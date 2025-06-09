accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."

profile
name :
Hollow Knight Silksong
platform :
PC
editor :
N.C
developer :
Team Cherry
genre :
action
other versions :
PlayStation 4
-
Xbox Series X
-
Playstation 5
-
Switch
-
Switch 2
nicolasgourry
articles :
5881
visites since opening :
9804140
nicolasgourry
> blog
all
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
Hollow Knight : Silksong | All Versions Comparison
Switch : 720p/60FPS
Steamdeck : 800p/90FPS ou 2160p/60FPS
PS4 : 1080p/60FPS
XOne : 1080p/60FPS
PS4 Pro : 2160/60FPS
XOneX : 2160/60FPS
Switch 2 : 1080p/120FPS ou 2160/60FPS
XSS : 2160p/120FPS
XSX : 2160p/120FPS
PS5 : 2160p/120FPS
PS5 Pro : 2160p/120FPS
PC : 2160p/230FPS à 948FPS
Spécial : Switch 2 VS Steamdeck
https://www.youtube.com/watch?v=jydTrGTZeYU
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 09/06/2025 at 06:50 PM by
nicolasgourry
nicolasgourry
comments (
16
)
16
)
playshtayshen
posted
the 09/06/2025 at 06:51 PM
Eeuuhhh ps5 et switch 2???
51love
posted
the 09/06/2025 at 07:56 PM
PC : 2160p/230FPS à 948FPS
Évidemment, la seule façon viabl pour profiter de ce jeu
micheljackson
posted
the 09/06/2025 at 08:01 PM
51love
Ce qui est génial dans la version PC c'est surtout de pouvoir profiter du HDR de RenoDX, je me régale, le jeu est magnifique sur ma télé OLED
https://www.nexusmods.com/hollowknightsilksong/mods/6
micheljackson
posted
the 09/06/2025 at 08:05 PM
Voilà ce que ça donne sur Hollow Knight
PC > ALL
https://github.com/clshortfuse/renodx/discussions/230
grundbeld
posted
the 09/06/2025 at 09:31 PM
51love
Il est vrai qu’à ce stade, ça en devient presque comique.
ducknsexe
posted
the 09/06/2025 at 09:36 PM
A noté qu une version physique verra le jour pour debut 2026, qui concernera d abord la Switch 2 puis les autres consoles.
SW2 > ALL
solarr
posted
the 09/07/2025 at 03:45 AM
350 FPS avec i3 10100F + GTX 960
shambala93
posted
the 09/07/2025 at 06:21 AM
Un régal en 240 hz oled 4K !
cyr
posted
the 09/07/2025 at 08:26 AM
Ptdr pas de différence entre la version ps5 et ps5 pro sur le fram rate et la résolution.
Par contre vu le nombre de support et l'arrivée tardive de la switch2, il on pas tenter le diable. Mais est devant le steam deck.
cail2
posted
the 09/07/2025 at 08:57 AM
ducknsexe
Si c'est encore une GKC ce sera largement Switch2 < All.
zekk
posted
the 09/07/2025 at 11:06 AM
cyr
même chose entre le série Xbox, mais là on t'entends pas
akinen
posted
the 09/07/2025 at 11:53 AM
Un régal dans la version que je joue
J’adore manger des jeux
cyr
posted
the 09/07/2025 at 01:13 PM
zekk
pas vu. Je suis rester hypnotisé par les performances sur pc.
Jusqu'à 900 fps......le pc c'est vraiment un monstre (tous dépend de la configuration de chacun, bien évidemment)
cyr
posted
the 09/07/2025 at 01:14 PM
zekk
mais Microsoft n'a pas sortie de consoles mid gen non plus.
forte
posted
the 09/07/2025 at 04:16 PM
Quand je vois du "PC > All" mais bordel de merde HEUREUSEMENT j'ai envie de dire ! Pour faire tourner un jeu à la perfection, on le fait pour 500 balles ? Je pense pas non. Donc oui, HEUREUSEMENT, ca ferait mal au cul sinon.
thelastone
posted
the 09/07/2025 at 06:12 PM
Hollow knight c'est sur switch 2 dans son lit/canap et rien d'autre
