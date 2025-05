On apprends aujourd'hui le ratio de joueurs de Clair Obscur et d'Oblivion Remastered par machines:Xbox: 45%PS5: 30%Steam: 25%Xbox 47%Steam 34%PS5 19%Ainsi que le temps moyens joué:PS5: 4.4 heuresSteam 4.4 heuresXbox 2.2 heuresPS5 3.8 heuresSteam 3.6 heuresXbox 2.2 heuresPour finir 35% des joueurs ayant joués à Oblivion Remastered ont aussi joués à Clair Obscur.En résumé il y a plus de joueurs sur Xbox grâce au Gamepass, mais le temps de jeux est 1.5 a 2 fois plus élevé sur PS5 et Steam.Macron qui félicite le succès de Clair Obscur sur Instagram