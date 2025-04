... le Meta Quest 3S ! Alors, même si je sais que ce sera un unpopular opinion sur Gamekyo car cette console ne propose pas de jeux physique, ni au format Blu Ray, ni au format dématérialisé, et donc pas la possibilité de posséder ses jeux, ni de les revendre, ni de les acheter à Carrefour à -30% du tarif recommandé par les constructeurs, ceux qui peuvent outre passer cela (et croyez moi, changer de jeu physique dans sa PS5 lorsque l'on joue avec le PS VR2 est loin d'être aussi confortable qu'on ne me l'a fait croire, j'préfère 100 fois ma bibliothèque virtuelle pour ça, mais passons) pourront découvrir des jeux comme Batman Arkham Shadows proposé gratuitement avec le casque jusqu'au 30 avril 2025 !Imaginez : un casque vraiment innovant, avec les meilleures manettes VR du marché (mieux que celles du Vision Pro d'Apple vu qu'il n'y a pas de manettes), permettant de découvrir une nouvelle façon de jouer...Et de toutes les façons, 329 € rien que pour jouer à Beat Saber, c'est cadeau - les opportunistes le comprendront très vite !En ce moment, le casque est carrément à 269 €, ce serait vraiment criminel de passer à côté de cette offre ! Personnellement, je me suis tourné vers le Meta Quest 3 à 549 €, car 512 Go n'est pas de trop pour y mettre mes films en 8K et ma bibliothèque de jeux démat.