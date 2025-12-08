profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
seb84
3
Likes
Likers
seb84
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 103
visites since opening : 159638
seb84 > blog
N64 NGC "classic mini" edition..
Hello,
Juste une réflexion. Suite aux NES et SNES mini, Nintendo avait annoncé ne pas prévoir les autres consoles pour le moment faute de puissance disponibles sur les mini-chip pas trop cher.
Je pense que la situation a changé depuis si j'en juge pas les mini consoles retro chinoise.
Je pense donc qu'on peut s'attendre à l'arriver prochaine (ce Noel ou le suivant) de la 64 mini avec sa dizaine de jeux embarqués (disons a peu pret les même que sur le online). La manette existe aussi (49€ pour la switch). Avec l'inflation, on serait plutôt sur du 149€ la nostalgie.
Vous en pensez quoi? Raisonnable comme fantasme non?
Pour la NGC, peut être encore un peu tot mais pas de doute que techniquement ça peut aussi tourner sans trop de soucis
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/12/2025 at 11:28 AM by seb84
    comments (12)
    altendorf posted the 08/12/2025 at 11:30 AM
    La hype des consoles mini c'est terminé.
    arquion posted the 08/12/2025 at 11:43 AM
    est-ce que cela a encore du sens quand Nintendo te fait payer un abonnement au mois pour jouer à des jeux N64 et GameCube ??
    5120x2880 posted the 08/12/2025 at 12:02 PM
    Il y a déjà une mini PS1, une Wii mini etc, la N64 ça tourne sur un Pi Zero 3 à 5/10$
    hypermario posted the 08/12/2025 at 12:14 PM
    Moi je pense que ca marchera, mais le soucis avec la 64 c'est les manettes, je doute que tu puisse faire un truc pas cher, c'est plus compliqué qu'une nes ou snes.
    derno posted the 08/12/2025 at 12:21 PM
    Moi je suis hyper chaud pour une game boy mini au format des game and watch mais j ai l'impression que depuis que Nintendo met ses jeux dans son service on line ils ont tourné la page des consoles mini.
    5120x2880 posted the 08/12/2025 at 12:21 PM
    hypermario De toute façon, le prix des manettes est noyé par la taxe Nintendo, la manette N64 pour Switch coûte 50€, la manette Mega Drive pour Switch coûte 50€ aussi, pourtant t'as que quatre boutons sur le bousin
    hypermario posted the 08/12/2025 at 12:40 PM
    5120x2880 La manette megadrive a 50€ hallucinant
    zephon posted the 08/12/2025 at 12:44 PM
    hypermario (sans fils) https://store.nintendo.fr/fr/manette-sega-mega-drive-pour-nintendo-switch-000000000010008149?srsltid=AfmBOop8z8lcisNwCDkU9JZQ_FUkfO1v66ny26agjdlmPx6NsZdiSiSg
    pharrell posted the 08/12/2025 at 12:45 PM
    La hype mini est terminée et Nintendo vend ses jeux rétro sur leur shop.

    Fin de l’histoire…
    gasmok2 posted the 08/12/2025 at 12:59 PM
    Comme dit plus haut, la hype des consoles mini est terminée.
    Tout le monde s'y est engouffré avec plus ou moins de succès...
    krusty79 posted the 08/12/2025 at 01:24 PM
    aucun intérêt
    pimoody posted the 08/12/2025 at 01:53 PM
    Très probable qu'un jour pour Nöel ils nous en sortent une effectivement.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo