Geeks et geekettes,



A combien pensez-vous que Mario Kart World physique se vendra EN OCCASION d'ici décembre 2025 ?

je table sur 60 euros. Pour des questions de rareté en physique en raison de son prix mais aussi de hype élevée.



CP2077 : je ne crois pas en sa rareté en cartouche, car il y a un engouement évident de soutien pour le physique par principe, et l'aura de cette licence reste forte, toutes plateformes confondues.



Daemon X Machina Titanic Scion Edition Limitée (CD inclus) : là, tout dépendra de la qualité globale du jeu et de l'audience captée. La bande-son du précédent Daemon x Machina est de haut niveau, et contrairement à ce que les trailers le laissent penser, parions que celle du prochain le sera tout autant.



The Duskbloods : l'inconnue.



Metroid Prime 4 : idem, même si Nintendo le présente comme le fer de lance de la NS2 au côté de DK Bananza. La version Samus Return 3DS étant rare mais je n'ai pas l'impression que le public ait couru après non plus.



Kunitsu Gami Path of The Goddess : ?





Si vous pensez à d'autres jeux, je suis preneur.