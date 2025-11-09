Et ben voilà c'est en ligne ! Depuis presque dix ans, j’ai construit, peaufiné, animé.La Zelda Ultima qui est arrivé complétement arrivé à maurité et est dispo sur forum launchbox ! j'ai même pris le luxe de rajouter un menu pause et une transitions jeux ! accés à l'intégralité des guides books des encyclos !but what that!?Une grosse interface qui tourne sur PC avec LaunchBox/BigBoxMais au lieu d’une simple liste toute moche, j’ai recréé une expérience complète à la façon d’une édition collector numérique (en traficotant le soft pour en faire un stand alone unique et dédié à une Saga en particulier )* Des cinématiques, des thèmes vidéo et des fonds animés qui mettent dans l’ambiance Zelda dès le lancement.* Des artworks, icônes, menus et interfaces entièrement refaits à la main.* Des bonus comme des documentaires, cartes, making-of, etc.* Et bien sûr,JE ne fournis rien à vous de jouer sur cette partie là mais oui vous avez bien sur la possibilitée de lancer vos propres jeux directement depuis l’interface en rajoutant vos chemins (Steam, émulateurs, ou autres ou roms underground).En gros : imagine un coffret collector physique, mais version numérique et interactive. Ça rassemble toute la saga + plein de contenus bonus, dans un seul espace où tu peux tout parcourir. C'est l'idée.Autre exemple / autre prod!Delta venant de sortir j'ai refais un coup de polish sur sur MGS ENCORE UNE FOIS hyper content du resutat final!! Vous noterez que j’ai repris, pour cette vue, la charte de Konami avec mes propres thèmes, mais aussi ceux de la Master Collection que j’ai adaptés.(Ici, c’est l’une des 14 vues/choix jeux disponibles.) On termine avec une transition intégrant des séquences qui reprennent le lore du jeu, avec un petit easter egg tiré de MGS2.J’ai ajouté un menu pause juste au cas ou (appuyer sur back pour le faire apparaitre en cours de jeu)!, et bien sûr le game over culte s’affiche quand vous quittez le jeu ! J’ai aussi complétement remade l'écran titre MGS mais en mode “générationnel” ^^Vous n’aurez plus qu’à intégrer/copier-coller vos chemins.Le cheminement peut sembler un peu long avant le lancement, mais c’est volontaire ; sur d’autres vues, on peut aller beaucoup plus viteDésolé pour le montage, mais comme tout est encore dans son “jus” et en phase de polish, j’ai dû couper la séquence. ????On dira ce qu'on voudra J’ai fait le travail d’un éditeur, d’un designer, d’un réalisateur et d’un archiviste à la fois.Chaque interface est une pièce unique : un hommage, une lettre d’amour, un musée interactif.Il y a des gens talentueux, qui construisent et qui avancent.Mais moi, j’ai choisi d’aller plus loin.De créer des expériences complètes, avec une cohérence, une vision et une profondeur qui dépassent le simple cadre d’un frontend.Je trace un chemin que d’autres suivent déjà, parfois même en me critiquant, parfois en me copiant et meme en me pillant en douceEt ça, au fond, c’est la meilleure preuve que je suis là où je dois être.Je cherche à préserver, à partager, à rendre vivant ce qui disparaît ailleurs.À offrir une expérience qui relie les joueurs à leurs souvenirs.Je ne fais pas ça pour plaire à tout le monde.Je le fais parce que je crois que le jeu vidéo mérite d’être mis en scène, célébré, et honoré. Profitez en bien car des partages comme vont ce faire rare ! Merci à ceux qui ont cru et continue à y croire