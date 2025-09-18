« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Le mec confonds les versions Switch et Switch 2...
comme pour Shinobi (d'ailleurs je pense qu'il confonds Shinobi et Ninja Gaiden), la version Switch 2 n'est pas sortie officiellement sur NS2, mais il pourrait se passer la même chose que pour Ninja Gaiden qui maintenant à reçu un mise à niveau pour tourner en 60FPS sur NS2 au lieu de 30FPS sur Switch. https://www.gamekyo.com/blog_article482064.html
il dit "shinobi idem il saccade en 720p sur Switch dans la vidéo ça saccade pas du tout.
Un autre intervenant qui dit "j'hésite entre la version steamdeck ou Switch 2, chaque fois que tu regardes les tests, c'est toujours mieux de le prendre sur la steamdeck"
Les comparaisons disent l'inverse justement, le dernier en date, c'est Final Fantasy VII
et en parlant de Silksong
Steamdeck : 800p/90FPS ou 2160p/60FPS
Switch 2 : 1080p/120FPS ou 2160/60FPS
Oui, il y a des choses à dirent qui ne vont pas avec la Switch 2, mais pas besoin de rajouter des fausses informations, sinon on est plus dans une conversation de bistrot qu'autre chose, c'est plus de l’opinion que des faits.
J'ai encore en mémoire la Shyvana (qui chialait d'ailleurs sur les réseaux quand elle a arrêté de bosser là bas.... pour être reprise quelques temps plus tard) dire, au moment du problème de connexion PSN il y quelques temps "oui mais vous voyez c'est pas normal de pas pouvoir jouer à ses jeux démat quand la connexion est HS" et Marcus la suivre derrière, alors que c'était du bullshit, c'était uniquement tous les jeux avec fonction online qui ne marchaient pas (co obligatoire, jeu en ligne et cloud, évidemment) A gerber.
donc donner vos propres avis plutot que de passer par l'avis d'autre personne est plus interessant (du moment que c'est argumenter), c'est ca avoir l'esprit critique
"La question, y a t'il des information juste sur le web ? " ça n'existe pas ? Donc tout est faux ?
"donc je pense que critiquer ceux qui critique ou ceux qui encense c'est au final faire la même chose qu'eux a savoir donner un avis purement subjectif..." ça c'est le meilleur moyen de laisser les fausses informations circuler.
"donc donner vos propres avis plutot que de passer par l'avis d'autre personne est plus interessant (du moment que c'est argumenter), c'est ca avoir l'esprit critique" c'est d'abord les faits puis après tu peux donner un avis, car sinon c'est comme parler de "ressentie" mais qui corresponds pas forcément à la réalité, comme pour la météo par exemple, c'est ça l'esprit critique, c'est d'abord partir des faits.
Donc osef.
Pour moi, c'est le niveau 0 du gaming à tout comparer au poil de fesse comme si le jeu était une sombre merde pour trois trucs visuels en moins.
oui tout est faux, ou du moins, tu trouveras toujours quelqu'un pour dire le contraire de ce qu'une personne a dit..., mais comme on m'a déja dit plusieurs foi, les gens ils en on rien a foutre de ce qui est bien ou juste, il vont juste croire la majorité ou a l'inverse s'y opposer, peu importe qui aura raison...
ça c'est le meilleur moyen de laisser les fausses informations circuler.
sauf que tu es incapable de dire quel information est juste ou fausse..., d'ailleurs une même information pourra donner une réponse différente suivant comment tu la tourne..., il n'y a pas de fausse information car il n'existe pas d'information juste, juste des donnée interprétée... (donnée qui sont rarement fournie directement par les entreprise donc la aussi même les donnée traité ne sont que peu valable)
c'est d'abord les faits puis après tu peux donner un avis, car sinon c'est comme parler de "ressentie" mais qui corresponds pas forcément à la réalité, comme pour la météo par exemple, c'est ça l'esprit critique, c'est d'abord partir des faits.
sauf que les fait tu ne les a et ne les auras pas... et c'est pareil pour la météo justement, les donnée métérologique ne sont pas précise a 100% combien de foi, je me suis retrouver sous la flote alors qu'on m'avait annoncer pas de pluie...
Pour le comparatif de Frandroid qui dit que la Switch 2 ne gagne pas par une victoire écrasante, Cyberpunk n'est clairement pas le bon indicateur, un jeu comme Star Wars Outlaws l'est déjà beaucoup et montre clairement supériorité de la SW 2 (pas dur face à un hardware vieux de 3 ans).
Et à priori FF VII à l'air d'être plutôt bien optimisé aussi.
