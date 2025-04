J'ai été longtemps joueur de League of Legends sur PC et un jour j'ai décidé d'essayer d'autres MOBAs...Comme j'avais un Nintendo Switch à l'époque, j'ai essayé un MOBA sur celle-ci, curieux de voir ce que donnait ce style de jeu à la manette...Et j'ai été SURPRIS de voir que la simplification de ce genre d'expérience à la manette, comparé au PC était en fait PLUS FUNJ'ai revendu ma Switch depuis parce que je trouve le matériel pas qualitatif et donc qui veillit mal... mais j'ai gardé l'attrait pour cette expérience. Et depuis, ayant arrêté de jouer sur PC pour passer sur console (parce que expérience plus agréable même si plus chère) je suis désespérément à la recherche de MOBAs étant jouables sur console, doncJe suis par ailleurs toujours dans l'immense espoir de voir l'annonce de LoL sur console, se concrétiser un jour... mais en attendant je mange de rien.- Et vous