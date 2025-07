Plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Tout d'abord, nous avons intentionnellement utilisé des effets tels que le hit-stop et le ralenti pour mettre l'accent sur les impacts. Deuxièmement, comme nous utilisons la technologie voxel, il y a des moments où l'environnement subit des changements et des destructions importants. Nous sommes conscients que les performances du framerate peuvent légèrement baisser à ces moments-là. Cependant, comme vous l'avez dit, le jeu est globalement fluide, et aux moments où des changements à grande échelle se produisent, nous avons donné la priorité à l'amusement et à la jouabilité.

Kazuya Takahashi :