUÊTE SUR LA GÉNÉRATION "GAMERS", ENTRE DANGERS ET FANTASMES
https://www.lemonde.fr/vous/article/2009/09/26/qui-a-peur-des-jeux-video_1245690_3238.html
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/05/2025 at 01:07 PM by famimax
    comments (1)
    nicolasgourry posted the 10/05/2025 at 01:19 PM
    ça serait intéressant d’interroger les jeunes de l'époque pour voir où ils en sont dans leur rapport aux jeux vidéo.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo