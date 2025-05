Plongez dans un monde animé à couper le souffle, avec des graphismes époustouflants, des combats rapides et un vaste monde ouvert regorgeant d'explorations et de découvertes. Ce titre sera disponible pour les joueurs PC sur Steam et sur l'Epic Games Store.



Blue Protocol : Star Resonance s'appuie sur l'esthétique animée caractéristique de la franchise pour offrir aux joueurs un MMORPG plein de vie et d'action.



Blue Protocol : Star Resonance sera compatible en cross-platform sur mobile et PC, permettant aux joueurs de profiter d'une expérience transparente sur tous les appareils et d'une progression synchronisée. Qu'ils soient chez eux ou en déplacement, les aventuriers peuvent se plonger dans le monde à tout moment et en tout lieu.



Caractéristiques :



Des images animées : Des graphismes époustouflants créent un monde immersif de style animé tout en préservant les visuels de haute qualité de Blue Protocol.



Système de combat dynamique : Le système de classes, les talents, les compétences et l'équipement permettent de personnaliser le style de combat, avec des mises à jour itératives du contenu qui diversifient activement les approches.



Monde ouvert : Explorez de vastes paysages remplis de quêtes, de donjons et de raids épiques.



Personnalisation approfondie des personnages : La personnalisation des personnages s'étend, permettant aux joueurs de créer leur propre personnalité.



Expérience sociale multijoueur : Le commerce, les guildes et les événements communautaires enrichissent l'expérience multijoueur.

Si vous n'aviez pas suivi l'actualité, Blue Protocol avaient en effet été annulé par Bandai Namco.Sous-titré Star Resonance, il s'agit à l'origine d'un spin-off dans le même univers et édité par Tencent qui a récupéré les droits à Bandai-Namco pour le marché chinois. Ironie du sort, sachez donc que ce spin-off lui aussi MMO sortira bien en occident cette année, sur PC et mobile.