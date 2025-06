Gameblog

En mode portable :Agréable en main grâce à son profil élancé.Rien de rédhibitoire pour des sessions courtes.Sur de longues sessions, ça risque d’être plus handicapant.Son support arrière, qui court sur toute la longueur de la machine, offrepour incliner l’écran à notre convenance.Des Joy-Con repensés.Les boutons, en revanche, sont plutôt rigides à l’appui, ce qui augure une fatigue plus rapide.Les gâchettes intégrées pour jouer avec un seul Joy-Con à l’horizontal sont quant à elles très discrètes au toucher, d’autant plus avec les dragonnes attachées.La grande nouveauté des Joy-Con 2, c’est qu’ils peuvent être posés sur la tranche afin d’être pris en main comme une souris d’ordinateur.est également à l’honneur avec cette prise en main.Comprenez par là qu’on peut utiliser les deux Joy-Con en même temps mais de façon asymétrique : chacun en souris, ou bien un seul et l’autre normalement, passer d’un usage à l’autre d’un coup… Là aussi.Nintendo a même pensé à permettre la jouabilité sur une surface plus molle, comme ses cuisses. Selon la texture du pantalon, ça fonctionne plus ou moins bien.Une autre subtilité des Joy-Con 2, c’est son système de vibration HD 2.J’ai été impressionnée par la fiabilité des sensations.On sent que la manette DualSense de la PS5 en a inspiré certains chez Nintendo.On passe à un autre niveau deEnfin, il ne faudrait pas oublier le nouveau système d’attache des Joy-Con 2.Pour les décrocher, il suffit d’appuyer sur le bouton prévu à cet effet., même pour les dragonnes. Pas besoin de forcer pour les détacher.La manette "Pro"Elle m’a paru très légère.La prise en main est très confortable.Pas lourdeur en main et on accède à toutes les touches facilement.On regrettera seulement que les boutons fassent aussi « plastique » pour un hardware qui se veut de qualité supérieure. Ils répondent tout de même très bien.Les sticks sont également plus agréables, plus précis et offrent un véritable confort de jeu.La Nintendo Switch 2 fait un bond technique non négligeable.La résolution full HD en 1080p. Il faut reconnaître que l’écran LCD embarqué fait bien le travail, notamment grâce à une taille de 7,9 pouces.Le confort visuel s’en trouve tout de suite accru.En docké :Mario Kart World donne une première idée des graphismes que pourraient afficher les futures productions first-party de Nintendo.