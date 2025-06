NS2 Cyberpunk-ass freak

Pour un meilleur lancement de l'histoire, la chute des ventes en 2ème semaine est un peu décevante et ne risque t-elle pas de perdurer ? la lecture des meilleurs lancements n'étant absolument pas une science exacte : les systèmes qui ont fort bien commencé n'ont pas forcément fini fort.A l'inverse, ceux ayant faiblement commencé, n'ont pas faibli et ont embrayé jusqu'à défrayer.Certes, on sait que se précipitent les Nintendogs and cats de la première heure.Une fois cette vague passée, quelle est cette colère auparavant sourde qui se fait peu à peu entendre ? des videos, passées, actuelles, des articles de presse internationaux qui se pressent UNANIMEMENT de faire du bruit autour du GKC, comme un raz-de-marée, un ras-le-bol.Alors, je me fais la voix de ceux qui pensent ainsi :"- je vais patienter jusqu'en décembre 2025 pour savoir si je tire une croix sur les jeux à acheter sur cette console, à cause du GKC. Pourquoi ? si le GKC persiste, je ne jouerai qu'aux jeux Switch 1 sur la 2.- j'attendrai avec impatience un hack. J'étais pourtant prêt à être propriétaire de mes jeux, sans besoin de téléchargement.- Contrairement aux thuriféraires d'un modèle inique qui feraient rire Turrican, les mots de Jan Rosner sont ceux d'une très bonne lecture, contrairement au reste par appât du gain, complètement aphone :Lien cliquableJ'espère, aux majors, que la sanction des joueurs leur feront la peau logiquement. L'apologie du physique raisonne et - je l'espère -résonne plus que jamais dans la tête des majors.