Reste le cas Elden Ring mais le jeu n'est pas sorti et n'a même pas de date de sortie. Donc je vois pas bien de quels jeux ils parlent? (Kunitsugami tourne pas bien sur Switch 2, mais j'ai entendu que sur Steam Deck c'était nul aussi...)
Tu tombes dans un paradoxe philosophique. Ce que tu dis est tellement un relativisme extrême, si on applique ta logique jusqu’au bout, ça rend tout débat ou toute quête de vérité impossible.
Ça me fait penser que je dis parfois à des personnes qui sont "contre la pensée unique" : si tout le monde est contre, n'est-ce pas déjà une pensée unique en soi ?
Les données sont les "faits". Après tu donnes une opinion. C'est ce que j'explique justement : il ne faut pas confondre la cause (les faits) et la conséquence (l'interprétation). La conséquence n'est pas la cause. Si déjà tu ne pars pas des faits, ça ne sert à rien d'aller plus loin, car tu pars de rien.
Pour la météo, je ne te parle pas de prévision météorologique, mais de relevé de température. Tu peux penser (ressentir) qu'il fait 20 degrés, mais le thermomètre te confirmera ou non si ton ressenti est juste.
Pour FFVI, tu prouves que tu t’appuies donc sur des données qui peuvent se trouver sur internet (le chiffre de 3 millions, c'est vrai qu'il n'est pas rare que les éditeurs communiquent sur les "unités expédiées" plutôt que sur les "ventes réelles") pour prouver que les données ne sont pas fiables. En le faisant, tu montres qu'il est possible d'utiliser les faits (même s'ils sont potentiellement biaisés) pour argumenter.
Pour avoir l'esprit critique, il faut questionner les sources et les données, on en revient à ce que je disais.
exactement, comment pouvoir prouver la vérité sans fait ? c'est impossible...
Les données sont les "faits". Après tu donnes une opinion.
sauf que les donnée ne sont jamais officielle ou presque, pour reprendre ton exemple :
Un autre intervenant qui dit "j'hésite entre la version steamdeck ou Switch 2, chaque fois que tu regardes les tests, c'est toujours mieux de le prendre sur la steamdeck"
Les comparaisons disent l'inverse justement, le dernier en date, c'est Final Fantasy VII
absolument rien ne prouve qu'une version est meilleurs qu'une autre, même ta première video comparative est fausse, car tu ne sais pas vérifier le framerate réel sur console, tu dois le transformer en video via un système de captage (et de compression qui altère donc le rendu) pour ensuite calculer le framerate de la video, résultat aucune video comparative sur console n'est validable car chaque console sort un flux différent, donc les donnée utilisée ne sont pas des faits... d'ailleurs si tu as par exemple des application en arrière plan sur ta console, le rendu de sortie peut lui aussi différé d'une console a l'autre, et même le ratio de sortie de l'écran peut changer la donne
Pour la météo, je ne te parle pas de prévision météorologique, mais de relevé de température. Tu peux penser (ressentir) qu'il fait 20 degrés, mais le thermomètre te confirmera ou non si ton ressenti est juste.
oui mais moi je ne parlais pas du ressentit (qui lui est objectif) mais bien du fait qu'une information qu'on te fournis même si elle vient de la centrale météorologique n'est pas fiable a 100%
Pour FFVI, tu prouves que tu t’appuies donc sur des données qui peuvent se trouver sur internet (le chiffre de 3 millions, c'est vrai qu'il n'est pas rare que les éditeurs communiquent sur les "unités expédiées" plutôt que sur les "ventes réelles")
exactement, et je dis bien justement que même ces donnée éditeurs peuvent être manipulée ou tournée dans un sens qui peut porter a confusion voir même fausse... mais quand ils ont déclarer les 3 premiers millions pour ff16 ils ont bien précisée vendue et non distribuée... information du coup qui peut être remise en question malgré qu'elle soit officielle
En le faisant, tu montres qu'il est possible d'utiliser les faits (même s'ils sont potentiellement biaisés) pour argumenter.
je dis juste qu'une donnée commerciale même éditeurs (comme des chiffre de vente annoncée) ne sont pas forcément vrai...
donc a part les chiffres des bilan fiscaux (qui eux ne peuvent pas être falsifier, mais bien cacher/regrouper pour ne pas pouvoir en tirer des donnée comme le fait microsoft) les données qu'on possède ne sont pas fiable, et peu nombreuse
et a partir de la ont peut tous dire , comme par exemple que la version steam deck est meilleurs que celle switch2 , ce n'est pas faux et l'inverse non plus... le seul moyen de le prouver c'est de comparer serait de mettre une steam deck a coté d'une switch2 de prouver qu'aucun programme ne tourne en arrière plan et de filmer a l'aide d'une même caméra haute résolution les même séquence au même moment sur un même plan, hors personne ne va jamais faire ca , mais ce serait le seul moyen de prouver au autre de manière factuelle que une meilleurs version est meilleurs que l'autre
Je comprends ton point de vue, la quête de la vérité est difficile, et c'est normal de douter des informations qu'on trouve sur le web, le doute en soi, c'est le début de l'esprit critique.
