profile
Hollow Knight Silksong
3
Likers
name : Hollow Knight Silksong
platform : PC
editor : N.C
developer : Team Cherry
genre : action
other versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
read the reviews
add a review
add a press review
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5881
visites since opening : 9804140
nicolasgourry > blog
all
Hollow Knight : Silksong | All Versions Comparison


Switch : 720p/60FPS
Steamdeck : 800p/90FPS ou 2160p/60FPS
PS4 : 1080p/60FPS
XOne : 1080p/60FPS
PS4 Pro : 2160/60FPS
XOneX : 2160/60FPS
Switch 2 : 1080p/120FPS ou 2160/60FPS
XSS : 2160p/120FPS
XSX : 2160p/120FPS
PS5 : 2160p/120FPS
PS5 Pro : 2160p/120FPS
PC : 2160p/230FPS à 948FPS

Spécial : Switch 2 VS Steamdeck
https://www.youtube.com/watch?v=jydTrGTZeYU
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/06/2025 at 06:50 PM by nicolasgourry
    comments (16)
    playshtayshen posted the 09/06/2025 at 06:51 PM
    Eeuuhhh ps5 et switch 2???
    51love posted the 09/06/2025 at 07:56 PM
    PC : 2160p/230FPS à 948FPS

    Évidemment, la seule façon viabl pour profiter de ce jeu
    micheljackson posted the 09/06/2025 at 08:01 PM
    51love
    Ce qui est génial dans la version PC c'est surtout de pouvoir profiter du HDR de RenoDX, je me régale, le jeu est magnifique sur ma télé OLED
    https://www.nexusmods.com/hollowknightsilksong/mods/6
    micheljackson posted the 09/06/2025 at 08:05 PM
    Voilà ce que ça donne sur Hollow Knight
    PC > ALL
    https://github.com/clshortfuse/renodx/discussions/230
    grundbeld posted the 09/06/2025 at 09:31 PM
    51love Il est vrai qu’à ce stade, ça en devient presque comique.
    ducknsexe posted the 09/06/2025 at 09:36 PM
    A noté qu une version physique verra le jour pour debut 2026, qui concernera d abord la Switch 2 puis les autres consoles.

    SW2 > ALL
    solarr posted the 09/07/2025 at 03:45 AM
    350 FPS avec i3 10100F + GTX 960
    shambala93 posted the 09/07/2025 at 06:21 AM
    Un régal en 240 hz oled 4K !
    cyr posted the 09/07/2025 at 08:26 AM
    Ptdr pas de différence entre la version ps5 et ps5 pro sur le fram rate et la résolution.


    Par contre vu le nombre de support et l'arrivée tardive de la switch2, il on pas tenter le diable. Mais est devant le steam deck.
    cail2 posted the 09/07/2025 at 08:57 AM
    ducknsexe
    Si c'est encore une GKC ce sera largement Switch2 < All.
    zekk posted the 09/07/2025 at 11:06 AM
    cyr même chose entre le série Xbox, mais là on t'entends pas
    akinen posted the 09/07/2025 at 11:53 AM
    Un régal dans la version que je joue

    J’adore manger des jeux
    cyr posted the 09/07/2025 at 01:13 PM
    zekk pas vu. Je suis rester hypnotisé par les performances sur pc.
    Jusqu'à 900 fps......le pc c'est vraiment un monstre (tous dépend de la configuration de chacun, bien évidemment)
    cyr posted the 09/07/2025 at 01:14 PM
    zekk mais Microsoft n'a pas sortie de consoles mid gen non plus.
    forte posted the 09/07/2025 at 04:16 PM
    Quand je vois du "PC > All" mais bordel de merde HEUREUSEMENT j'ai envie de dire ! Pour faire tourner un jeu à la perfection, on le fait pour 500 balles ? Je pense pas non. Donc oui, HEUREUSEMENT, ca ferait mal au cul sinon.
    thelastone posted the 09/07/2025 at 06:12 PM
    Hollow knight c'est sur switch 2 dans son lit/canap et rien d'autre
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo