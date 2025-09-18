"tu penses à Silksong, il est pas optimisé pour être à 120FPS"Switch : 720p/60FPSSteamdeck : 800p/90FPS ou 2160p/60FPSSwitch 2 : 1080p/120FPS ou 2160/60FPSLe mec confonds les versions Switch et Switch 2...comme pour Shinobi (d'ailleurs je pense qu'il confonds Shinobi et Ninja Gaiden), la version Switch 2 n'est pas sortie officiellement sur NS2, mais il pourrait se passer la même chose que pour Ninja Gaiden qui maintenant à reçu un mise à niveau pour tourner en 60FPS sur NS2 au lieu de 30FPS sur Switch.il dit "shinobi idem il saccade en 720p sur Switch dans la vidéo ça saccade pas du tout.Un autre intervenant qui dit "j'hésite entre la version steamdeck ou Switch 2, chaque fois que tu regardes les tests, c'est toujours mieux de le prendre sur la steamdeck"Les comparaisons disent l'inverse justement, le dernier en date, c'est Final Fantasy VIIet en parlant de SilksongSteamdeck : 800p/90FPS ou 2160p/60FPSSwitch 2 : 1080p/120FPS ou 2160/60FPSPour Cyberpunk2077"Au final, on désigne donc sans trop d’hésitation la Switch 2 comme gagnante du duel, mais il est important de noter que sa victoire n’a rien d’écrasant."Oui, il y a des choses à dirent qui ne vont pas avec la Switch 2, mais pas besoin de rajouter des fausses informations, sinon on est plus dans une conversation de bistrot qu'autre chose, c'est plus de l’opinion que des faits.