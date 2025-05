nouvelle catégorie

Synopsis :

Silver Palace, un jeu d’action-RPG fantastique développé sous Unreal Engine 5, a été officiellement annoncé aujourd’hui par Elementa, marque spécialisée dans le divertissement interactif. Cette annonce s’accompagne d’une toute nouvelle bande-annonce et d’une démonstration de gameplay de plus de 10 minutes. Les préinscriptions mondiales sont désormais ouvertes via le site officiel du jeu.Silver Palace transporte les joueurs dans Silvernia, une métropole florissante inspirée de l’esthétique victorienne. Dans ce décor raffiné, les joueurs incarnent un détective chargé de mener des enquêtes, épaulé par un groupe de compagnons aux profils variés. L’aventure les entraîne à affronter des ennemis redoutables dans des combats dynamiques centrés sur l’action.Le monde de Silvernia repose sur une ressource révolutionnaire : le Silverium. Sa découverte a déclenché une vague d’industrialisation fulgurante, transformant radicalement les technologies et la vie quotidienne. Aujourd’hui, la ville prospère autour de l’exploitation de ce matériau, devenue le cœur d’un intense conflit entre grandes entreprises, syndicats secrets, familles royales et cultes mystérieux.Au cœur de cette tension croissante, les joueurs devront percer les secrets de Silvernia, résoudre des affaires criminelles et démêler les intrigues politiques et occultes qui gangrènent la cité.Grâce à l’Unreal Engine 5, Silver Palace bénéficie d’un rendu graphique saisissant, mêlant style anime et environnements immersifs. Le système de combat permet de switcher entre plusieurs personnages en temps réel, chacun disposant de compétences uniques et de combos QTE spectaculaires. L’exploration occupe également une place centrale : fouille de scènes de crime, collecte d’indices, affrontements dans l’ombre… chaque mission révèle un nouveau pan de l’univers de Silvernia.Pour suivre toute l’actualité du jeu et découvrir les prochaines annonces, rendez-vous sur :X (Twitter) : @SilverPalace_ENFacebook : @SilverPalaceOfficialYouTube : @SilverPalace-OfficialSite :