En vrai, j'ai eu le même sentiment avec Remake (premier du nom). Mais je me suis dit que ma nostalgie m'aiderait à conquérir mes craintes ET que les développeurs amélioreraient la formule avec le suivant..MAIS NON. Rien n'y fait, soit ils n'ont plus le talent de l'époque soit c'était une mauvaise idée cette adaptation moderneL'effet de masse a encore eu raison de moi "WOW, c'est trop bien / Quel masterclass ce remake / C'est un 10/10".Moi, je suis à la mine près du réacteur détruit après la plage... et j'en peux plus !Ce jeu m'ennuie et m'épuise TROP pour continuer.