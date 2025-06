L'éditeur de visual novel Project Sekai peut être mécontent car leur jeu Nekopara After: La Vraie Famille devait initialement sortir sur Steam le 23 mai dernier, sauf que Valve ne leur a toujours donné aucune réponse à leur envoi.D'après Sekai Project, ils ont envoyé leur jeu à Valve le 5 mai pour révision afin de paraître sur Steam, le seul message de Valve a été une demande d'avoir une sauvegarde du jeu que Sekai Project leur a fourni dans la journée même, mais ça fait 40 jours depuis qu'ils n'ont pas eu un seul retour, bloquant ainsi la publication du jeu. Sekai Project compte même publiquement sur le forum Steam du jeu le nombre de jour sans réponse.Le visual novel pour adulte Nekopara After: La Vraie Famille est désormais disponible sur PC via des plateformes alternatives. Les 6 précédents jeux sont toujours disponibles sur Steam dans leur version censurée.