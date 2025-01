Hello Les kids!!



Tout est dans le titre.

J'ai fini FF16 en environ 40h.

Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas fait toutes les quêtes secondaires car, elles ne sont pas intéressantes pour la plupart (oh untel est parti chercher du bois il est pas revenu, oh trucmuche à besoin de peaux de bête....).



Bref les quêtes secondaires ce n'est pas son fort.



Alors l'histoire en elle-même est sympa.

On se laisse bercer par les aventures de nos personnages.

Il y a cependant un ventre mou au milieu du jeu ou on sent le remplissage et ou l'histoire n'avance pas vraiment.

Les personnages restent très caricaturaux, à l'exception d'un en particulier que j'ai trouvé très bien traité et loin des poncifs occidentaux sur le sujet.



Le gameplay?

Que dire si ce n'est que ce n'est plus vraiment un RPG, on est plus proche du BTA avec un peu de RPG.

Pour tout dire les derniers God of War sont plus RPG que ce Final Fantasy.



Est ce que c'est un reproche?

Pas du tout car je savais ce à quoi j'avais à faire.

Et j’aime beaucoup ce type de jeu, donc j'ai plutôt apprécié cette partie, même si on a plus l'impression e jouer à un FF, mais au final le plus important c'est qu'on s'amuse, et je m'y suis amusé.



Graphiquement, c'est un mélange avec des h auts et des bas.

Il y a des passages à décrocher la mâchoire et d'autres beaucoup moins impressionnants.

Gros reproche pour moi, lors de certains combats il y a tellement d'effets spéciaux que la lecture de l'action y devient très difficile.



Les musiques sont sympas, le thème principal reste en tête et on se surprend à le fredonner des heures après avoir jouer; ce qui est un signe de qualité pour moi.



En résumé j'y ai passé un bon moment, c'est un jeu que je conseille mais il faut savoir qu'on est plus sur un jeu d'action que RPG pur jus.