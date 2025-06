Hello!Amazon s'est enfin décidé à me livrer ma Switch 2.C'est une belle bête, je ne l'imaginais pas si grandeEn tout cas agréablement surpris par l'impression de solidité qu'elle dégage, c'est très quali, on n'a pas l'impression d'avoir un jouet entre les mains.Ma question porte sur les cartes de jeu virtuelles.Comment ça se fait que j'ai pu récupérer des jeux que je ne possède plus? J'ai vendu Hades, Celeste et Hollow Knight ainsi que ma Switch 1, et pourtant j'ai pu installer leurs cartes virtuelles sur ma Switch 2!Je comprends pour des jeux comme Cuphead ou FFVIII que j'avais acheté en dématérialisé, mais les autres je ne comprends pas...Quelqu'un a une explication?