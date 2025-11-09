Steam

Journal des modificationsNouvelles fonctionnalités et améliorationsAjout de l'option "Recommencer depuis le checkpoint".En plus de recommencer le niveau depuis le début, vous pouvez désormais repartir du dernier checkpoint que vous avez trouvé. Cela vous permettra de réessayer rapidement une section de niveau ou un combat de boss sans risquer de mourir en chemin.Le mode difficile peut désormais être débloqué en remportant le duel contre Ryu.En plus de débloquer le mode difficile en terminant le jeu pour la première fois, vous pouvez désormais le faire plus tôt en remportant le duel contre Ryu au niveau 1-1. Si vous souhaitez passer directement au mode difficile, vous devrez d'abord prouver que vous êtes à la hauteur du défi !De nouveaux dialogues ont été ajoutés au début des niveaux S-4, S-5 et S-6.Un nouveau portrait alternatif de dialogue a été ajouté pour l'agente masquée au niveau 4-4.La pause à l'impact et le tremblement d'écran peuvent désormais être désactivés dans les paramètres d'accessibilité.Les apparences dorées sont désormais disponibles immédiatement après avoir obtenu le rang S dans tous les niveaux, sans que vous ayez besoin de terminer le niveau final.Ajout de nombreux effets sonores pour les ennemis et les projectiles, ainsi que dans les menus.Corrections de bugsAjustement du nombre d'ennemis tués nécessaires pour obtenir le meilleur score au niveau 3-2 en mode difficile.Kenji pouvait escalader un mur et sortir du champ de la caméra vers la fin du niveau 3-5.Au niveau 3-1, un obstacle de grande taille censé être détruit par une Hypercharge était vulnérable à l'arme arachnéenne Kama.Attirer un ennemi affecté par le feu maudit vers la plateforme qui s'effondre faisait que Kenji restait coincé dans le niveau 3-4.Pendant le combat contre Rhyvashi, le gros rocher pouvait bloquer vos attaques juste après avoir disparu pendant un court instant.Au niveau 4-5 en mode difficile, Kenji pouvait être touché en passant la cinématique dans laquelle il saute sur un hélicoptère.La moto pouvait se renverser après avoir sauté contre un mur dans le niveau 2-2.Au niveau 4-1, Kenji pouvait utiliser l'esquive pour traverser des conteneurs en acier, ce qui le faisait sortir du terrain.Kenji pouvait être tué en passant la cinématique juste après avoir vaincu Jagäzk dans le niveau 4-6.Ajout de la prise en charge des manettes utilisant DirectInput.Lorsque Kumori effectuait une attaque-roulade alors qu'elle portait l'uniforme de l'Araignée noire, l'apparence par défaut s'affichait pendant l'animation.Suppression du plafond invisible dans le niveau S-6 en mode difficile, près de la fin de la section avec les arbres.Les Bio-soldats restaient souvent bloqués dans leur animation d'attaque pendant un court instant si Kenji se trouvait près de leur point d'apparition.Au niveau 5-1, vous pouviez perdre le contrôle de Kenji ou Kumori au début du combat contre Rhyvashi.Au niveau 5-1, il y avait un long temps d'attente après avoir vaincu Rhyvashi.Kenji pouvait sauter une partie du niveau en escaladant un mur, ce qui causait des problèmes de caméra au niveau 3-5 en mode difficile.Le compteur de série d'éliminations disparaissait dès que le jeu était mis en pause ou qu'une cinématique était lancée.Au niveau 3-2 en mode difficile, un Démon suspendu pouvait se retrouver figé et incapable d'attaquer.Les ondes de choc du boss du niveau 4-4 pouvaient apparaître dans les airs plutôt que sur une surface.Frapper le boss du niveau 4-4 dans le dos avec une attaque Hyperchargée le poussait vers l'autre bord, ce qui entraînait un comportement incorrect de sa part.Pendant la section du niveau 4-4 qui se déroule dans l'ascenseur, les drones ennemis pouvaient attaquer Kenji alors qu'ils se trouvaient hors du champ de la caméra.Même après la mort d'un Bio-bloqueur, la hitbox de ses projectiles restait active.Au niveau 3-2, pendant le combat contre les anguilles, la caméra pouvait devenir libre si Kenji atteignait un point bas de l'arène.Aux niveaux 1-2 et 1-3, l'animation d'atterrissage de Gurthka ne fonctionnait pas correctement lorsque le combat de boss commençait.La cage thoracique de Jagäzk était immunisée contre l'arme arachnéenne Grenade.Au niveau 4-2, il était possible de sortir du champ de la caméra en effectuant des Bonds-guillotine sur un hélicoptère.Le kunai Hyperchargé lancé par Kumori après un saut-roulade pouvait traverser un ennemi sans le toucher.Au niveau S-8, une section de plateformes censée être accomplie grâce à des Bonds-guillotine pouvait être ignorée en escaladant un mur et en passant à travers le plafond.Au niveau 2-2, le joueur pouvait perdre le contrôle de la moto en arrivant dans la zone à l'extérieur.Lorsque vous incarniez Kumori dans une section Autel démoniaque, elle ne pouvait pas obtenir d'Hypercharge en sacrifiant de la santé si celle de Kenji était trop faible.Au lieu de déclencher l'animation prévue, l'œil du Démon cyclope disparaissait instantanément s'il était éloigné du corps de l'ennemi lorsque ce dernier était tué.Kenji pouvait passer à travers le plafond du tunnel du métro pendant son épilogue.Revenir sur ses pas pendant l'épilogue de Kenji pouvait entraîner des transitions de caméra incohérentes.Quitter les crédits depuis le menu principal entraînait la réinitialisation de la musique et empêchait les portraits de bouger correctement.De nombreuses autres améliorations des performances et corrections de bugs ont été apportées.