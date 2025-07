2 LICENCES MYTHIQUES AUTANT QUE MYSTIQUES SANS MITES car produites et reproduites :A ma droite, Shinobi, 1987, 38 ans d'âge. (Arcade FIRST, puis Amiga, Atari ST, Commodore 64, DOS, Amstrad CPC, ZX Spectrum, Lynx)A ma gauche, Ninja Gaiden, 1988, 37 ans d'âge.Lequel avez-vous toujours préféré ? lequel allez-vous préférer ?Oui, Rage-bon fait aussi le gue-din : je trouve bizarrement que Ragebound utilise les mécaniques et le style 16-bits des jeux Shinobi, alors que Shinobi mélange l'ancien avec le modernisme des effets et la surenchère physique des récents Gaiden.Qu'en pensez-vous ? qui s'en sortira ? le plus old-school ou le plus moderne ?Sinon, en tant que puriste, je préfère ma bonne version physique à 30 ips sur NS1. Ca me rappelle comment je suis devenu imbattable aux jeux requérrant skills sur plateforme et Beat Them Up à 20 ips sur console old school.Oui, on se bat aussi contre le moteur physique poussif du moteur graphique et on peut le voir à la 12ème minute avec les boules en feu.Sur NS2 : ça a l'air d'être plus fluide.Ah oui, lancez les 2 videos simultanément.RAGEBOUND NS2RAGEBOUND NS1