Konami annonce son jeu créatif incluant ses licences
Annoncé sous le nom de projet Wai Wai World Craft, Konami a dévoilé au Tokyo Game Show son jeu créatif où comme Roblox et Fortnite les joueurs pourront créer leur propres jeux avec les ressources donnés par l'éditeur, dont des assets des jeux Konami comme des personnages de Castlevania ou encore Contra. Pas de date mais c'est prévu pour PC, iOS et Android en mode F2P.





Wai Wai World Craft est un nouveau projet de jeu basé sur le contenu généré par les utilisateurs.
L'outil de création permet à tout le monde de réaliser son rêve : « créer un jeu et le faire jouer à d'autres ».
Plutôt que de partir de zéro, vous pouvez utiliser le « World Editor » pour personnaliser librement le monde et les règles basés sur les jeux officiels, ce qui vous permet de créer un jeu avec votre touche personnelle.
Ceux qui créent un jeu pour la première fois ou qui souhaitent commencer plus facilement peuvent utiliser le « Magic Pod », qui pose diverses questions pour générer automatiquement un jeu en trois minutes environ.
Une fois votre jeu terminé, vous pouvez le publier pour que d'autres puissent y jouer.

Caractéristiques principales
• « Création de jeux » facile et complète sur PC et tablettes – Que vous créiez un jeu en dialoguant avec le « Magic Pod » ou en affinant les détails avec le « World Editor », Wai Wai World Craft offre un large éventail de styles de création de jeux. Les jeux terminés peuvent être joués librement à tout moment, n'importe où et par n'importe qui sur PC, tablette et smartphone.

• Les personnages populaires de Konami font également leur apparition – Divers personnages bien connus de Konami peuvent être utilisés comme personnages joueurs ou ennemis.
Gematsu - https://www.gematsu.com/2025/09/konami-announces-game-creation-project-wai-wai-world-craft-for-pc-ios-and-android
    tags : konami castlevania contra
    1
    Like
    Who likes this ?
    iglooo
    posted the 09/26/2025 at 08:08 AM by masharu
    comments (4)
    newtechnix posted the 09/26/2025 at 08:22 AM
    Franchement cela a l'air très très laborieux et cela ne semble pas aussi fun qu'on aurait pu l'imaginer
    rogeraf posted the 09/26/2025 at 08:27 AM
    Konami ca fait des années que c'est parti en sucette ... Je ne sais plus quelle est leur ligne directrice. Les PES c'est a moitié mort, MGS avec le départ de Kojima aussi. Il reste quelques licences comme les derniers Silent Hill, brillants mais en terme de nouvelle IP ou faire revenir les anciennes, ca mouline dur chez eux !

    "Le coeur des fans appellent à un nouvel épisode de Rocket Knight Adventures !"
    kidicarus posted the 09/26/2025 at 08:30 AM
    Konami est étonnant en ne proposant ce jeu sur switch 2 qui possède un mode souris et un écran tactile. En plus, c'est un genre de jeu qui pourrait plaire au public de la switch.

    Konami doit avoir ses raisons qui doit venir du support qui peut être manqué puissance.
    krusty79 posted the 09/26/2025 at 08:39 AM
    C'est vraiment ca que les gens ont envie de faire en 2025 quand ils veulent se détendre KONAMI???
