profile
name :
Jeux Vidéo
description :
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
solarr
> blog
all
Solarr the PC Master
nouvelle catégorie
Quand l'Unboxing est un plaisir supérieur à celui de jouer
Solarr the PC Master
Et vous ?
Passé le déballage, vous rappelez-vous de votre première fois ?
Est-ce que cet instant suprême vous a marqué ? ou bien êtes-vous le genre à déchirer la boîte, à en faire des confettis, bref, à la balancer à la poubelle ?
https://www.youtube.com/watch?v=xSn66Am1GbU
posted the 09/15/2025 at 03:44 PM by
solarr
comments (
12
)
heracles
posted
the 09/15/2025 at 03:48 PM
Je dirais pas supérieur mais c'est assez inoubliable pour moi. C'est le premier contact avec la machine il y a quelque chose de sacré, d'agréable, de marquant... Le déballage qui m'a le plus marqué c'était sans doute la Xbox 360.
losz
posted
the 09/15/2025 at 03:53 PM
C’est sympa quand tu déballes une nouvelle console mais bon, rien de marquant non plus. Perso, la boite part direct à la poubelle, sauf si c’est un modèle collector, pas la place de garder ce genre truc.
masharu
posted
the 09/15/2025 at 04:16 PM
Chaque déballage est un moment d'attention, rien que pour ne pas faire tomber la console et les accessoires
.
Je ne me souviens plus des déballages avant la Wii la console dont j'ai commencé à garder les boites. Aucun souvenir donc des déballages GCN, N64, Game Boy et autre. La Wii ou encore la X350, les boites sont compartimentés donc c'est cool.
marcelpatulacci
posted
the 09/15/2025 at 04:30 PM
on peut dire la même chose de cette génération je-regarde-sur-youteubé-au-lieu-de-joué.
5120x2880
posted
the 09/15/2025 at 04:40 PM
Je préfère le loose, de toute façon quand j'achetais des consoles, la garantie ne faisait pas long feu, je faisais ce que j'avais à faire et basta
shambala93
posted
the 09/15/2025 at 04:46 PM
Auparavant peut-être mais plus maintenant. J’ai aucune attache avec les consoles.
En revanche mon PC, le monter avec un connaisseur dans la boutique c’était génial, peut-être bien plus que toutes les consoles reçues ( je mets de côté la partie enfant, incomparable).
ravyxxs
posted
the 09/15/2025 at 04:51 PM
Ca m'a toujours énervé de voir ces pâles copie de
TheRelaxingEnd
.
Copier coller, de A à Z, concept, tout.
shambala93
Ca me rappelle mon jeune âge, dans les rues de Montgallet, tu mettais le prix, et le gars montait ton PC devant toi tout en discutant, rigolant etc la bonne époque
ducknsexe
posted
the 09/15/2025 at 04:52 PM
Tout les deballages des console ne me font ni chaud ni froid. La seule qui ma vraiment marqué c'est la 64. Une console. Magnifique avec son aspect vaisseau.
keiku
posted
the 09/15/2025 at 05:20 PM
j'avoue que plus vite c'est déballé, plus vite c'est installé et plus vite je commence a jouer mieux c'est, ma passion c'est le jeu video pas les boite en carton, et si j'aime le physique ce n'est pas pour les boites, mais pour ce qu'il y a dedans
lautrek
posted
the 09/15/2025 at 05:28 PM
Unboxing ASMR ?! Bordel de merde
ducknsexe
posted
the 09/15/2025 at 05:42 PM
Je prend plus de plaisir en jouant a des jeux fantastiques comme MKW, DK, HS qu a un pauvre deballage qui ressemble a celui de la switch
shambala93
posted
the 09/15/2025 at 07:40 PM
ravyxxs
Des boutiques le font encore. Même à la campagne ^^
C’est vraiment le meilleur moment, tu vois ton PC prendre vie.
keiku
Comme d’habitude, t’as rien compris à ce que veux dire l’auteur. Ou alors tu le fais exprès pour jouer le pseudo anticonformiste à deux balles !