Par contre tu confonds les faits et les opinions, par exemple le thermomètre qui indique une température c'est un fait pas une opinion, c'est objectif, le ressenti de la chaleur ou du froid, c'est une opinion pas un fait, c'est subjectif (mais ça peut possiblement donc pas automatiquement correspondre à l'indication du thermomètre). Le fait que l'interprétation soit discutable ne rend pas les faits inexistants. Au contraire, pour avoir un esprit critique, il faut se baser sur les faits pour juger la pertinence d'une opinion.
De plus tu nies la réalité, puisque si on suit ta logique jusqu'au bout, rien n'existe, car rien n'est parfait (donc même nie ta propre existence). Ce que tu dis de la compression vidéo pourrait s'appliquer à n'importe quelle autre donnée, même à ton existence, puisque rien ne prouve que tu existes de manière "absolue".
Pour moi, la vérité n'est pas un absolu inaccessible, mais une quête basée sur l'analyse des faits. C'est en confrontant différentes données, même imparfaites, qu'on se rapproche le plus possible de la vérité.
tu butes sur ce point, mais j'ai très bien compris ce que tu veux dire, mais ton thermomètre ne va pas nécessairement indiquer ce que le bulletin météo va te dire, de plus ton termometre suivant qu'il soit placer en plein soleil ou a l'ombre ne va pas donner la même température... donc même ce que tu pourrais a première vue classer comme fait dépend de plein de paramètre qui peuvent faire changer ton résultat, une donnée brute sans le contexte autour n'est pas une vérité...
Et c'est ca justement l'esprit critique c'est de ne pas prendre une donnée brut, mais bien de chercher le contexte qui l'entoure... faute que beaucoup de personne font
Le fait que l'interprétation soit discutable ne rend pas les faits inexistants. Au contraire, pour avoir un esprit critique, il faut se baser sur les faits pour juger la pertinence d'une opinion.
le problème justement c'est qu'un fait comme je dis ce n'est pas une donnée brute, c'est la donnée brute et son contexte, hors si tu n'as pas le contexte, tu ne te base pas sur un fait mais bien une interprétation de la donnée, donc si ton thermomètre pour reprendre l'exemple t'indique 20 en plein soleil, tu va donc utiliser ces 20° comme fait (alors qu'en fait il ne fait pas 20° mais 15) pour justifier quelque chose, hors la donnée qu'on ta fournie n'est pas vraie (même si ton thermomètre te la donne) mais vu que tu n'as pas pris en compte le contexte tu va refuser qu'on te dise que cette valeur est fausse car tu va me répondre mais c'est le termometre qui donne cette valeur
toute la subtilité de la chose est la
De plus tu nies la réalité, puisque si on suit ta logique jusqu'au bout, rien n'existe, car rien n'est parfait (donc même nie ta propre existence). Ce que tu dis de la compression vidéo pourrait s'appliquer à n'importe quelle autre donnée, même à ton existence, puisque rien ne prouve que tu existes de manière "absolue".
la vérité est un concept, donc une création de l'homme, a ne pas confondre avec la réalité qui elle n'est soumise a aucune interprétation et est purement mathématique, donc non je ne nie pas la réalité, je nie le concept de vérité a savoir tous ce qui n'est pas purement mathématique et donc peut être soumis a interprétation
Pour moi, la vérité n'est pas un absolu inaccessible, mais une quête basée sur l'analyse des faits. C'est en confrontant différentes données, même imparfaites, qu'on se rapproche le plus possible de la vérité.
je suis d'accord sur ta définition mais je remets juste en question ta notion de fait, car justement ce que tu prends justement pour des faits n'en sont pas même s'il sont présenté comme tel, pour avoir un fait je vais le répéter une donnée brute ne suffit pas , il faut son contexte et le contexte on ne l'a presque jamais
l'esprit critique c'est donc la capacité de remettre en question les fait que l'on te donne et la capacité justement de comprendre ou du moins de chercher les contextes qui les entoures avant de les analyser pour tenter de trouver la vérité derrière