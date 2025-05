bonsoir à tous, vous trouverez ici les prochains jeux que je vais acheter Day one (pour les 3 prochaines années) death stranding 2 GTA 6 Persona 6 elder sroll 6 half life 3 physint Nier automata 2 dragon quest 12 FF 7 part 3 resident evil 9 prochain jeux de larianne studio prochain jeux des créateurs de hitman (james bond..) et vous? Qu'attendez vous?

posted the 05/04/2025 at 08:25 PM by azaz