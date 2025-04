Ca y est : L'engouement pour la Switch 2 est enfin là, et les scalpers sont de la partie !Vous aurez la joie de retrouver des Nintendo Switch 2 vendues pour la modique somme de 700 $. En tout cas, c'est une réalité aux USA... Qui va donner des idées en France ? En cas de pénurie de Switch 2 à son lancement, certains n'hésiteront pas à arrondir leurs fin de mois (de juin) de cette façon...

posted the 04/24/2025 at 08:02 PM by suzukube