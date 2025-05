Jeux Video

Oui je parlais pas de la qualité du jeu, il défonce,mais on est en dessous de Doom 2016 (44.000, qui avait bénéficié de l'aura du grand retour) et de Doom Eternal (144.000, merci le confinement COVID), mais même avec tout cela, c'est quand même MWEF vu la qualité du truc.Et ça dégoute.Les mecs enlèvent le multi à la con, te font un jeu ultra carré qui en plus se renouvelle sur le feeling, et les gens s'en tapent.Triste monde.