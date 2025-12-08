Hello,

Juste une réflexion. Suite aux NES et SNES mini, Nintendo avait annoncé ne pas prévoir les autres consoles pour le moment faute de puissance disponibles sur les mini-chip pas trop cher.

Je pense que la situation a changé depuis si j'en juge pas les mini consoles retro chinoise.

Je pense donc qu'on peut s'attendre à l'arriver prochaine (ce Noel ou le suivant) de la 64 mini avec sa dizaine de jeux embarqués (disons a peu pret les même que sur le online). La manette existe aussi (49€ pour la switch). Avec l'inflation, on serait plutôt sur du 149€ la nostalgie.

Vous en pensez quoi? Raisonnable comme fantasme non?

Pour la NGC, peut être encore un peu tot mais pas de doute que techniquement ça peut aussi tourner sans trop de soucis