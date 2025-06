Attention, actuellement, il tourne un leak d'un jeu de la conférence Microsoft, qui sera une belle surprise d'ailleurs.N'allez pas sur X.com et évitez les sites d'actualité de jeu vidéo si vous ne voulez pas vous gâcher la surprise (enfin après perso j'm'en fous et je suis très content de l'annonce en question, j'veux juste jouer à Mario Kart World T_T).

posted the 06/08/2025 at 12:42 PM by suzukube