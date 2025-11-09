profile
Zelda Ultima / METAL GEAR 2 COLLEC FAN MADE COMPLETEMENT FOLLE !
Et ben voilà c'est en ligne ! Depuis presque dix ans, j’ai construit, peaufiné, animé.

La Zelda Ultima qui est arrivé complétement arrivé à maurité et est dispo sur forum launchbox ! j'ai même pris le luxe de rajouter un menu pause et une transitions jeux ! accés à l'intégralité des guides books des encyclos !



but what that!?
Une grosse interface qui tourne sur PC avec LaunchBox/BigBox

Mais au lieu d’une simple liste toute moche, j’ai recréé une expérience complète à la façon d’une édition collector numérique (en traficotant le soft pour en faire un stand alone unique et dédié à une Saga en particulier )

* Des cinématiques, des thèmes vidéo et des fonds animés qui mettent dans l’ambiance Zelda dès le lancement.

* Des artworks, icônes, menus et interfaces entièrement refaits à la main.
* Des bonus comme des documentaires, cartes, making-of, etc.
* Et bien sûr,JE ne fournis rien à vous de jouer sur cette partie là mais oui vous avez bien sur la possibilitée de lancer vos propres jeux directement depuis l’interface en rajoutant vos chemins (Steam, émulateurs, ou autres ou roms underground).

En gros : imagine un coffret collector physique, mais version numérique et interactive. Ça rassemble toute la saga + plein de contenus bonus, dans un seul espace où tu peux tout parcourir. C'est l'idée.

Autre exemple / autre prod!
Delta venant de sortir j'ai refais un coup de polish sur sur MGS ENCORE UNE FOIS hyper content du resutat final!



! Vous noterez que j’ai repris, pour cette vue, la charte de Konami avec mes propres thèmes, mais aussi ceux de la Master Collection que j’ai adaptés.

(Ici, c’est l’une des 14 vues/choix jeux disponibles.) On termine avec une transition intégrant des séquences qui reprennent le lore du jeu, avec un petit easter egg tiré de MGS2.

J’ai ajouté un menu pause juste au cas ou (appuyer sur back pour le faire apparaitre en cours de jeu)!
, et bien sûr le game over culte s’affiche quand vous quittez le jeu ! J’ai aussi complétement remade l'écran titre MGS mais en mode “générationnel” ^^

Vous n’aurez plus qu’à intégrer/copier-coller vos chemins.

Le cheminement peut sembler un peu long avant le lancement, mais c’est volontaire ; sur d’autres vues, on peut aller beaucoup plus vite
Désolé pour le montage, mais comme tout est encore dans son “jus” et en phase de polish, j’ai dû couper la séquence. ????

On dira ce qu'on voudra J’ai fait le travail d’un éditeur, d’un designer, d’un réalisateur et d’un archiviste à la fois.

Chaque interface est une pièce unique : un hommage, une lettre d’amour, un musée interactif.
Il y a des gens talentueux, qui construisent et qui avancent.
Mais moi, j’ai choisi d’aller plus loin.
De créer des expériences complètes, avec une cohérence, une vision et une profondeur qui dépassent le simple cadre d’un frontend.

Je trace un chemin que d’autres suivent déjà, parfois même en me critiquant, parfois en me copiant et meme en me pillant en douce
Et ça, au fond, c’est la meilleure preuve que je suis là où je dois être.

Je cherche à préserver, à partager, à rendre vivant ce qui disparaît ailleurs.

À offrir une expérience qui relie les joueurs à leurs souvenirs.

Je ne fais pas ça pour plaire à tout le monde.
Je le fais parce que je crois que le jeu vidéo mérite d’être mis en scène, célébré, et honoré. Profitez en bien car des partages comme vont ce faire rare ! Merci à ceux qui ont cru et continue à y croire
    posted the 09/11/2025 at 02:35 PM by pademoniumcinematics
    comments (10)
    z0dd posted the 09/11/2025 at 02:55 PM
    Incroyable, quel travail de titan.
    Je suis impressionnée et crois-moi, ce n'est pas tous les jours que ça arrive
    malroth posted the 09/11/2025 at 03:06 PM
    bravo, vraiment énorme travail.
    gasmok2 posted the 09/11/2025 at 03:38 PM
    Chapeau, car c'est réellement un excellent boulot
    pademoniumcinematics posted the 09/11/2025 at 04:21 PM
    Z0ddMalrothGasmok2 Merci les mecs ! Ouais il y a un peu d'heures de vols , quelque hémoroides à rester sur mon siége à bosser ????

    Si vous voulez tenter j'avais même pas mis de link : ici

    https://forums.launchbox-app.com/files/file/5423-zelda-ultima-stand-alone-big-box/ />
    Mon taff est bien sur gratuit mais Attention le soft ( la licence n'est pas gratuite ) ! 20 boules il me semble! -_-
    fablus posted the 09/11/2025 at 05:05 PM
    pademoniumcinematics Purée immense respect pour ce travail de titan. Je suis bouche bée. C'est méticuleux, propre, extrêmement bien agencé avec un contenu monstrueux. En plus 2 sagas que j'affectionne tout particulièrement
    kadaj68800 posted the 09/11/2025 at 08:35 PM
    je ne peux qu'applaudir l'effort de malade fourni !
    krusty79 posted the 09/12/2025 at 07:15 AM
    C'est magnifique mais ça te bouffe un disque dur entier (minimum 500GB, idéalement 1 à 2 Tb)....
    rogeraf posted the 09/12/2025 at 08:24 AM
    Bravo, peux tu faire de meme pour Bubsy 3D
    cidkageno posted the 09/12/2025 at 11:12 AM
    Magnifique
    pademoniumcinematics posted the 09/12/2025 at 03:24 PM
    fablus kadaj68800 Merci les gars ça fais plaisir d'autant plus que je sais que ça vient de vrai gros joueur .
    krusty79 En terme de média oui ça bouffe un peu mais de rien de foufou ! j'ai pris le partie de partie sur de la mi 4kk en 2560x1440 pour la vidéos en hevc pour les connaisseurs..

    Par contre ce que vous voyez plus haut c'est juste la face caché de l'iceberg en réalitée en 10 ans j'ai réalisé 60 collections comme celle ci !
    voilà une partie de ma time line :

    https://www.youtube.com/watch?v=6U7LO0m_GDE&t=6s
