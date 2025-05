En attendant la sortie de GTA 6, je me suis dit, pourquoi ne pas redécouvrir GTA Vice City sur ma Nintendo Switch ?Ni une, ni deux, je vois GTA Trilogie à 59.99 € sur l'eShop. C'est un peu cher, je trouve... Je me résous donc à acheter le jeu au format cartouche ^^ !Et là, surprise : Téléchargement obligatoire de 9Go ! Je me dis que non, ça doit être contournable. Je vais voir comment réagit la console sans Internet.Finalement, c'est exactement comme une Game Key Card cette cartouche de GTA Trilogie. Si ce n'est qu'on économise 16Go d'espace disque et de connexion Internet. Mais on ne pourra plus démarrer le jeu si les serveurs de Nintendo ferment dans 20 ans, sauf si on conserve les fichiers que l'on a téléchargé au préalable. Comme la Game Key Card, en soi !Si les Game Key Card permettent de vendre de petites productions à petit prix dans les hypermarchés, ça sera finalement une bonne réponse au coût global des jeux qui augmentent de plus en plus. On peut espérer des jeux au Format Game Key Card à moins de 50 € et ça, c'est une bonne nouvelle ^^ !