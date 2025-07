Suite à une réflexion personnel sur l'évolution des manette de jeu et notamment l'intégration de la "souris", je souhaiterais savoir vos avis sur l'utilisation du gyroscope des Joy-Cons (le mode 'souris' ou pointage) sur votre Nintendo Switch 2.En vous basant sur votre expérience avec les jeux déjà sortis sur la console évidement :1 ) Est-ce que le mode 'souris' (visée gyroscopique/pointage) des Joy-Cons fonctionne bien selon vous ? Est-il précis, réactif ?2 ) Trouvez-vous ce mode intéressant ou non ?Si oui, pour quels jeux spécifiques le trouvez-vous particulièrement pertinent, et pourquoi ?Si non, pour quels jeux spécifiques ou situations ne le trouvez-vous pas adapté, et pourquoi ?